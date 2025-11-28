Prima pagină » Religie » Eveniment istoric pentru credincioșii ortodocși la Mănăstirea Prislop. Vineri are loc slujba de CANONIZARE a Părintelui Arsenie Boca

Eveniment istoric pentru credincioșii ortodocși la Mănăstirea Prislop. Vineri are loc slujba de CANONIZARE a Părintelui Arsenie Boca

Mihai Tănase
28 nov. 2025, 09:53, Religie
Eveniment istoric pentru credincioșii ortodocși la Mănăstirea Prislop. Vineri are loc slujba de CANONIZARE a Părintelui Arsenie Boca
Foto: Facebook/Trinitas - Captura foto

Mănăstirea Prislop găzduiește vineri un moment istoric, slujba de canonizare a părintelui Arsenie Boca, cunoscut drept Sfântul Ardealului, după ce Sfântul Sinod l-a trecut, în luna februarie, în rândul sfinților. Peste 15.000 de credincioși sunt așteptați la evenimentele liturgice din 28 noiembrie.

Mănăstirea Prislop devine în acest weekend centrul unui eveniment religios de amploare, odată cu canonizarea locală a părintelui Arsenie Boca, supranumit Sfântul Ardealului. Mii de pelerini sunt așteptați să participe la manifestările religioase dedicate Sfântului Cuvios Mărturisitor Arsenie de la Prislop.

Pelerinii vor fi prezenți încă de vineri după-amiază, când este programată Slujba Privegherii, oficiată în cinstea noului sfânt al Bisericii Ortodoxe Române. Mănăstirea rămâne deschisă și astăzi, iar accesul la mormântul părintelui Arsenie Boca va fi permis. Pentru a facilita participarea credincioșilor, în incinta mănăstirii vor fi amplasate ecrane de mari dimensiuni, scrie Gohunedoara.com.

Programul liturgic al canonizării

Slujba de priveghere din ajunul prăznuirii a început oficial joi seara, de la ora 16:00, fiind oficiată de Preasfințitul Părinte Gherontie Hunedoreanul, arhiereu vicar al Episcopiei Devei și Hunedoarei, alături de un sobor de preoți și diaconi.

„Este un eveniment mult așteptat de credincioșii ortodocși români. Părintele Arsenie Boca va fi trecut în rândul sfinților și va fi prăznuit ca Sfântul Cuvios Mărturisitor Arsenie de la Prislop, cu zi de prăznuire, în fiecare an, în data de 28 noiembrie”, a declarat preotul Gabriel Miricescu, purtătorul de cuvânt al Episcopiei Devei și Hunedoarei.

Momentul central al evenimentului a început în această dimineață de la ora 9:00, când va fi săvârșită Sfânta Liturghie Arhierească în altarul de vară al mănăstirii, în prezența a aproximativ 30 de arhierei, membri ai Sfântului Sinod.

Foto: Facebook/Trinitas - Captura foto

Foto: Facebook/Trinitas – Captura foto

În jurul orei 11:15 este programată proclamarea oficială a canonizării, care va cuprinde intonarea troparului sfântului, citirea Tomosului sinodal, prezentarea icoanei și închinarea la aceasta. Ulterior, soborul se va deplasa la mormântul părintelui Arsenie, unde va avea loc un moment de rugăciune.

Accesul autocarelor care transportă pelerini va fi permis în parcarea amenajată a mănăstirii, în limita locurilor disponibile. După ocuparea acestora, autoritățile vor restricționa accesul altor grupuri pentru a evita blocajele.

Cei care vin cu autoturisme personale vor fi direcționați să parcheze pe marginea drumului, spre acostament, pe un singur sens.

Cine a fost Arsenie Boca

Anul acesta, când Biserica Ortodoxă Română marchează 100 de ani de la recunoașterea statutului de Patriarhie, au fost proclamați 16 noi sfinți mărturisitori, printre care și Arsenie Boca.

Fost preot, teolog, pictor bisericesc și stareț la Mănăstirea Brâncoveanu din Sâmbăta de Sus și apoi la Mănăstirea Prislop, părintele Arsenie este considerat una dintre cele mai influente personalități spirituale ale ortodoxiei românești.

Arsenie Boca trecut la cele veșnice la 28 noiembrie 1989, la Mănăstirea Prislop, loc devenit de atunci unul dintre cele mai vizitate centre de pelerinaj din țară.

