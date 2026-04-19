19 Aprilie, calendarul zilei: Rivaldo împlinește 54 de ani, Maria Sharapova 39

Elena Stănică-Ezeanu
Gândul vă prezintă calendarul zilei de duminică, 19 aprilie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată.

Rivaldo este unul dintre cei mai valoroși fotbaliști brazilieni din istorie, cunoscut pentru tehnica sa spectaculoasă, șuturile puternice și viziunea de joc. Născut pe 19 aprilie 1972, în Recife, Brazilia, el a crescut în condiții dificile, dar talentul său l-a propulsat rapid spre fotbalul de performanță. A cunoscut succesul la cluburi importante precum FC Barcelona, unde a devenit un simbol la finalul anilor ‘90. În perioada petrecută acolo, a câștigat titlul în La Liga și a impresionat prin goluri memorabile, inclusiv celebrul său hat-trick împotriva Valenciei. De asemenea, a evoluat și pentru AC Milan, contribuind la câștigarea Ligii Campionilor. Pe plan internațional, a fost un jucător esențial al naționalei Braziliei, alături de nume legendare precum Ronaldo Nazário. Momentul de vârf al carierei sale a fost câștigarea Campionatului Mondial de Fotbal 2002, unde a avut un rol decisiv în succesul echipei. Pentru performanțele sale excepționale, Rivaldo a primit prestigiosul trofeu Balonul de Aur în 1999. Astăzi, el rămâne o figură emblematică a fotbalului mondial și un exemplu de determinare și talent.

Maria Sharapova este una dintre cele mai cunoscute jucătoare de tenis pe plan internațional, apreciată atât pentru performanțele sportive, cât și pentru personalitatea sa puternică. Născută pe 19 aprilie 1987, în Rusia, ea s-a mutat de mică în Statele Unite pentru a-și urma visul de a deveni campioană. A ajuns rapid în topul tenisului mondial, câștigând primul său titlu de Grand Slam la doar 17 ani, la turneul de la Wimbledon. De-a lungul carierei, a reușit să câștige toate cele patru turnee majore, realizând astfel “Career Grand Slam”, inclusiv la Australian Open, French Open și US Open. Cunoscută pentru stilul său agresiv de joc și determinarea de pe teren, Sharapova a fost și una dintre cele mai bine plătite sportive la nivel mondial. După retragerea din tenis, ea s-a implicat în afaceri și proiecte de caritate. Este considerată drept una dintre cele mai frumoase sportive din lume, datorită eleganței și prezenței sale carismatice atât pe teren, cât și în afara lui. A colaborat cu branduri celebre de modă și a apărut frecvent în reviste internaționale. Maria Sharapova rămâne un simbol al ambiției și al succesului în sportul feminin.

Alte evenimente semnificative petrecute în decursul anilor în această zi:

