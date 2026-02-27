Adrian Câciu îi reproşează lui Ilie Bolojan că a înregistrat „excedent marginal pe seama sacrificării investiţiilor”

Adrian Câciu îi reproşează lui Ilie Bolojan că a înregistrat „excedent marginal pe seama sacrificării investițiilor”. Fostul ministru al Investiţiilor şi Proiectelor Europene, economist de profesie, spune că premierul a realizat acest lucru în urma „neplătii facturilor din investitii aflate în stoc”.

Câciu mai scrie, vineri, că nu ar trebui să fie „moment de euforie, din contră, ar trebui să ne îngrijoreze faptul că, în anul în care ne propunem să avem investiții de 164 mld. lei, începem cu o scădere an la an a volumului acestora. (3,6 mld in ian. 2026 fața de 5,3 mld în ian 2025).

„Ar trebui să ne îngrijoreze mai ales din cauza faptului că, până la 31 august 2026, doar facturile de investiții pe PNRR ar trebui să fie peste 56 mld lei. Asta ar însemna să ai un minim 7 mld lei la investiţii, în medie, pe lună. Interesantă e partea de venituri cu crestere an la an de aproape 18%.

Ar trebui să bucure faptul că, aparent, există o creştere a ponderii în PIB”, constată Adrian Câciu.

Fostul ministru şi actual deputat social-democrat mai subliniază un aspect legat de nivelul real al deficitului înregistrat de România.

„Asta dacă nu cumva inflația este mult mai mare decât cea de 9,6% si de fapt este cu 2 cifre, in jurul unui 14%-15%. Lipsa de corelare se vede intre crestere an la an la TVA si cea de la accize(in timp ce acciza este fixa, TVA urmeaza valoarea bunului sau serviciului) pentru ca ambele au crescut ca impozit/taxa anul trecut cu cca 12-13% Vom vedea în execuțiile viitoare…. Oricum, păcat că nu s-au plătit toate facturile restante și că raportăm excedent marginal pe seama sacrificării investitiilor”.

