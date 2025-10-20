Prima pagină » Actualitate » 20 OCTOMBRIE, calendarul zilei: Viggo Mortensen împlinește 67 de ani, Snoop Dogg 54. Este ucis Muammar Gaddafi

Elena Stănică-Ezeanu
20 oct. 2025, 07:15, Actualitate
Sursa foto/Caracter ilustrativ: Wikipedia, Mediafaxfoto

Gândul vă prezintă calendarul zilei de luni, 20 octombrie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată.

Viggo Mortensen este un actor, regizor, poet, muzician și artist vizual american, cunoscut pe scară largă pentru rolul său emblematic ca Aragorn în trilogia Stăpânul Inelelor regizată de Peter Jackson. Născut pe 20 octombrie 1958, în New York, din tată danez și mamă americană, Mortensen şi-a petrecut copilăria în Argentina și Venezuela, fapt ce i-a oferit o perspectivă multiculturală. Cariera sa cinematografică a început în anii ‘80, dar a cunoscut succesul internațional abia în anii 2000, odată cu rolul său din Stăpânul Inelelor. De atunci, a demonstrat o versatilitate actoricească impresionantă în filme precum A History of Violence (2005), Eastern Promises (2007) – pentru care a primit o nominalizare la Oscar – și Captain Fantastic (2016). În afară de actorie, Mortensen este un artist complet: publică poezie, compune muzică și expune fotografii și picturi. De asemenea, a fondat propria casă de editură, Perceval Press, pentru a sprijini artiștii și scriitorii independenți.

Snoop Dogg, pe numele său real Calvin Cordozar Broadus Jr., este unul dintre cei mai cunoscuți și influenți rapperi din lume. Născut pe 20 octombrie 1971 în Long Beach, California, Snoop a fost descoperit de Dr. Dre la începutul anilor ‘90 și a devenit rapid o figură emblematică a genului G-funk. Albumul său de debut, Doggystyle (1993), a fost un succes uriaș, debutând pe primul loc în topurile americane și stabilindu-l ca o voce unică în rap, cu stilul său relaxat, dar inconfundabil. De-a lungul carierei, Snoop a lansat numeroase albume, colaborând cu artiști din diverse genuri și reinventându-se constant. Pe lângă muzică, el este și actor, producător, antreprenor și personalitate media. A devenit cunoscut și pentru implicarea sa în cultura canabisului și pentru aparițiile carismatice din emisiuni TV și reclame.

Muammar Gaddafi a fost conducătorul de facto al Libiei între 1969 și 2011, după ce a preluat puterea printr-o lovitură de stat militară care a înlăturat monarhia regelui Idris. Timp de peste patru decenii, Gaddafi a condus Libia cu o mână de fier, promovând o ideologie proprie, bazată pe Cartea Verde, și instaurând un regim autoritar. În 2011, valul revoluțiilor din Primăvara Arabă a ajuns și în Libia. Protestele populației împotriva regimului au degenerat într-un conflict armat de amploare. Intervenția forțelor NATO, sub mandat ONU, a accelerat căderea regimului. Pe 20 octombrie 2011, Gaddafi a fost capturat și ucis de forțele rebele în orașul său natal, Sirte. Moartea sa a marcat sfârșitul uneia dintre cele mai longevive dictaturi din lume, dar și începutul unei perioade de instabilitate și haos politic pentru Libia.

Alte evenimente semnificative petrecute în decursul anilor în această zi:

Nașteri 🎂

🎂1882: Bela Lugosi 🇭🇺🇺🇸🎬 celebru mai ales pentru rolul său ca Dracula, mai întâi pe Broadway, apoi în prima ecranizare a povestirii clasice despre vampiri a lui Bram Stoker
🎂1891: James Chadwick 🇬🇧🔬 laureat al Premiului Nobel pentru Fizică, celebru pentru descoperirea neutronului și unul din oamenii importanți ai Proiectului Manhattan
🎂1933: Ion Dichiseanu 🇷🇴🎭🎬 actor de film, radio, scenă, televiziune și voce și scriitor
🎂1937: Vlad Georgescu 🇷🇴🎙 istoric, politolog, jurnalist, profesor universitar, director al postului de Radio „Europa liberă” din München
🎂1942: Costel Constantin 🇷🇴🎭🎬
🎂1950: Tom Petty 🇺🇸🎤 A murit la 66, supradoză. A vândut peste 80 de milioane de înregistrări
🎂1956: Danny Boyle 🇬🇧🎥 Trainspotting, 28 Days Later, Sunshine, Slumdog Millionaire, 127 de ore – pentru care a câștigat Oscar pentru cel mai bun regizor, 2009
🎂1958: Viggo Mortensen 🇩🇰🇺🇸🎬 The Indian Runner (1991), Carlito’s Way (1993), Crimson Tide (1995), Daylight (1996), The Portrait of a Lady (1996), G.I. Jane (1997), A Perfect Murder (1998), A Walk on the Moon (1999), 28 Days (2000), A History of Violence (2005), Eastern Promises (2007)
🎂1964: Kamala Harris 🇺🇸🗣
🎂1964: Aurelian Pavelescu 🇷🇴🗣
🎂1971: Snoop Dogg 🇺🇸🎤 Introdus în lumea rap-ului prin albumul lui Dr. Dre – The Chronic, Snoop Doggy Dogg a devenit un star în rap
🎂1971: Dannii Minogue 🇦🇺🎤

