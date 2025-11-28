Eveniment istoric pentru credincioșii ortodocși la Mănăstirea Prislop. Vineri are loc slujba de CANONIZARE a Părintelui Arsenie Boca

Mănăstirea Prislop găzduiește vineri un moment istoric, slujba de canonizare a părintelui Arsenie Boca, cunoscut drept Sfântul Ardealului, după ce Sfântul Sinod l-a trecut, în luna februarie, în rândul sfinților. Peste 15.000 de credincioși sunt așteptați la evenimentele liturgice din 28 noiembrie.

Mănăstirea Prislop devine în acest weekend centrul unui eveniment religios de amploare, odată cu canonizarea locală a părintelui Arsenie Boca, supranumit Sfântul Ardealului. Mii de pelerini sunt așteptați să participe la manifestările religioase dedicate Sfântului Cuvios Mărturisitor Arsenie de la Prislop.

Pelerinii vor fi prezenți încă de vineri după-amiază, când este programată Slujba Privegherii, oficiată în cinstea noului sfânt al Bisericii Ortodoxe Române. Mănăstirea rămâne deschisă și astăzi, iar accesul la mormântul părintelui Arsenie Boca va fi permis. Pentru a facilita participarea credincioșilor, în incinta mănăstirii vor fi amplasate ecrane de mari dimensiuni, scrie Gohunedoara.com.

Programul liturgic al canonizării

Slujba de priveghere din ajunul prăznuirii a început oficial joi seara, de la ora 16:00, fiind oficiată de Preasfințitul Părinte Gherontie Hunedoreanul, arhiereu vicar al Episcopiei Devei și Hunedoarei, alături de un sobor de preoți și diaconi.

„Este un eveniment mult așteptat de credincioșii ortodocși români. Părintele Arsenie Boca va fi trecut în rândul sfinților și va fi prăznuit ca Sfântul Cuvios Mărturisitor Arsenie de la Prislop, cu zi de prăznuire, în fiecare an, în data de 28 noiembrie”, a declarat preotul Gabriel Miricescu, purtătorul de cuvânt al Episcopiei Devei și Hunedoarei.

Momentul central al evenimentului a început în această dimineață de la ora 9:00, când va fi săvârșită Sfânta Liturghie Arhierească în altarul de vară al mănăstirii, în prezența a aproximativ 30 de arhierei, membri ai Sfântului Sinod.

În jurul orei 11:15 este programată proclamarea oficială a canonizării, care va cuprinde intonarea troparului sfântului, citirea Tomosului sinodal, prezentarea icoanei și închinarea la aceasta. Ulterior, soborul se va deplasa la mormântul părintelui Arsenie, unde va avea loc un moment de rugăciune.

Accesul autocarelor care transportă pelerini va fi permis în parcarea amenajată a mănăstirii, în limita locurilor disponibile. După ocuparea acestora, autoritățile vor restricționa accesul altor grupuri pentru a evita blocajele.

Cei care vin cu autoturisme personale vor fi direcționați să parcheze pe marginea drumului, spre acostament, pe un singur sens.

Cine a fost Arsenie Boca

Anul acesta, când Biserica Ortodoxă Română marchează 100 de ani de la recunoașterea statutului de Patriarhie, au fost proclamați 16 noi sfinți mărturisitori, printre care și Arsenie Boca.

Fost preot, teolog, pictor bisericesc și stareț la Mănăstirea Brâncoveanu din Sâmbăta de Sus și apoi la Mănăstirea Prislop, părintele Arsenie este considerat una dintre cele mai influente personalități spirituale ale ortodoxiei românești.

Arsenie Boca trecut la cele veșnice la 28 noiembrie 1989, la Mănăstirea Prislop, loc devenit de atunci unul dintre cele mai vizitate centre de pelerinaj din țară.