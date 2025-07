20 IULIE, calendarul zilei: Se naște Alexandru cel Mare/ Carlos Santana împlinește 78 de ani/ Moare Bruce Lee

Gândul vă prezintă calendarul zilei de duminică, 20 iulie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată.

Alexandru cel Mare, născut pe 20 iulie 356 î.Hr. în Pella, a fost unul dintre cei mai mari cuceritori din istorie și rege al Macedoniei. Fiul regelui Filip al II-lea, Alexandru a devenit conducător la doar 20 de ani și a creat unul dintre cele mai întinse imperii din lumea antică, întinzându-se din Grecia până în India. Este cunoscut pentru strategiile militare inovatoare și curajul său, care i-au permis să învingă imperii puternice precum Persia. Alexandru a promovat răspândirea culturii grecești, influențând profund dezvoltarea civilizației prin procesul numit elenism. A murit tânăr, la 32 de ani, dar moștenirea sa a modelat lumea pentru secole întregi.

Carlos Santana, născut pe 20 iulie 1947 în Autlán de Navarro, Mexic, este unul dintre cei mai influenți chitariști și muzicieni din istoria muzicii rock și latino. A emigrat în Statele Unite în copilărie, stabilindu-se în San Francisco, unde și-a format propria identitate muzicală, combinând elemente de rock, blues, jazz și ritmuri tradiționale latino. În 1966, Carlos a fondat trupa Santana, ale cărei albume din anii ‘70, Santana, Abraxas și Santana III, au fost primite cu aprecieri. Cariera lui Carlos Santana a cunoscut un nou boom în 1999, cu albumul Supernatural, care a câștigat 9 premii Grammy. Single-ul Smooth, în colaborare cu Rob Thomas, a devenit un imn internațional și a consolidat statutul său de superstar mondial. Pe lângă cariera muzicală, Santana este cunoscut și pentru implicarea sa în cauze sociale și spirituale, promovând pacea, iubirea și diversitatea culturală prin muzica sa.

Bruce Lee a fost un actor, artist marțial și filosof chinezo-american, considerat unul dintre cei mai influenți maeștri ai artelor marțiale din toate timpurile. Născut în San Francisco, a crescut în Hong Kong, unde a început să practice artele marțiale încă din copilărie. Lee a revoluționat modul în care artele marțiale erau prezentate în filme, combinând tehnici tradiționale cu o filozofie personală ce promova flexibilitatea și adaptabilitatea. Filmele sale, precum Enter the Dragon și The Way of the Dragon, au devenit clasice și i-au adus faima mondială. Pe lângă cariera de actor, Bruce Lee a creat propria sa artă marțială, Jeet Kune Do, bazată pe eficiență și libertatea de mișcare. A murit prematur pe 20 iulie 1973, la doar 32 de ani, dar moștenirea sa continuă să inspire milioane de oameni în întreaga lume.

Alte evenimente semnificative petrecute în decursul anilor în această zi:

Nașteri 🎂

🎂356 î.Hr.: Alexandru cel Mare 🇬🇷⚔️♕ (în greacă Μέγας Αλέξανδρος, Megas Alexandros, Pella, Macedonia Antică) unul dintre primii mari strategi și conducători militari din istorie. A contribuit substanțial la răspândirea civilizației elenistice în întreaga lume

🎂1374: Francesco Petrarca 🇮🇹✒️ unul din cei mai importanți poeți lirici ai literaturii italiene

🎂1822: Gregor Mendel 🇦🇹✒️ părintele geneticii

🎂1868: Miron Cristea 🇷🇴✝️ primul patriarh al Bisericii Ortodoxe Române, prim-ministru al României (1938-1939)

🎂1919: Edmund Hillary 🇳🇿🏔 primul om care a ajuns pe vârful muntelui Everest, în 1953

🎂1938: Natalie Wood 🇺🇸🎬

🎂1942: Ilie Șerbănescu 🇷🇴💰 economist președintele Consiliului pentru Reformă în guvernul Victor Ciorbea

🎂1943: Adrian Păunescu 🇷🇴✒️ poet, prozator, jurnalist, traducător și politician

🎂1947: Carlos Santana 🇲🇽🇺🇸🎸 a influențat muzica rock prin stilul muzical Chicano rock

🎂1980: Gisele Bündchen 🇧🇷💃🏼 autoare, activistă, femeie de afaceri, fotomodel și actriță braziliancă de origine germană

Decese 🕯

🕯️1923: Pancho Villa 🇲🇽🆘 unul dintre liderii Revoluției Mexicane, a cărui acțiune militară a fost decisivă în răsturnarea regimului președintelui de atunci, Victoriano Huerta

🕯️1927: Ferdinand I 🇩🇪🇷🇴♛ A condus România în timpul Primului Război Mondial, alegând să lupte de partea Antantei împotriva Puterilor Centrale, fapt care a avut ca efect excluderea sa din Casa Regală de Hohenzollern de către împăratul Wilhelm al II-lea al Germaniei. La sfârșitul războiului România a încheiat procesul de realizare a statului național-unitar, prin unirea Basarabiei, Bucovinei și Transilvaniei cu Vechiul Regat. La 15 octombrie 1922, la Alba Iulia, Ferdinand s-a încoronat drept rege al României Mari.

