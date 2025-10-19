19 OCTOMBRIE, calendarul zilei: Evander Holyfield împlinește 63 de ani. Filaret devine prima gară a Bucureștilor

Gândul vă prezintă calendarul zilei de duminică, 19 octombrie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată.

Evander Holyfield, născut pe 19 octombrie 1962 în Atmore, Alabama, SUA, este unul dintre cei mai respectați și apreciați boxeri din istoria sportului. Și-a început cariera profesionistă în 1984, după ce a câștigat medalia de bronz la Jocurile Olimpice de la Los Angeles. A devenit rapid campion mondial la categoria cruiser, apoi a făcut trecerea la grea, unde a scris istorie. În 1990, l-a învins pe Buster Douglas și a devenit campion mondial la categoria grea, unificând ulterior mai multe centuri. Holyfield este cunoscut și pentru celebrele sale lupte cu Mike Tyson, în special cea din 1997, când Tyson a fost descalificat pentru că i-a muşcat o parte din ureche. În cariera sa, a fost de patru ori campion mondial la categoria grea, un record istoric. În afara ringului, Evander este recunoscut pentru credința sa creștină, pentru implicarea în acte caritabile și pentru imaginea sa de sportiv onorabil. S-a retras oficial din box în 2014, dar rămâne o legendă vie a sportului și un exemplu de perseverență și determinare.

La data de 19 octombrie 1865, a fost inaugurată oficial prima linie ferată din România, care lega Bucureștiul de Giurgiu, pe o distanță de aproximativ 70 de kilometri. Acest eveniment a marcat începutul transportului feroviar în țara noastră și a avut un impact major asupra dezvoltării economice și comerciale. Linia a fost construită de o companie britanică, iar inaugurarea a avut loc în prezența domnitorului Alexandru Ioan Cuza, fondatorul României moderne. Evenimentul a fost o demonstrație a progresului tehnologic și a dorinței de modernizare a Principatelor Unite. Cu această ocazie, gara Filaret din București a devenit prima gară de călători din capitală, devenind un punct de plecare simbolic pentru dezvoltarea rețelei feroviare naționale. Această linie a legat capitala de portul de la Dunăre, facilitând comerțul și transportul între București și Europa prin Giurgiu. Deși astăzi linia are o importanță mai redusă, momentul inaugurării sale rămâne un reper esențial în istoria transporturilor din România.

Alte evenimente semnificative petrecute în decursul anilor în această zi:

Nașteri 🎂

🎂1433: Marsilio Ficino 🇮🇹✒️ una dintre cele mai cunoscute figuri ale umanismului renascentist din Florența. Prin traducerile și comentariile sale, a adus o contribuție semnificativă la cunoașterea lui Platon și a platonismului în epoca sa și a făcut accesibile publicului vorbitor de latină scrierile autorilor antici vorbitori de greacă

🎂1862: Auguste Lumière 🇫🇷🎞 Frații Lumière (Auguste și Louis) sunt considerați inventatorii primului aparat de filmat și a primului aparat de proiecție cinematografică

🎂1892: Hermann Knaus 🇦🇹📆 chirurg și ginecolog, a dezvoltat teoria medicului japonez Ogino Kyūsaku privind perioada fertilă din cadrul ciclului menstrual, pe baza căreia a fost elaborată una din metodele de contracepție numită metoda Ogino-Knaus (metoda calendarului)

🎂1940: Michael Gambon 🇬🇧🎬

🎂1962: Evander Holyfield 🇺🇸🥊 unicul cvadruplu Campion Mondial la Supergrea, câștigând titlurile WBA, WBC și IBF în 1990, titlurile WBA și IBF în 1993, și WBA în 1996 și 2000

🎂1981: Heikki Kovalainen 🇫🇮🏎

Decese 🕯

🕯️1926: Victor Babeș 🇷🇴🧫 În colaborare cu Victor André Cornil, este autorul primului tratat de bacteriologie din lume (Bacteriile și rolul lor în anatomia și histologia patologică a bolilor infecțioase) prin care a pus bazele moderne ale acestei științe

🕯️1929: Alexandru Davila 🇷🇴✒️ dramaturg, director de teatru, poet, prozator și lingvist, fiul cel mai mare al doctorului Carol Davila și Anicăi Racoviță

🕯️1943: Camille Claudel 🇫🇷⛏ sculptoriță franceză și artist grafic. A murit într-o relativă obscuritate, dar mai târziu a câștigat recunoașterea originalității operei ei

🕯️1961: Mihail Sadoveanu 🇷🇴✒️

🕯️1982: Dan Coe 🇷🇴⚽️ A fost căpitanul Rapidului, a contribuit substanțial la câștigarea titlului din 1967 și a jucat pentru națională în 41 de meciuri. Cariera sa bogată a fost completată de o viață tumultuoasă care s-a sfârșit brusc în 1981. A fost găsit spânzurat în apartamentul său din Köln. Avea 40 de ani. Trăia în Germania având statut de refugiat politic

🕯️2006: Ernest Maftei 🇷🇴🎭🎬 actor, poet, epigramist și, în tinerețe, adept al Mișcării Legionare

🕯️2009: Radu Timofte 🇷🇴🗣 director al SRI între anii 2001 – 2006

🕯️2016: Radu Câmpeanu 🇷🇴🗣 primul președinte al PNL contemporan după căderea regimului comunist și unul dintre re-fondatorii principali ai acestuia în ianuarie 1990

🕯️2022: Gheorghe Mencinicopschi 🇷🇴⚗️, biolog, biochimist

🕯️2024: Delia Budeanu 🇷🇴📺 jurnalistă și prezentatoare, cunoscută pentru jurnalele realizate la Televiziunea Română înainte de 1989

Evenimente📋

📋✝️ Ziua mondială a misiunilor

Calendar 🗒

🗒202 î.Hr.: Scipio Africanul, proconsul al Republicii Romane, i-a învins pe cartaginezii lui Hannibal în bătălia de la Zama, punând capăt celui de-al Doilea Război Punic

🗒1469: Ferdinand al II-lea de Aragon s-a însurat cu Isabella de Castilia, eveniment care a dus la formarea Spaniei și transformarea acestui regat într-o super-putere mondială.

🗒1497: Ioan Albert ridică asediul cetății Suceava. Din Moldova, armata poloneză începe retragerea

🗒1512: Martin Luther devine doctor în teologie

🗒1781: Lordul Cornwallis capitulează în Yorktown, Virginia, în fața generalului George Washington, comandantul armatelor americane. Această capitulare marchează victoria americanilor în războiului de independență

🗒1812: Trupele conduse de Napoleon Bonaparte au început retragerea din Moscova

🗒1813: Armata franceză condusă de Napoleon Bonaparte a fost înfrântă de armatele Rusiei, Prusiei, Austriei și Suediei în Bătălia de la Leipzig, supranumită Bătălia Națiunilor

🗒1845: A avut loc premiera operei Tannhäuser, a compozitorului Richard Wagner, la Dresda

🗒1865: Inaugurarea oficială a liniei ferate București-Giurgiu, prima din România; Filaret devine prima gară a Bucureștilor

🗒1943: Streptomicina, primul antibiotic capabil să vindece tuberculoza, a fost izolat de cercetătorii de la Universitatea Rutgers

🗒1972: Heinrich Böll primește Premiul Nobel pentru Literatură

🗒1987: La New York, bursa de pe Wall Street înregistrează o scădere istorică, de 22,6% a indicelui Dow Jones. Ziua rămâne în istorie ca „lunea neagră” marcând una dintre cele mai mari crize economice mondiale

🗒1988: Izbucnește criza politică din Iugoslavia care marchează începutul procesului de dezintegrare a fostei federații iugoslave

🗒2003: Maica Tereza este beatificată de Papa Ioan Paul al II-lea

🗒2005: Fostul președinte irakian Saddam Hussein împreună cu șapte dintre membrii regimului său vor fi judecați de Tribunalul Special Irakian pentru rolul jucat în masacrul din 1982 din satul Dujail