Nașteri 🎂

🎂1854: Anghel Saligny, inginer 🇷🇴🌉 considerat unul dintre pionierii tehnicii mondiale în proiectarea și construcția podurilor și silozurilor cu structură metalică, respectiv de beton armat
🎂1917: Sven Hassel 🇩🇰✒️ soldat danez, autor al unor romane pseudo-autobiografice
🎂1940: Mioara Roman 🇷🇴✒️ scriitoare, jurnalistă, traducătoare și profesoară de limbă și civilizație arabă
🎂1946: Tim Curry 🇬🇧🎬
🎂1947: Nicu Covaci 🇷🇴🎸fondator Phoenix
🎂1949: Paloma Picasso 🇪🇸💍, designer de bijuterii, și fiica lui Pablo Picasso
🎂1958: Jean-Louis Calderon 🇫🇷📰 jurnalist francez decedat la București în timpul evenimentelor din decembrie 1989. În noaptea de 22 decembrie 1989, Calderon se afla în Piața Palatului. Din cauza schimburilor dese de focuri, jurnalistul francez s-a adăpostit, împreună cu alți tineri, în spatele unui tanc. Dinspre CC a apărut brusc un ARO asupra căruia s-a tras, crezând că este plin cu „teroriști”. ARO a intrat brusc în tanc, iar tancul, cu spatele, a trecut cu șenilele peste mai mulți tineri, printre care se afla și Calderon
🎂1962: Dorian Yates 🇺🇸💪, bodybuilder, 6 titluri Mr. Olympia consecutive
🎂1972: Rivaldo 🇧🇷⚽️
🎂1972: Jennifer Taylor 🇺🇸🎬 Chelsea din Two and a Half Men
🎂1975: Marius Măldărășanu 🇷🇴⚽️
🎂1978: Gabriel Heinze 🇦🇷⚽️
🎂1978: James Franco 🇺🇸🎬
🎂1979: Kate Hudson 🇺🇸🎬
🎂1981: Hayden Christensen 🇨🇦🎬
🎂1985: Valon Behrami 🇨🇭⚽️
🎂1987: Maria Sharapova 🇷🇺🥎
🎂1987: Joe Hart 🇬🇧⚽️
🎂1988: Radmila Petrović 🇲🇪🤾‍♀️
🎂1989: Marko Arnautović 🇦🇹⚽️
🎂1990: Roland Stănescu 🇷🇴⚽️ mijlocaș. A jucat mai ales în Liga a II- a pentru Dacia Unirea Brăila , CS Balotești , CS Minerul Motru și FC Argeș Pitești , Liga III pentru SC Juventus București. S-a sinucis sărind de la etajul patru al unui bloc de apartamente (2022)

Decese 🕯

🕯️1824: Lord Byron 🇬🇧✒️ unul dintre cei mai cunoscuți poeți romantici englezi, alături de Percy Bysshe Shelley și John Keats. Printre cele mai cunoscute opere ale sale sunt poemele narative Pelerinajul lui Childe Harold și Don Juan (incomplet)
🕯️1882: Charles Darwin 🇬🇧🐢 cel mai celebru naturalist britanic, geolog, biolog și autor de cărți, fondatorul teoriei referitoare la evoluția speciilor
🕯️1906: Pierre Curie 🇫🇷⚗️ fizician francez, laureat Nobel
🕯️1967: Konrad Adenauer 🇩🇪🗣 primul cancelar al Republicii Federale Germane
🕯️1989: Matei Balș 🇷🇴🩺 personalitate de referință în istoria celui mai vechi spital de boli infecțioase din România, Spitalul de Boli Infecțioase Colentina (1880)
🕯️2022: Kane Tanaka 🇯🇵👩‍🦳, supercentenară japoneză Până la moartea ei, la 119 ani și 107 zile, a fost cea mai longevivă persoană în viață. Este a doua cea mai longevivă persoană din toate timpurile

Evenimente📋

📋🇮🇱 Ziua Independenţei Israelului

Calendar 🗒

🗒1770: Maria Antoaneta se căsătorește la vârsta de 14 ani, prin procură, cu Ludovic al XVI-lea
🗒1919: Apare la București revista „Sburătorul”, condusă de Eugen Lovinescu.
🗒1956: Grace Kelly se căsătorește cu Rainier al III-lea de Monaco
🗒1995: Clădirea federală Murrah din Oklahoma a fost ținta unui atac terorist. Au murit 168 oameni
🗒2000: Un Boeing 737 al Philippine Airlines s-a prăbușit în insula Samal. Toate cele 131 de persoane aflate la bord au murit
🗒2005: Cardinalii l-au ales pe Joseph Ratzinger papă al Bisericii Catolice
🗒2011: Fidel Castro demisionează după 45 de ani
🗒2017: Se desfășoară Campionatul european de gimnastică individuală, la Cluj. Este cea de-a doua ediție găzduită de România, după cea din 1957
🗒2021: Elicopterul NASA Ingenuity efectuează primul zbor cu motor pe o altă planetă, Marte