🕯️1937: Guglielmo Marconi 🛜, fizician 🇮🇹, laureat Nobel, inventatorul telegrafiei fără fir și al antenei de emisie legate electric la pământ (unde radio)

🕯️1951: Wilhelm, Prinț Moștenitor al Germaniei 🇩🇪♛ ultimul Prinț Moștenitor al Prusiei și al Imperiului German

🕯️1973: Bruce Lee 🇨🇳🇺🇸🫷🎬 actor chinez-american, instructor de arte marțiale, filosof, regizor, producător, scenarist și întemeietorul categoriei de artă marțială cunoscută sub numele de Jeet Kune Do. Este considerat unul dintre cei mai influenți artiști de arte marțiale din secolul 20

🕯️1976: Joseph Rochefort 🇺🇸🔢 figură importantă în operațiunile criptografice și de informații ale Marinei SUA din 1925 până în 1946, având aport extrem de important în special în bătălia de la Midway

🕯️2014: Constantin Lucaci 🇷🇴🔨 sculptor, laureat al Premiului Herder în 1984, cunoscut mai ales pentru fântânile cinetice pe care le-a realizat, precum și pentru sculpturile monumentale în piatră și oțel

🕯️2016: Radu Beligan 🇷🇴🎭 Pe 15 decembrie 2013 a fost inclus în Cartea Recordurilor ca fiind cel mai longeviv actor aflat în activitate pe scena unui teatru

🕯️2017: Chester Bennington 🇺🇸🎤 (Linkin Park) suicid (41 ani)

🕯️2023: Dan Matei Agathon 🇷🇴🗣

Evenimente📋

📋♟ Ziua Mondială a Şahului

📋🇷🇴✈️ Ziua Aviației Române și a Forțelor Aeriene

📋🇷🇴🔌Ziua energeticianului, marcată din 1992 de lucrătorii din sectorul energetic în ziua de Sf. Ilie

📋🇷🇴⛰ Târgul de fete de pe Muntele Găina (atestat din anul 1816, se organizează în cea mai apropiată duminică de 20 iulie)

📋🇨🇴 Ziua naţională a Columbiei; aniversarea proclamării independenţei (1810)

Calendar 🗒

🗒802: Carol cel Mare primește cadou de la califul Harun al-Rashid, la Aachen, elefantul Abul Abbas, împreună cu alte daruri

🗒1402: Bătălia de la Ankara – Timur, conducător al Imperiului Timurid, învinge forțele Imperiului Otoman ale sultanului Baiazid I

🗒1514: În urma înfrângerii răscoalei țărănești condusă de el, Gheorghe Doja a fost torturat și executat din ordinul lui Ioan Zapolya

🗒1552: După cucerirea Timișoarei, Banatul devine parte a Imperiului Otoman

🗒1848: Manifestație de protest pe câmpia de la Filaret („Câmpia Libertății”) împotriva încălcării teritoriului țării de către armata otomană pe 19 iulie

🗒1885: A fost legalizat fotbalul profesionist în Marea Britanie

🗒1906: Finlanda este prima țară europeană care a introdus dreptul de vot al femeilor activ și pasiv

🗒1927: Prințul Mihai, devine, la numai 5 ani, rege al României, în urma decesului bunicului său, Regele Ferdinand I

🗒1944: Adolf Hitler supraviețuiește atentatului din 20 iulie 1944, o încercare de asasinat condusă de colonelul Claus von Stauffenberg

🗒1951: Regele Abdullah I al Iordaniei este asasinat de un palestinian în timp ce participa la rugaciunile de vineri în Ierusalim

🗒1952: Ceremonia de deschidere a celei de-a XV-a ediție a Jocurilor Olimpice la Helsinki, Finlanda

🗒1969: Apollo 11 realizează cu succes prima aterizare cu echipaj uman pe Lună, în Marea Liniștii. Americanii Neil Armstrong și Buzz Aldrin devin primii oameni pe Lună

🗒1974: Ocupația turcească a Ciprului: forțe din Turcia invadează Cipru, după o lovitură de stat organizată de dictatorul Greciei, împotriva președintelui Makarios

🗒1976: Nava spațială americană Viking 1 a atins suprafața planetei Marte

🗒1992: Václav Havel demisionează din funcția de președinte al Cehoslovaciei

🗒2021: Jeff Bezos zboară în spațiu la bordul lui New Shepard NS-16 operat de compania sa privată de zboruri spațiale Blue Origin

CITEȘTE ȘI:

19 IULIE, calendarul zilei: Ilie Năstase împlinește 79 de ani/ Congresul american îi redă României clauza națiunii celei mai favorizate

18 IULIE, calendarul zilei: Andreea Raicu împlinește 48 de ani, Florin Piersic junior face 57

17 IULIE, calendarul zilei: David Hasselhoff împlinește 73 de ani/ Ultimul țar al Rusiei, Nicolae al II-lea, și familia sa au fost asasinați