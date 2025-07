21 IULIE, calendarul zilei: Robin Williams ar fi împlinit 74 de ani/ Victor Hănescu împlinește 44 de ani/ Moare primul astronaut american

Gândul vă prezintă calendarul zilei de luni, 21 iulie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată.

Născut pe 21 iulie 1951, Robin Williams a fost un actor și comedian american, recunoscut pentru energia sa inconfundabilă, improvizațiile rapide și capacitatea de a trece cu ușurință de la comedie la roluri dramatice. S-a făcut remarcat în anii ‘70 cu rolul extraterestrului Mork din serialul TV Mork & Mindy. Pe lângă cariera sa în televiziune, Williams a jucat în filme memorabile precum Dead Poets Society, Good Will Hunting (a câștigat Oscarul pentru Cel mai bun actor în rol secundar) și comedii populare precum Mrs. Doubtfire și Jumanji. A fost apreciat pentru abilitatea sa de a aduce profunzime și umanitate personajelor sale, combinând umorul cu sensibilitatea. Robin Williams a murit pe 11 august 2014, la vârsta de 63 de ani, în locuința sa din California. Cauza oficială a morții a fost sinucidere prin spânzurare. După moartea sa, s-a aflat că suferea de o formă severă de demență cu corpi Lewy.

Victor Hănescu, născut pe 21 iulie 1981 la București, este un fost tenismen profesionist român și actual antrenor. A activat în circuitul ATP între 2000 și 2016, ajungând pe locul 26 mondial în iulie 2009, cea mai bună clasare a carierei sale. A câștigat un titlu ATP la simplu, la Gstaad în 2008, și a ajuns în sferturile de finală la Roland Garros în 2005, unde a fost învins de Roger Federer. Victor Hănescu a fost o prezență importantă în echipa României de Cupa Davis, contribuind la numeroase victorii. După retragere, a fondat Academia Victor Hănescu, un centru dedicat pregătirii jucătorilor tineri, cu accent pe coaching fizic, mental și emoțional. A demarat proiecte precum Young Dream Team și Trofeul Victor Hănescu, susținând juniorii din țară.

Alan Shepard, născut pe 18 noiembrie 1923 în New Hampshire, a fost primul astronaut american care a ajuns în spațiu. Pe 5 mai 1961, la bordul capsulei Freedom 7, Shepard a realizat un zbor suborbital de aproximativ 15 minute, devenind astfel un simbol al programului spațial american în plină competiție cu Uniunea Sovietică. Mai târziu, în 1971, Alan Shepard a participat la misiunea Apollo 14, devenind al cincilea om care a pășit pe Lună. În timpul acestei misiuni, a devenit celebru după ce a jucat golf pe suprafața lunară. Alan Shepard a murit pe 21 iulie 1998, la vârsta de 74 de ani, în California.

Alte evenimente semnificative petrecute în decursul anilor în această zi:

Nașteri 🎂

🎂1620: Jean Picard 🇫🇷🌍 astronom și geodez. A fost primul care a calculat, cu precizie, raza Pământului

🎂1808: Simion Bărnuțiu 🇷🇴✒️ istoric și estetician, conducător al Revoluției de la 1848 din Transilvania

🎂1821: Vasile Alecsandri 🇷🇴✒️

🎂1899: Ernest Miller Hemingway 🇺🇸✒️ laureat al Premiului Pulitzer în 1953, laureat al Premiului Nobel pentru Literatură în 1954 „pentru măiestria artei narative demonstrată în Bătrânul și marea”, unul dintre cei mai cunoscuți scriitori americani

🎂1948: Cat Stevens 🇬🇧🎤 Genurile muzicale abordate sunt pop, rock și muzică islamică. În 2014 a fost introdus în Rock and Roll Hall of Fame

🎂1951: Robin Williams 🇺🇸🎬 laureat Oscar decernat în 1998 pentru rol secundar, Good Will Hunting (1997) și alte 4 nominalizări. S-a sinucis la 63 de ani