Decese 🕯

🕯️1958: Constantin Moisil 🇷🇴🪙 părintele numismaticii românești, punând bazele primei școli din România care studiază monedele. A fost și șeful Arhivelor Naționale
🕯️1994: Burt Lancaster 🇺🇸🎬 laureat Oscar, binecunoscut publicului pentru fizicul său atletic și zâmbetul cuceritor care l-au transformat într-un adevărat Don Juan al marelui ecran
🕯️2011: Muammar Gaddafi 🇱🇾✯ conducătorul de facto al Libiei între 1969 și 2011
🕯️2016: Michael Massee 🇺🇸🎬 The Crow (1994). Actorul care a apăsat tragaciul revolverului care a declanșat moartea accidentală a lui Brandon Lee în timpul filmărilor la The Crow. Nu a putut să vizioneze niciodată acest film, marcându-i profund restul vieții. A decedat la 64 de ani, de cancer
🕯️2018: Mihail Bălănescu 🇷🇴🔬 director tehnic al Institutului de Fizică Atomică, viceguvernator al International Atomic Energy Agency (AIEA) din Viena și membru de onoare al Academiei Române

Evenimente📋

📋🛫🛬 Ziua internațională a controlorilor de trafic aerian
📋🆘 Ziua Internațională a osteoporozei
📋📊 Ziua mondială a statisticii

Calendar 🗒

🗒1548: A fost fondat orașul Nuestra Señora de La Paz, capitala de astăzi a Boliviei
🗒1595: Bătălia de la Giurgiu – artileria toscană dărâmă o parte din zidul fortăreței otomane, așa încât aliații creștini pătrund învingători în cetate. Sinan Pașa privește neputincios de la Rusciuc victoria adversarilor săi
🗒1600: Familia Tokugawa își asigură prin izbânda din Sekigahara hegemonia asupra Japoniei
🗒1601: Radu Șerban este ales domn al Țării Românești
🗒1638: S-a încheiat construcția Mănăstirii Căldărușani, ctitorie a lui Matei Basarab
🗒1696: A fost creată flota rusă
🗒1803: Senatul american a ratificat cumpărarea Louisianei, consfințind termenii tratatului cunoscut ca Louisiana Purchase
🗒1822: În urma Congresului de la Verona al Sfintei Alianțe, se hotărăște intervenția franceză împotriva revoluției din Spania, condusă de Rafael Riego
🗒1860: Promulgarea Diplomei din Octombrie de către împăratul Franz Joseph, care a pus capăt sistemului absolutist și a deschis era guvernării constituționale („regimul liberal”) în Imperiul Austriac. Potrivit documentului, Transilvania a redevenit stat autonom în cadrul imperiului
🗒1919: Este fondat clubul de fotbal FC Ceahlăul de către un grup de elevi și profesori de la Liceul Petru Rareș
🗒1920: Începe greva generală a proletariatului din România, la care participă cca 400.000 de salariați; cuprinde toate ramurile industriei și transporturilor și este prima grevă politică generală a proletariatului din întreaga Românie
🗒1921: Franța și Turcia semnează Tratatul din Ankara, prin care Franța recunoaște guvernul turc provizoriu din Ankara drept partener de tratative
🗒1944: Armata sovietică ocupă Belgrad
🗒1944: În timpul vizitei de la Moscova, primul ministru britanic W. Churchill i-a propus, și Stalin a acceptat, înțelegerea cu privire la împărțirea zonelor de influență în Balcani
🗒1968: Lady Jacqueline Kennedy se căsătorește cu armatorul grec Aristotel Onassis
🗒1980: După șase ani de ședere în afara structurilor militare ale NATO, Grecia revine în Alianță
🗒2011: Forțele rebele îl capturează pe dictatorul libian Muammar Gaddafi în orașul său natal, Sirte, și îl ucid la scurt timp după aceea

