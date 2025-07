19 IULIE, calendarul zilei: Ilie Năstase împlinește 79 de ani/ Congresul american îi redă României clauza națiunii celei mai favorizate

Gândul vă prezintă calendarul zilei de sâmbătă, 19 iulie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată.

Ilie Năstase, născut pe 19 iulie 1946 la București, este considerat una dintre cele mai mari legende ale tenisului mondial. A fost primul lider mondial ATP oficial, în 1973, și a rămas în fruntea clasamentului timp de 40 de săptămâni. În cariera sa, a câștigat peste 100 de titluri la simplu și dublu, inclusiv două turnee de Grand Slam la simplu: US Open 1972 și Roland Garros 1973. Cunoscut pentru stilul său spectaculos și personalitatea nonconformistă, Năstase a fost supranumit “bad boy-ul tenisului”, atrăgând atenția publicului prin umor și tehnică rafinată. A fost finalist cu echipa României în Cupa Davis de trei ori și a câștigat de patru ori Turneul Campionilor. După retragere, a fost inclus în International Tennis Hall of Fame și a primit distincții precum Legiunea de Onoare a Franței și Ordinul Steaua României. Rămâne una dintre cele mai influente figuri din sportul românesc.

În 1996, Congresul american a decis să redea României clauza națiunii celei mai favorizate, un pas important în relațiile economice bilaterale. România a pierdut clauza în 1988, din cauza regimului comunist condus de Nicolae Ceaușescu. Această măsură permite țării să beneficieze de tarife vamale preferențiale în schimburile comerciale cu Statele Unite, stimulând astfel exporturile românești și facilitând accesul produselor românești pe piața americană. Decizia reflectă recunoașterea progreselor făcute de România în domeniul reformelor economice și al respectării drepturilor omului, criterii esențiale pentru acordarea clauzei. Redobândirea acestui statut deschide noi oportunități de cooperare comercială și consolidează parteneriatul strategic dintre cele două țări.

Nașteri 🎂

🎂1905: Nicolae Carandino 🇷🇴✒️ gazetar, traducător și director al Teatrului Național din București, ultimul dintre supraviețuitorii procesului Iuliu Maniu

🎂1946: Ilie Năstase 🇷🇴🥎 numărul unu mondial de două ori, în 1972 și 1973. A câștigat US Open în 1972, Roland Garros în 1973. La dublu a câștigat Wimbledon în 1973, Roland Garros în 1970 și US Open în 1975. A câștigat de patru ori Turneul Campionilor în anii 1971, 1972, 1973 și 1975. Alături de Ion Țiriac a fost finalist al Cupei Davis de trei ori, în 1969, 1971 și 1972

🎂1947: Brian May 🇬🇧🎸 chitaristul trupei Queen A fost onorat cu Ordinul Imperiului Britanic în 2005 datorită „serviciilor pentru industria muzicală și pentru caritate”, și-a dat doctoratul în astrofizică la Imperial College London în 2007 și a fost numit rectorul universității Liverpool John Moores din 2008 până în 2013. Fiind un activ susținător al drepturilor animalelor, a fost numit vice-președinte al asociației pentru drepturile animalelor RSPCA în 2012

🎂1948: Alexandru Neagu 🇷🇴⚽️ a jucat în echipa națională de fotbal a României la Campionatul Mondial de Fotbal din Mexic, 1970

🎂1984: Diana Mocanu 🇷🇴🏊 înotătoare A câștigat două medalii de aur la Jocurile Olimpice de la Sydney din 2000, în probele de 100 și 200 de metri spate. În 2001 a obținut aurul la Campionatul Mondial de la Fukuoka. la 200 de metri spate

Decese 🕯

🕯️1374: Francesco Petrarca 🇮🇹✒️ unul din cei mai importanți poeți lirici ai literaturii italiene

🕯️1814: Matthew Flinders 🇬🇧⚓️ navigator a circumnavigat Australia și a încurajat numele acesta pentru continentul cunoscut anterior ca New Holland

🕯️1931: Nicolae Paulescu 🇷🇴💉 a contribuit la izolarea hormonului pancreatic antidiabetic, numit mai târziu insulină

🕯️1992: Paolo Borsellino 🇮🇹⚖️ magistrat italian anti-mafia asasinat în Palermo cu o mașină-capcană, la mai puțin de două luni după colegul său Giovanni Falcone

🕯️2011: Arsenie Papacioc 🇷🇴✝️ a fost numit la moarte drept unul dintre cei mai importanți duhovnici ai ortodoxiei române

🕯️2019: Rutger Hauer 🇳🇱🎬

Calendar 🗒

🗒1870: Franța a declarat război Prusiei. Conflictul se va încheia la 26 februarie 1871 prin înfrângerea Franței

🗒1900: Se deschide prima linie a metroului din Paris

🗒1903: Maurice Garin câștigă primul Tur al Franței

🗒1954: A fost lansat primul disc single semnat Elvis Presley, That’ s All Right

🗒1965: La Congresul al IX-lea al Partidului Comunist Român, Nicolae Ceaușescu a fost ales în funcția de secretar general al Partidului

🗒1980: Ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de vară de la Moscova

🗒1996: Senatul SUA a aprobat prin consens proiectul de lege care prevede acordarea clauzei națiunii celei mai favorizate, pe bază permanentă României

🗒1996: La Atlanta (SUA) se desfășoară a XXVI-a ediție a Jocurilor Olimpice

🗒2022: Cel puțin 12.000 de oameni sunt uciși din cauza valurilor de căldură care lovesc o mare parte din Europa