🎂1955: Dan Chișu 🇷🇴🎥

🎂1968: Josh Hartnett

🎂1971: Charlotte Gainsbourg 🇫🇷🎬

🎂1974: Terry Coldwell 🇬🇧🎤 East 17

🎂1974: Alina Chivulescu 🇷🇴🎬

🎂1981: Victor Hănescu 🇷🇴🥎

🎂1989: Rory Culkin 🇺🇸🎬 Signs (2002), Scream 4 (2011), Lords of Chaos (2018)

Decese 🕯

🕯️1907: Nicolae Grigorescu 🇷🇴🎨 primul dintre fondatorii picturii române moderne, urmat de Ion Andreescu și Ștefan Luchian

🕯️1919: Eremia Grigorescu 🇷🇴✩ general, comandantul trupelor române în bătălia de la Mărășești, ministru de război

🕯️1944: Claus von Stauffenberg 🇩🇪 ofițer, conducătorul complotului din 20 iulie împotriva lui Hitler

🕯️1998: Alan Shepard 🇺🇸🧑🏻‍🚀 primul astronaut american

🕯️2023: Tony Bennett 🇺🇸🎤 cântăreț american de jazz. A devenit cunoscut pe plan internațional în 1962 cu albumul „I Left My Heart In San Francisco”

Evenimente📋

📋🇧🇪 Ziua națională a Belgiei; se aniversează instaurarea monarhiei, depunerea jurământului de către primul rege, Leopold I, în 1831

Calendar 🗒

🗒356 î.Hr.: Templul zeiței Artemis din Efes, una dintre cele șapte minuni ale lumii antice, a fost distrus prin incendiere de Herostratus

🗒1718: Tratatul de la Passarowitz: Imperiul Otoman cedează Austriei Banatul, Oltenia, nordul Serbiei și al Bosniei

🗒1831: Începe domnia regelui Leopold I, primul rege al belgienilor

🗒1861: București: pe scena Teatrului cel Mare a avut loc prima reprezentație a piesei „Hamlet”, de William Shakespeare, avându-l în rolul principal pe Mihail Pascaly, primul actor român care l-a întruchipat pe Hamlet

🗒1873: Primul jaf de tren de la vestul râului Mississippi a fost înfăptuit de Jesse James

🗒1880: Alexandru Macedonski publică, în revista „Literatorul”, articolul „Despre logica poeziei”, considerat a fi primul manifest al poeziei române moderne

🗒1906: Alfred Dreyfus este reintegrat în armată cu gradul de căpitan

🗒1914: Consiliul de Coroană, întrunit la Sinaia, proclamă poziția de neutralitate a României în Primul Război Mondial

🗒1925: Procesul Scopes: În Dayton, Tennessee, profesorul de biologie de liceu John Scopes este găsit vinovat că a predat Teoria evoluționistă în clasă și amendat cu 100 $

🗒1941: Primul bombardament al aviației germane asupra Moscovei

🗒1944: Colonelul Claus von Stauffenberg și ceilalți complici la asasinarea eșuată împotriva lui Adolf Hitler, sunt executați la Berlin

🗒1945: Harry S. Truman a aprobat ordonanța prin care se aproba folosirea bombelor atomice

🗒1954: Primul Război din Indochina: Conferința de la Geneva împarte Vietnamul în Vietnamul de Nord și Vietnamul de Sud

🗒1969: A fost inaugurat Combinatul petrochimic Pitești

🗒1970: După 11 ani de construcție este finalizat barajul Aswan din Egipt

🗒1971: A fost dată în exploatare definitivă ecluza românească de la Porțile de Fier

🗒1983: La stația Vostok din Antarctica de Est, se înregistrează cea mai scăzută temperatură de pe Pământ, -89,2 °C

🗒1984: CPEx al CC al PCR a hotărât construirea canalului navigabil Poarta-Albă-Midia-Năvodari și a canalului navigabil Dunăre-București

🗒2007: Apare ultimul volum din seria Harry Potter

🗒2008: Radovan Karadžić a fost arestat la Belgrad în cadrul unui mandat internațional de arestare a Tribunalul de la Haga

🗒2013: Prințul Filip al Belgiei a devenit rege al belgienilor în urma abdicării tatălui său, Albert al II-lea al Belgiei

🗒2022: Peștele-spadă chinezesc, una dintre cele mai mari specii de pești de apă dulce din lume, este declarat oficial dispărut de Uniunea Internațională pentru Conservarea Naturii

