21 Aprilie, calendarul zilei: Primul român ajunge la Polul Nord. Un incendiu devastator cuprinde Biserica Neagră din Brașov

Gândul vă prezintă calendarul zilei de marți, 21 aprilie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată.

La 21 aprilie 1995, exploratorul român Teodor Negoiță a intrat în istorie devenind primul român care a atins Polul Nord. Reușita sa a avut loc în cadrul unei expediții științifice organizate de cercetători ruși, într-un mediu extrem de dificil, caracterizat de temperaturi foarte scăzute și condiții climatice imprevizibile. Participarea lui Negoiță la această misiune a reprezentat nu doar o performanță personală remarcabilă, ci și o contribuție importantă la prezența României în explorările polare. De-a lungul carierei, el s-a remarcat prin numeroase expediții în regiunile arctice și antarctice, fiind un promotor al cercetării științifice în zonele extreme ale planetei. Momentul din aprilie 1995 rămâne un reper simbolic pentru explorarea românească, demonstrând curajul și determinarea necesare pentru a depăși limitele impuse de natură.

Pe 21 aprilie 1689, un incendiu devastator a cuprins Biserica Neagră din Brașov, unul dintre cele mai importante monumente gotice din Europa de Est. Focul, care a izbucnit, cel mai probabil, în contextul confruntărilor militare din zonă şi a afectat întregul oraș, a distrus acoperișul lăcașului de cult și mare parte din mobilierul interior. Temperaturile ridicate au afectat chiar și structura de piatră, înnegrind zidurile exterioare, fapt care ulterior i-a adus bisericii numele sub care este cunoscută și astăzi. Deși grav afectată, clădirea a fost restaurată în anii următori, redevenind un simbol al comunității și un reper arhitectural deosebit. Astăzi, Biserica Neagră rămâne un reper al rezistenței și al continuității culturale, păstrând urmele trecutului său dramatic și atrăgând vizitatori din întreaga lume.

Alte evenimente semnificative petrecute în decursul anilor în această zi:

Nașteri 🎂

🎂1915: Anthony Quinn 🇲🇽🇺🇸🎬

🎂1926: Elisabeta a II-a 🇬🇧♛ a Regatului Unit

🎂1958: Andie MacDowell 🇺🇸🎬

🎂1959: Robert Smith 🇬🇧🎤 (The Cure)

🎂1973: Alin Gheorghiu 🇷🇴🩰, prim-balerin la Opera Națională București

🎂1983: Gugu Mbatha-Raw 🇬🇧🎬 Belle (2013), Black Mirror (San Junipero – 2016), Summerland (2020)

Decese 🕯

🕯️1882: Vasile Conta 🇷🇴✒️, filozof, scriitor și ministru

🕯️1910: Mark Twain 🇺🇸✒️ satirist și umorist american, autorul popularelor romane Aventurile lui Tom Sawyer, Prinț și cerșetor, Aventurile lui Huckleberry Finn și Un yankeu la curtea regelui Arthur

🕯️1918: Baronul Manfred von Richthofen 🇩🇪🛩 (Baronul Roșu), asul aviației de vânătoare din Primul Război Mondial

🕯️1971: Nicolae Bagdasar 🇷🇴✒️ filosof

🕯️2003: Nina Simone 🇺🇸🎤🎹

🕯️2016: Prince 🇺🇸🎤🎸

🕯️2019: Ken Kercheval 🇺🇸🎬 Cliff Barnes din serialul Dallas

🕯️2025: Papa Francisc 🇻🇦🇦🇷✝️

Evenimente📋

📋🇮🇹 Ziua întemeierii Romei

📋🇵🇱 Ziua Varșoviei

Calendar 🗒

🗒753 î.Hr.: Conform legendelor, a fost întemeiată Roma de către Romulus și Remus

🗒1535: Fenomenul halou se observă deasupra Stockholmului și este descris în faimoasa pictură „Vädersolstavlan”

🗒1689: Un mare incendiu cuprinde Biserica Neagră din Brașov, distrugând acoperișul și mobilierul din interior

🗒1864: Alexandru Ioan Cuza sancționează Codul Penal care intra în vigoare în anul 1865

🗒1877: Pe toată lungimea graniței dunărene, artileria turcă bombardează malul românesc: Brăila, Calafat, Bechet, Oltenița și Călărași

🗒1882: La Sankt Petersburg a fost încheiat un acord între Regatul României și Imperiul Țarist, cu privire la lichidarea datoriilor din Războiul din 1877-1878

🗒1895: A fost promulgată Legea minelor, care prevedea, pentru prima dată în România, separarea drepturilor de proprietate asupra subsolului de drepturile de proprietate asupra solului, statul preluând proprietatea asupra zăcămintelor minerale și metalifere

🗒1944: Femeile din Franța și-au câștigat dreptul de vot

🗒1960: Inaugurarea orașului Brasilia, noua capitală federală a Braziliei

🗒1965: România a devenit membră a Organizației Aviației Civile Internaționale

🗒1967: O lovitură de stat are loc în Grecia, instaurând un regim dictatorial supranumit ”Regimul Coloneiilor”, care a activat până pe 23 iunie 1974

🗒1992: Se semnează, la București, Tratatul germano-român privind cooperarea prietenească și parteneriatul în Europa

🗒1995: Exploratorul Teodor Negoiță devine primul român care atinge Polul Nord, în cadrul unei expediții ruse de cercetare

🗒2009: S-a anunțat descoperirea planetei extrasolare Gliese 581 e, care se rotește în jurul stelei Gliese 581 din constelația Balanța, aflată la 20 ani lumină

