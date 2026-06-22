22 Iunie, calendarul zilei: Meryl Streep împlinește 77 de ani. Se stinge Maria Tănase. Apare primul număr al cotidianului Evenimentul zilei

Gândul vă prezintă calendarul zilei de luni, 22 iunie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată.

Meryl Streep este considerată de critici și cinefili una dintre cele mai talentate și respectate actrițe din istoria cinematografiei. Născută pe 22 iunie 1949 în Summit, New Jersey, și-a construit o carieră impresionantă de peste cinci decenii, remarcându-se prin versatilitatea, profunzimea interpretărilor și abilitatea de a adopta diferite accente și personalități. La sfârșitul anilor 1970 a atras atenția publicului prin rolurile din filme precum The Deer Hunter și Kramer vs. Kramer. Pentru ultimul a câștigat primul său premiu Oscar. În 1982, interpretarea memorabilă din Sophie’s Choice i-a adus Oscarul pentru cea mai bună actriță. În deceniile următoare, a continuat să impresioneze prin roluri variate în producții precum Out of Africa, The Bridges of Madison County, The Devil Wears Prada, Mamma Mia! şi Julie & Julia. Pentru rolul fostului prim-ministru britanic Margaret Thatcher în The Iron Lady, a câștigat al treilea premiu Oscar din carieră. Dincolo de actorie, este cunoscută pentru implicarea sa în cauze sociale, educaționale și de mediu. Meryl Streep a devenit un reper al artei actoricești. Influența sa asupra cinematografiei mondiale este incontestabilă, iar numele său rămâne sinonim cu excelența în film.

Maria Tănase a fost una dintre cele mai mari interprete ale muzicii populare românești, supranumită adesea “Pasărea Măiastră” a cântecului românesc. S-a născut pe 25 septembrie 1913 în București și a devenit un simbol al folclorului autentic, ducând muzica românească pe scene internaționale. Și-a început cariera în anii 1930, fiind descoperită datorită vocii sale puternice și a talentului interpretativ deosebit. A cules și a interpretat cântece populare din diverse regiuni ale României, reușind să le ofere o expresivitate artistică unică, fără a le pierde autenticitatea. A fost apreciată atât în țară, cât și în străinătate, evoluând pe scene importante din Europa și colaborând cu mari artiști ai vremii. Repertoriul său include melodii celebre precum Ciuleandra, Mărie și Mărioară și Lume, lume. A murit pe 22 iunie 1963, la vârsta de 49 de ani, din cauza unui cancer pulmonar. Prin vocea sa inconfundabilă și interpretările pline de emoție, Maria Tănase a devenit un reper al culturii românești. A lăsat în urmă o moștenire artistică valoroasă, fiind considerată și astăzi cea mai importantă interpretă de muzică populară din România.

Pe 22 iunie 1992, la București, a apărut primul număr al cotidianului Evenimentul zilei, sub conducerea redacțională a jurnalistului Ion Cristoiu. Lansarea publicației a reprezentat un moment important pentru presa românească de după 1989, într-o perioadă de transformări politice și sociale majore. Noul ziar s-a remarcat rapid prin stilul său direct, abordarea subiectelor de actualitate și accentul pus pe investigații și știri de impact. În scurt timp, Evenimentul zilei a devenit unul dintre cele mai citite cotidiene din România, influențând puternic modul în care era realizat jurnalismul la începutul anilor ‘90. Prin formatul său modern pentru acea perioadă și prin orientarea către știri de senzație și anchete, publicația a contribuit la redefinirea presei scrise românești postcomuniste.

Alte evenimente semnificative petrecute în decursul anilor în această zi:

Nașteri 🎂

🎂1887: Julian Sorell Huxley 🇬🇧✒️ biolog și filosof, primul director general al UNESCO

🎂1902: Alexandru Ghika 🇷🇴🧮 matematician fondatorul școlii românești de analiză funcțională

🎂1903: John Dillinger 🇺🇸🔫 jefuitor de banci a jefuit peste 20 de bănci și patru stații de poliție. A fost prins de FBI dar a evadat din închisoare de două ori

🎂1910: Konrad Zuse 🇩🇪🧮 A construit primul calculator funcțional programabil și Turing-complet, Z3, care a fost pus în funcțiune în mai 1941

🎂1922: Bill Blass 🇺🇸👖 celebru creator de modă

🎂1937: Kris Kristofferson 🇦🇺🎬

🎂1949: Meryl Streep 🇺🇸🎬 21 nominalizări și 3 Oscaruri primite: Kramer contra Kramer, 1979, Alegerea Sofiei, 1982, The Iron Lady, 2011

🎂1950: Adrian Năstase 🇷🇴🗣️

🎂1952: Graham Greene 🇨🇦🎬 Dances with Wolves (1990), Clearcut (1991), Thunderheart (1992), The Last of His Tribe (1992), Maverick (1994), Die Hard with a Vengeance (1995), Sabotage (1996), Wounded (1997), The Education of Little Tree (1997), The Green Mile (1999), Grey Owl (1999), Skins (2002), Gunless (2010)

🎂1952: Crin Halaicu 🇷🇴🗣️

🎂1953: Cyndi Lauper 🇺🇸🎤 figură reprezentativă a anilor ’80, Cyndi a reușit nu doar să cucerească topurile, ci să formeze o nouă cultură muzicală. În SUA, fetele se îmbrăcau precum ea, se comportau la fel și, mai mult decât atât, porniseră o noua mișcare pentru libertatea de exprimare ce avea ca imn Girls Just Want to Have Fun

🎂1958: Bruce Campbell 🇺🇸🎬

🎂1958: Rodion Cămătaru 🇷🇴⚽️ decorat cu Ordinul „Meritul Sportiv” clasa a III-a, pentru rezultatele obținute la campionatele europene și mondiale din perioada 1984-1990

🎂1960: Rovana Plumb 🇷🇴🗣️

🎂1961: Jimmy Somerville 🇬🇧🎤 Bronski Beat, Communards: Smalltown Boy (1984), Don’t Leave Me This Way (1986)

🎂1964: Dan Brown 🇺🇸✒️ interesat de criptografie, chei și coduri, care sunt o temă recurentă în poveștile sale. Până în prezent, cărțile sale au fost traduse în peste 40 de limbi

🎂1964: Amy Brenneman 🇺🇸🎬 Heat (1995), Fear (1996)

🎂1966: Emmanuelle Seigner 🇫🇷🎬 Frantic (1988), Bitter Moon (1992), The Ninth Gate (1999). Soția lui Roman Polanski

Decese 🕯

🕯️1963: Maria Tănase 🇷🇴🎤 supranumită Pasărea măiastră de către Nicolae Iorga, în 1938. A avut un repertoriu extrem de vast ce-a cuprins cântece din toate regiunile României și din toate categoriile: doine, orații de nuntă, cântece de leagăn, de joc (hore, sârbe, învârtite, jienești), de dragoste, de petrecere, lăutărești, satirice, bocete

🕯️1969: Judy Garland 🇺🇸🎬🎤 Cu o carieră de peste 45 de ani, a atins statutul de star internațional atât datorită musicalurilor cât și rolurilor sale dramatice, fiind recunoscută și ca solistă

🕯️1987: Fred Astaire 🇺🇸🎬🎤

🕯️2008: George Carlin 🇺🇸🎬 a câștigat cinci premii Grammy pentru albumele sale de comedie. Tema sa favorită a constituit-o critica adusă societății, clasei politice, religiei, limbii engleze și altor subiecte considerate tabu

🕯️2018: Vinnie Paul 🇺🇸🥁 cunoscut mai ales ca membru cofondator al Pantera. De asemenea, membru cofondator și al formației Damageplan în 2003 împreună cu fratele său mai mic, Dimebag Darrell, care a fost asasinat pe scenă, în 2004. A murit la 54 de ani, de o boală cardiacă

🕯️2020: Joel Schumacher 🇺🇸🎥 Cădere liberă – Falling Down (1993), Batman Forever (1995), Vremea răzbunării – A Time to Kill (1996), Batman & Robin (1997), 8mm (1999), Phone Booth (2003), The Phantom of the Opera (2004), Numărul 23 (2007)

Calendar 🗒️

🗒️1462: Atacul nereușit al lui Ștefan cel Mare asupra cetății Chilia, apărată de o garnizoană regală maghiară

🗒️1498: Ștefan cel Mare a condus o expediție de represalii în Polonia, urmare a atacului din anul precedent al regelui Ioan Albert asupra Moldovei. A ars toate așezările și cetățile din Galiția, până aproape de Cracovia

🗒️1815: Napoleon I abdică a doua și ultima dată. Armatele aliate ale Rusiei, Austriei, Prusiei și Angliei au impus abdicarea și exilul împăratului pe Insula Sfânta Elena

🗒️1941: Sovieticii încep execuții în masă la închisoarea Brygidki, Lwów (Polonia). Execuțiile se vor opri la 28 iunie. Dintre cei 13.000 prizonieri, majoritatea polonezi, doar 600 au fost cruțați. 3.000 dintre prizonieri erau ucraineni

🗒️1941: Germania începe Operațiunea Barbarossa. atacul asupra URSS. Declarația lui Winston Churchill cu privire la spijinirea URSS de către Marea Britanie în lupta împotriva Germaniei

🗒️1970: Richard Nixon a semnat cel de-al 26-lea amendament la Constituție, prin care vârsta la care le era permis cetățenilor să voteze era stabilită la 18 ani

🗒️1992: A apărut, la București, sub conducerea redacțională a lui Ion Cristoiu, primul număr al cotidianului Evenimentul zilei

🗒️1995: La Paris, România remite oficial cererea de aderare la Uniunea Europeană

🗒️2022: David Popovici devenea, la Budapesta, cel mai tânăr campion mondial la 100 m liber, aducând României singurul titlul al acestei probe, în bazin olimpic la masculin, seniori