18 Aprilie, calendarul zilei: James Woods împlinește 79 de ani, Eric Roberts 70

Gândul vă prezintă calendarul zilei de sâmbătă, 18 aprilie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată.

James Woods este un actor american cunoscut pentru intensitatea și versatilitatea rolurilor sale. Născut pe 18 aprilie 1947, în Vernal, Utah, el şi-a început cariera pe scenă, în teatru, înainte de a trece la film și televiziune în anii ‘70. A atras atenția criticilor cu roluri în filme precum The Onion Field (1979), unde a demonstrat o intensitate psihologică rar întâlnită. Consacrarea a venit cu filmul Salvador, regizat de Oliver Stone. Interpretarea sa ca jurnalist într-o zonă de conflict i-a adus o nominalizare la Oscar pentru cel mai bun actor. Woods a jucat într-o varietate de producții de succes, precum Casino, Ghosts of Mississippi sau Any Given Sunday. Pe lângă film, a avut o carieră solidă şi în televiziune, câștigând două premii Emmy pentru interpretările din Promise şi My Name Is Bill W. Este cunoscut și pentru opiniile sale politice exprimate public, care au generat uneori controverse. Cu o carieră de peste patru decenii, James Woods rămâne o figură marcantă în industria divertismentului, apreciat pentru talentul său actoricesc și capacitatea de a domina fiecare rol.

Eric Roberts este un actor american recunoscut pentru complexitatea rolurilor sale și pentru longevitatea carierei în industria filmului și televiziunii. Născut pe 18 aprilie 1956, în Biloxi, Mississippi, el provine dintr-o familie artistică: este fratele celebrei Julia Roberts și tatăl actriței Emma Roberts. Şi-a început cariera în anii ‘70, iar primul succes major a venit odată cu filmul King of the Gypsies, pentru care a fost nominalizat la Globul de Aur. Interpretarea din Runaway Train i-a adus o nominalizare la Premiul Oscar pentru cel mai bun actor în rol secundar. De-a lungul decadelor, actorul a construit o filmografie impresionantă, apărând în sute de producții, de la filme independente și thrillere, până la seriale TV și blockbustere. Un exemplu cunoscut este apariția sa în The Dark Knight, regizat de Christopher Nolan, unde a interpretat un personaj din lumea crimei organizate. Viața sa personală a fost marcată de dificultăți, inclusiv probleme de sănătate și dependență, despre care a vorbit deschis. În ciuda acestor obstacole, a reușit să-și continue activitatea artistică și să rămână activ în industrie.

Alte evenimente semnificative petrecute în decursul anilor în această zi:

Nașteri 🎂

🎂1480: Lucrezia Borgia 🇮🇹 fiica papei Alexandru al VI-lea. Familia Lucreției a servit drept model lui Niccolò Machiavelli, care a descris acțiunile politice dure și corupția sexuală despre care se crede că erau caracteristice papalității renascentiste

🎂1894: Pamfil Șeicaru 🇷🇴✒️📰 director al ziarului „Curentul”, cotidian combativ în perioada dintre cele două războaie mondiale. Este considerat a fi cel mai mare gazetar dintre cele două războaie mondiale

🎂1929: Ion Voinescu 🇷🇴⚽️

🎂1947: James Woods 🇺🇸🎬

🎂1952: Eugen Cristea 🇷🇴🎭

🎂1955: Adrian Sârbu 🇷🇴📺

🎂1956: Eric Roberts 🇺🇸🎬 King of the Gypsies (1978), The Pope of Greenwich Village (1984), Runaway Train (1985), Best of the Best (1989), Love, Cheat & Steal (1993), The Specialist (1994), The Cable Guy (1996), The Dark Knight (2008), The Expendables (2010)

🎂1967: Maria Bello 🇺🇸🎬 Payback (1999), Coyote Ugly (2000), A History of Violence (2005)

🎂1979: Kourtney Kardashian 🇺🇸💃🏻

🎂1988: Vanessa Kirby 🇺🇸🎬

Decese 🕯

🕯️1898: Gustave Moreau 🇫🇷🎨

🕯️1935: Panait Istrati 🇷🇴✒️

🕯️1945: John Ambrose Fleming 🇬🇧💡 cunoscut pentru inventarea în 1904 a primului tub electronic, dioda

🕯️1955: Albert Einstein 🇩🇪🇨🇭🇺🇸🧠

🕯️2003: Emil Loteanu 🇷🇴🇲🇩🎥 A regizat Poienile roșii (1966), Lăutarii (1971), Șatra (1975), Gingașa și tandra mea fiară (1978), Anna Pavlova (1983) și Luceafărul (1986). A fost declarat drept „cel mai bun regizor al secolului XX din cinematografia moldovenească”

Evenimente📋

📋🎙 Ziua mondială a radioamatorismului

📋🗿 Ziua Internațională a Monumentelor și Locurilor Istorice

Calendar 🗒

🗒1506: Începe construcția bazilicii Sfântul Petru din Roma

🗒1848: Are loc adunarea politică a românilor ardeleni de la Blaj

🗒1906: San Francisco este grav afectat de cutremurul din 1906, cu o magnitudine de 7,8 grade pe scara Richter

🗒1909: Ioana d’Arc este beatificată la Roma

🗒1931: Formarea guvernului condus de Nicolae Iorga

🗒1945: A fost fondată echipa de fotbal UTA

🗒1946: Liga Națiunilor se dizolvă fiind înlocuită de ONU

🗒1947: Guvernul britanic hotărăște reluarea relațiilor comerciale cu România, după cel de-al Doilea Război Mondial

🗒1949: Irlanda părăsește Commonwealth-ul și devine o republică independentă

🗒1951: A fost înființată Comunitatea Europeană a Cărbunelui și Oțelului, primul pas către viitoarea Uniune Europeană

🗒1966: Mao Zedung lansează conceptul de Marea Revoluție Culturală Proletară. China intră într-o fază de haos și teroare

🗒1996: Miniștrii Apărării ai României și Ucrainei, Gheorghe Tinca și Valeri Șmarov, au semnat un Protocol privind dezvoltarea colaborării între Ministerul Apărării din România și cel din Ucraina

🗒1996: Senatul României a ratificat Convenția europeană pentru reprimarea terorismului, prin care era reglementată procedura extrădării persoanelor care sunt căutate pentru acte de terorism

🗒2001: Camera Deputaților a adoptat textul legii privind accesul liber la informațiile de interes public

🗒2007: Google a lansat un instrument pentru protecția drepturilor de autor, denumit Claim your content

CITEȘTE ȘI:

