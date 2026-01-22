2.000 lei în plus la pensie pentru acești pensionari din România, după 15 martie 2026. Cine se încadrează

În România există anumite categorii de pensionari care beneficiază de 2.000 de lei în plus la pensie. Acești bani reprezintă biletele pentru sejururile balneare care sunt gratuite sau subvenționate.

2.000 de lei în plus pentru acești pensionari din România

Într-un an calendaristic, fiecare pensionar poate primi un singur bilet de tratament balnear, indiferent dacă este gratuit sau cu contribuție proprie.

Costul integral al unui sejur de 16 zile, care include masă, cazare și tratament pentru 12 zile, este în jur de 3.000 de lei.

Guvernul României subvenționează aproximativ 2.000 de lei din suma aceasta, iar reducerea de la final depinde de cuantumul pensiei fiecărui beneficiar. Dacă pensia este mai mică, cu atât subvenția este mai mare.

Cum se decontează suma și care este contribuția pensionarilor

Decontarea acestor costuri pentru biletele de tratament balnear se face prin Casa Națională de Pensii Publice, chiar din fondurile aprobate prin Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul 2026. Potrivit legislației, plata se face către prestatorii de servicii balneare.

Contribuția pensionarilor se calculează astfel:

Pensionarii cu pensie mai mică sau egală cu salariul minim pe economie plătesc 55% din drepturile de pensie aferente lunii precedente.

plătesc 55% din drepturile de pensie aferente lunii precedente. Pensionarii cu pensie mai mare decât salariul minim plătesc 70% din drepturile de pensie nete.

Întârzieri în eliberarea acestor bilete

Pensionarii care așteaptă cu sufletul la gură biletele pentru sejururile balneare se confruntă cu întârzieri de până la trei luni pentru eliberarea lor. Deși au depus cererile, întârzierile vin din cauza procedurilor administrative, dar și a contractelor care sunt încă în derulare.

Seniorii care vor să se bucure de tratamentele balneare gratuite sau subvenționate se confruntă, în perioada aceasta, cu mari întârzieri în obținerea lor.

Recomandările autorului: