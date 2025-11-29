Prima pagină » Actualitate » 24 de persoane care participau la canonizarea lui Arsenie Boca au avut nevoie de asistenţă medicală. Un adult şi un copil, transportaţi la spital

24 de persoane care participau la canonizarea lui Arsenie Boca au avut nevoie de asistenţă medicală. Un adult şi un copil, transportaţi la spital

29 nov. 2025, 09:19, Actualitate
24 de persoane care participau la canonizarea lui Arsenie Boca au avut nevoie de asistenţă medicală. Un adult şi un copil, transportaţi la spital

Echipajele medicale care au fost prezente la Mănăstirea Prislop, acolo unde au avut loc ceremoniile de canonizare a lui Arsenie Boca, au acordat vineri asistenţă unui număr de 24 de pelerini. Doi dintre aceştia, un adult şi un copil de 13 ani, au necesitat transport la spital, transmite ISU Hunedoara.

Astfel, în total, vineri, 24 de persoane au fost asistate medical: 22 de adulţi şi 2 copii. Dintre acestea, 2 persoane, un minor de 13 ani şi un 1 adult, au fost transportate la spital pentru a li se face investigaţii suplimentare.

Potrivit ISU Hunedoara, au fost prezente, alături de pompieri, şi echipaje medicale ale Serviciului de Ambulanţă Judeţean Hunedoara şi ale UPU – SMURD, dar şi de la Asociaţia „SALVITAL”.

Colegii noştri vor rămâne în continuare la Prislop, până duminică, pentru a se asigura fiecare moment al acestui eveniment se desfăşoară în cele mai bune condiţii”, dau asigurări reprezentanţii ISU.

Aceștia au și recomandări pentru pelerine:

Utilizaţi cu atenţie lumânările şi candelele aprinse; evitaţi deplasarea cu lumânări aprinse în autovehicule; păstraţi libere căile de evacuare; parcaţi astfel încât autospecialele de intervenţie poată avea acces în orice moment”.

Vineri, peste 15.000 de crendincioşi au participat la ceremonia de proclamare locală a canonizării Sfântului Cuvios Mărturisitor Arsenie de la Prislop.

Amintim că, la mijlocul lunii iulie a anului trecut, Sinodul Bisericii Ortodoxe Române a aprobat 16 canonizări, printre care cele ale lui Dumitru Stăniloae, Arsenie Boca şi Ilie Cleopa. Conform deciziei BOR, părintele Arsenie Boca, a fost canonizat cu titulatura Sfântul Cuvios Mărturisitor Arsenie de la Prislopşi este sărbătorit la data de 28 noiembrie.

Autorul recomandă:

Eveniment istoric pentru credincioșii ortodocși la Mănăstirea Prislop. Vineri are loc slujba de CANONIZARE a Părintelui Arsenie Boca

Recomandarea video

Mediafax
Caz medical ultra-rar, rezolvat integral la Spitalul din Giurgiu / Un pacient de 72 de ani, cu o tumoră rarissimă, ajunge în revistele medicale internaționale
Digi24
Mii de avioane au nevoie urgentă de soft nou! O companie folosită de foarte des români e afectată
Cancan.ro
Șoc total în Familia Regală! Meghan Markle, acuzată că are o fetiță secretă, iar Harry vrea să divorțeze
Prosport.ro
FOTO. Andreea Bălan, apariție îndrăzneață într-o rochiță scurtă
Adevarul
Mărturia virală a unei educatoare despre lipsa iubirii în familiile înstărite: „În ultima zi am plâns în toaletă, pe ascuns"
Mediafax
Călugărițele care au evadat dintr-un azil de bătrâni au primit dreptul să stea la o mănăstire doar dacă nu intră pe rețelele de socializare
Click
Tania Budi și Dan Bittman, o relație care a pornit neașteptat. S-au cunoscut în troleibuz, au fost împreună 10 ani și au rămas prieteni
Digi24
Dezvăluiri din culisele demisiei ministrului Apărării. Ludovic Orban: A existat o comunicare între Nicușor Dan și Ionuț Moșteanu
Cancan.ro
Gestul SFÂȘIETOR făcut de iubitul Jasminei, tânăra de 20 de ani moartă în accidentul de pe Calea Ferentari
Ce se întâmplă doctore
O celebră influenceriță a murit în condiții suspecte la doar 39 de ani! Fugise din spital înainte de tragedie
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
KGM Torres intră în liga SUV-urilor mari: rival direct pentru Dacia Bigster și Toyota RAV4
Descopera.ro
Fenomen STRANIU pe planeta Marte!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă mănâncă 10 sarmale. – Atât de multe, Bulă?
Descopera.ro
Mister vechi de un secol al razelor cosmice, aproape de a fi rezolvat
ANALIZA de 10 Polonia nu bate pasul pe loc și a încheiat un contract de 500 milioane dolari cu SUA. Rachetele AIM-120D-3 AMRAAM vor înarma avioanele de vânătoare F-35A, dar polonezii plusează și vor să cumpere elicoptere de atac AH-64 Apache. „Cei mai apropiați parteneri militari ai Washingtonului în Europa, alături de Finlanda și Germania”
10:00
Polonia nu bate pasul pe loc și a încheiat un contract de 500 milioane dolari cu SUA. Rachetele AIM-120D-3 AMRAAM vor înarma avioanele de vânătoare F-35A, dar polonezii plusează și vor să cumpere elicoptere de atac AH-64 Apache. „Cei mai apropiați parteneri militari ai Washingtonului în Europa, alături de Finlanda și Germania”
EXTERNE 🚨 Adolf Hitler câștigă alegerile pentru a cincea oară în Namibia
10:00
🚨 Adolf Hitler câștigă alegerile pentru a cincea oară în Namibia
EXTERNE Atac rusesc cu drone şi rachete asupra Kievului: Doi morți și cel puțin 15 răniți, inclusiv un copil
10:00
Atac rusesc cu drone şi rachete asupra Kievului: Doi morți și cel puțin 15 răniți, inclusiv un copil
LIVE 🚨 Pace în Ucraina. Delegația ucraineană ajunge în Florida pentru negocieri cu ginerele lui Trump. Witkoff se întâlnește cu Putin săptămâna viitoare
08:46
🚨 Pace în Ucraina. Delegația ucraineană ajunge în Florida pentru negocieri cu ginerele lui Trump. Witkoff se întâlnește cu Putin săptămâna viitoare
ACTUALITATE Gigi Nețoiu: „Nu înțeleg de ce îl cheamă pe Georgescu la control judiciar. Nu e CRIMINAL”
08:30
Gigi Nețoiu: „Nu înțeleg de ce îl cheamă pe Georgescu la control judiciar. Nu e CRIMINAL”

Cele mai noi