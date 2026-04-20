20 Aprilie, calendarul zilei: Adrian Ilie împlinește 52 de ani, Elena Lasconi 54. Moare Bram Stoker

Elena Stănică-Ezeanu
20 Aprilie, calendarul zilei: Adrian Ilie împlinește 52 de ani, Elena Lasconi 54. Moare Bram Stoker
Sursa foto/Caracter ilustrativ: Wikipedia, Mediafaxfoto

Gândul vă prezintă calendarul zilei de luni, 20 aprilie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată.

Adrian Ilie este un fost fotbalist român, cunoscut pentru viteza, tehnica și eficacitatea sa în fața porții. Născut pe 20 aprilie 1974, la Craiova, el s-a remarcat ca atacant talentat încă de la începutul carierei. A evoluat la cluburi importante din Europa, cel mai notabil fiind Valencia CF, unde a avut unele dintre cele mai bune prestații ale sale. A contribuit la performanțele echipei în campionatul Spaniei și în competițiile europene, fiind apreciat pentru stilul său ofensiv. Pe plan internațional, a fost un jucător important al echipei naționale a României, participând la turnee majore precum Campionatul Mondial de Fotbal din 1998 și Campionatul European din 2000. De-a lungul carierei, a format un duo ofensiv eficient alături de Gheorghe Hagi. Supranumit “Cobra”, Adrian Ilie rămâne unul dintre cei mai apreciaţi atacanți ai fotbalului românesc.

Adrian Ilie

Elena Lasconi este o jurnalistă și politiciană din România, cunoscută pentru activitatea sa în administrația locală și pentru cariera din televiziune. Născută pe 20 aprilie 1972, ea a devenit cunoscută publicului larg în perioada în care a lucrat ca reporter și prezentator la Pro TV. După mulți ani în presă, aceasta a intrat în politică și a fost aleasă primar al municipiului Câmpulung, unde s-a remarcat prin inițiative de modernizare și implicare în comunitate. Ulterior, în 2024, a devenit liderul partidului USR, ceea ce i-a consolidat poziția pe scena politică. Un moment important al carierei sale a fost candidatura la alegerile prezidențiale din 2024, Lasconi reușind un rezultat surprinzător: a ajuns în turul al doilea, unde urma să îl înfrunte pe Călin Georgescu. Totuși, scrutinul a fost anulat de Curtea Constituțională din cauza unor nereguli. În ciuda controverselor și dificultăților, Elena Lasconi rămâne o figură importantă în politica românească, fiind una dintre puținele femei care au ajuns atât de aproape de funcția de președinte al României.

Elena Lasconi

Bram Stoker, născut pe 8 noiembrie 1847, în Dublin, a fost un scriitor irlandez cunoscut mai ales pentru romanul gotic Dracula, care a devenit una dintre cele mai influente opere din literatura horror. În copilărie, a fost bolnav o perioadă lungă, ceea ce a alimentat interesul său pentru teme legate de moarte și mister. A studiat la Trinity College Dublin, unde a excelat la matematică, dar și-a început cariera în administrație și jurnalism. Capodopera sa, Dracula (1897), prezintă povestea contelui vampir din Transilvania și a fost inspirată de folclorul est-european, dar și de locuri vizitate sau documentate de autor. Deși nu a fost foarte apreciat în timpul vieții, Bram Stoker a devenit celebru după moartea sa, iar romanul său a devenit un fenomen cultural global, influențând filme, cărți și întreaga imagine modernă a vampirilor. A murit pe 20 aprilie 1912, la Londra, la vârsta de 64 de ani.

Bram Stoker

Alte evenimente semnificative petrecute în decursul anilor în această zi:

Nașteri 🎂

🎂1808: Napoleon al III-lea al Franței 🇫🇷♛ președinte al celei de a 2-a Republici Franceze și al doilea Împărat al francezilor
🎂1839: Carol I al României 🇷🇴♛(Karl Eitel Friedrich Zephyrinus Ludwig von Hohenzollern-Sigmaringen)
🎂1889: Adolf Hitler 🇩🇪🗣
🎂1937: George Takei 🇺🇸🎬 renumit pentru rolul Hikaru Sulu din Star Trek
🎂1949: Jessica Lange 🇺🇸🎬 2 Oscaruri
🎂1952: Karl Friedrich 🇩🇪♛ Prinț de Hohenzollern, șeful Casei de Hohenzollern-Sigmaringen
🎂1953: Ioan Oltean 🇷🇴🗣
🎂1964: Crispin Glover 🇺🇸🎬 Back to the Future (1985), River’s Edge (1986)
🎂1969: Felix Baumgartner 🇦🇹🪂
🎂1972: Elena Lasconi 🇷🇴🗣
🎂1974: Adrian Ilie 🇷🇴⚽️(Cobra)

Decese 🕯

🕯️1517: Bogdan al III-lea 🇷🇴♛, domn al Moldovei, fiul lui Ștefan cel Mare
🕯️1912: Bram Stoker 🇬🇧✒️🧛🏻 cunoscut în primul rând prin romanul Dracula (1897)
🕯️1918: Karl Ferdinand Braun 🇩🇪🔬, fizician și inventator, laureat Nobel
🕯️1968: Adrian Maniu 🇷🇴✒️ scriitor și poet
🕯️2008: Monica Lovinescu 🇷🇴✒️, ziaristă, critic literar, și-a dedicat viața și opera luptei împotriva totalitarismului comunist
🕯️2018: Avicii 🇸🇪🎧, DJ, remixer și producător S-a sinucis la 28 de ani

Calendar 🗒

🗒1792: Franța declară război Boemiei și Ungariei
🗒1809: Victoria lui Napoleon asupra trupelor Imperiului Austriac în Bătălia de la Abensberg
🗒1841: Primul roman polițist din lume a văzut lumina tiparului: „Crimele din Rue Morgue”, scris de Edgar Allan Poe
🗒1902: Marie și Pierre Curie au izolat cu succes săruri de radiu dintr-o substanță minerală
🗒1938: A fost dizolvat partidul naționalist Totul pentru Țară
🗒1943: Într-o scrisoare adresată mareșalului Ion Antonescu, Constantin I.C. Brătianu și Iuliu Maniu protestează împotriva intenției de a angaja România într-un război direct contra marilor democrații occidentale
🗒1947: Presa anunță punerea în circulație a bancnotelor de 1 milion de lei, eveniment ce marchează creșterea vertiginoasă a inflației
🗒1970: Primul album solo al lui Paul McCartney, intitulat McCartney
🗒1992: Un mare concert în memoria lui Freddie Mercury are loc pe stadionul Wembley, Londra
🗒1999: SUA: Masacrul de la liceul Columbine. Au decedat 15 persoane, inclusiv cei doi atacatori, iar încă 24 au fost rănite
🗒2007: Traian Băsescu a fost suspendat de Parlament. În urma referendumului din 19 mai suspendarea a încetat

