Barack Obama, anunț despre extratereștri și Area 51: „Sunt reali, dar eu nu i-am văzut”

15 feb. 2026, 13:19, Actualitate
Barack Obama, anunț despre extratereștri și Area 51 / Sursa FOTO: Profimedia

Invitat în podcastul „No Lie”, moderat de jurnalistul Brian Tyler Cohen, fostul președinte american Barack Obama a făcut lumină în privința existenței extratereștrilor”. „Sunt reali, dar eu nu i-am văzut”, a afirmat, în glumă, predecesorul din primul mandat al lui Donald Trump.

În aceeași emisiune difuzată online, Obama a respins categoric și teoriile conspirației despre zona Area 51.

„Nu există nicio bază subterană”

Cohen a vrut să știe de la fostul președinte care a fost prima întrebare la care a cerut răspuns după ce a ajuns la Casa Albă. „Unde sunt extratereștrii?”, i-a răspuns, râzând, Obama. Mai departe, ideea existenței unei facilități subterane în care s-ar afla o navă spațială și oamenii de știință ar studia corpul unui extraterestru prins a fost combătută simplu de Barack Obama:

„Extratereștrii sunt reali, dar eu nu i-am văzut. Nu există nicio bază subterană, decât dacă există o conspirație uriașă și au ascuns-o de președintele Statelor Unite”.

Area 51 este o bază militară secretă din sudul statului Nevada care de-a lungul anilor a devenit simbolul conspirațiilor referitoare la existența extratereștrilor.

Atac la Trump? „Respectul pentru funcție s-a pierdut”

În același podcast, Barack Obama a deplâns și degradarea discursului politic, despre care a spus că a fost redus la un „spectacol de clovni”. Este prima reacție publică a sa după distribuirea de către Donald Trump a unui videoclip care îl înfățișa drept o maimuță.

„Există acest fel de spectacol de clovn pe rețelele de socializare și la televizor, iar adevărul este că nu pare să provoace nicio rușine printre oamenii care obișnuiau să creadă că sunt necesare o anumită decență, un simț al bunului simț și respect pentru funcție, nu-i așa? Asta s-a pierdut”, a comentat Barack Obama.

Videoclipul a atras numeroase critici din partea democraților și chiar a unor republicani. Donald Trump a minimalizat criticile, declarând că un membru al personalului său a fost responsabil pentru postare.

„Am urmărit doar prima parte a videoclipului și nu am văzut totul”, a reacționat președintele SUA, adăugând că „nimeni nu știa ce este la final”.

Despre operațiunile agenților ICE

Obama s-a referit și la acțiunile agenților ICE, pe care le-a comparat cu cele dintr-o dictatură. Fostul președinte a condamnat operațiunile din Minnesota ale Serviciului de Imigrare și Control Vamal (ICE):

„Conduita greșită a agenților guvernului federal este profund îngrijorătoare și periculoasă, l-am văzut în trecut în țări autoritare și dictaturi”.

În Minneapolis, cel mai mare oraș din Minnesota, mii de agenți de la Imigrare și Control Vamal (ICE) și Protecția Frontierelor au efectuat raiduri în ultimele săptămâni în căutarea unor infractori, potrivit lui Donald Trump. Numeroși imigranți, dar și mulți americani au fost arestați înainte ca operațiunea să fie anulată oficial în această săptămână. Doi cetățeni americani care au încercat să reziste ICE, Renee Good și Alex Pretti, au fost împușcați și uciși de agenții federali.

În podcast-ul lui Brian Cohen, Obama a lăudat rezistența la aceste operațiuni:

„Aceștia sunt cetățeni care spun, sistematic și organizat, «Aceasta nu este America în care credem și vom rezista, vom riposta cu adevărul, cu camerele de filmat și cu proteste pașnice!».

Acest tip de comportament eroic și persistent din partea oamenilor obișnuiți, în ciuda temperaturilor sub 0 grade, este ceea ce ar trebui să ne dea speranță. Atâta timp cât avem oameni care fac asta, cred că vom trece peste asta”, a explicat fostul președinte.

