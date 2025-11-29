Echipajele medicale care au fost prezente la Mănăstirea Prislop, acolo unde au avut loc ceremoniile de canonizare a lui Arsenie Boca, au acordat vineri asistenţă unui număr de 24 de pelerini. Doi dintre aceştia, un adult şi un copil de 13 ani, au necesitat transport la spital, transmite ISU Hunedoara.

Astfel, în total, vineri, 24 de persoane au fost asistate medical: 22 de adulţi şi 2 copii. Dintre acestea, 2 persoane, un minor de 13 ani şi un 1 adult, au fost transportate la spital pentru a li se face investigaţii suplimentare.

Potrivit ISU Hunedoara, au fost prezente, alături de pompieri, şi echipaje medicale ale Serviciului de Ambulanţă Judeţean Hunedoara şi ale UPU – SMURD, dar şi de la Asociaţia „SALVITAL”.

”Colegii noştri vor rămâne în continuare la Prislop, până duminică, pentru a se asigura că fiecare moment al acestui eveniment se desfăşoară în cele mai bune condiţii”, dau asigurări reprezentanţii ISU.

Aceștia au și recomandări pentru pelerine:

”Utilizaţi cu atenţie lumânările şi candelele aprinse; evitaţi deplasarea cu lumânări aprinse în autovehicule; păstraţi libere căile de evacuare; parcaţi astfel încât autospecialele de intervenţie să poată avea acces în orice moment”.

Vineri, peste 15.000 de crendincioşi au participat la ceremonia de proclamare locală a canonizării Sfântului Cuvios Mărturisitor Arsenie de la Prislop.

Amintim că, la mijlocul lunii iulie a anului trecut, Sinodul Bisericii Ortodoxe Române a aprobat 16 canonizări, printre care cele ale lui Dumitru Stăniloae, Arsenie Boca şi Ilie Cleopa. Conform deciziei BOR, părintele Arsenie Boca, a fost canonizat cu titulatura „Sfântul Cuvios Mărturisitor Arsenie de la Prislop” şi este sărbătorit la data de 28 noiembrie.