Recomandarea video

Citește și

VIDEO EXCLUSIV Postul Crăciunului, văzut ca o croazieră în jurul lumii. Părintele Gabriel Cazacu de la Mănăstirea Cașin: Ne eliberăm de toxinele din hrana animală/Avem timp mai mult pentru sufletul nostru
06:00, 22 Nov 2025
Postul Crăciunului, văzut ca o croazieră în jurul lumii. Părintele Gabriel Cazacu de la Mănăstirea Cașin: Ne eliberăm de toxinele din hrana animală/Avem timp mai mult pentru sufletul nostru
RELIGIE Intrarea în Biserică a Maicii Domnului este prima mare sărbătoare din POSTUL Crăciunului. Când va fi dezlegare la pește, până pe 24 decembrie
15:52, 20 Nov 2025
Intrarea în Biserică a Maicii Domnului este prima mare sărbătoare din POSTUL Crăciunului. Când va fi dezlegare la pește, până pe 24 decembrie
RELIGIE Calendar ortodox 19 noiembrie. Sfântul Proroc Avdie, sărbătoare importantă în calendarul ortodox
12:11, 18 Nov 2025
Calendar ortodox 19 noiembrie. Sfântul Proroc Avdie, sărbătoare importantă în calendarul ortodox
GALERIE FOTO Programul de sărbători al Catedralei Mântuirii Neamului. Când se poate vizita și ce slujbe se vor ține
09:56, 17 Nov 2025
Programul de sărbători al Catedralei Mântuirii Neamului. Când se poate vizita și ce slujbe se vor ține
RELIGIE 17 noiembrie, sărbătoare importantă în calendarul ortodox. Sfântul Grigore Taumaturgul
09:42, 17 Nov 2025
17 noiembrie, sărbătoare importantă în calendarul ortodox. Sfântul Grigore Taumaturgul
EXTERNE Papa Leon anunță că Vaticanul a returnat Canadei 62 de artefacte istorice: „Un semn de dialog, respect și fraternitate”
21:34, 16 Nov 2025
Papa Leon anunță că Vaticanul a returnat Canadei 62 de artefacte istorice: „Un semn de dialog, respect și fraternitate”
Mediafax
România își consolidează Apărarea: Buget mărit și start pentru serviciul militar voluntar din 2026
Digi24
CV-ul celorlalți miniștri ai apărării din țările de la granița cu războiul: Doctor în medicină, tradiție militară, studii în SUA
Cancan.ro
O mai ții mine pe Dana Mladin? Cum arată acum și ce s-a întâmplat cu fosta 'dirigintă' a Școlii Vedetelor din anii ’90?
Prosport.ro
FOTO. Imagini hot cu manechinul care i-a luat mințile milionarului însurat
Adevarul
De ce a murit familia aflată în vacanță în Istanbul, potrivit raportului medico-legal. Ipoteza inițială a fost exclusă
Mediafax
INS: Venitul brut realizat în octombrie de salariații femei, cu 491 lei mai mic decât cel al bărbaţilor
Click
Tania Budi și Dan Bittman, o relație care a pornit neașteptat. S-au cunoscut în troleibuz, au fost împreună 10 ani și au rămas prieteni
Digi24
Trump, după împușcăturile de la Washington: SUA vor „întrerupe permanent” migraţia din „ţările lumii a treia”
Cancan.ro
Marian Grozavu, 'trădat' de Antena 1! Nici n-a început emisiunea și e OUT
Ce se întâmplă doctore
Cum arată și cu ce se ocupă azi Noni Ene, băiatul din celebra reclamă la brânză topită? Nimeni nu-l mai recunoaște
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
KGM Torres intră în liga SUV-urilor mari: rival direct pentru Dacia Bigster și Toyota RAV4
Descopera.ro
Brânza MICROCIPATĂ, pe rafturile din magazine?!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ion are chef de acțiune: - Mărie, hai să facem dragoste!
Descopera.ro
De-a lungul vieții, creierul trece prin 5 „epoci”, arată un studiu amplu
SURSE EXCLUSIV Ionuţ Moşteanu şi-a dat demisia, exact când USR se pregătea să-i facă vânt. Pe margine, la încălzire, se pregăteşte Bogdan Rodeanu
11:58
Ionuţ Moşteanu şi-a dat demisia, exact când USR se pregătea să-i facă vânt. Pe margine, la încălzire, se pregăteşte Bogdan Rodeanu
ACTUALITATE Muzeul Luvru scumpește biletele de intrare pentru turiștii non-UE
11:47
Muzeul Luvru scumpește biletele de intrare pentru turiștii non-UE
HOROSCOP Horoscop bani decembrie 2025. Zodiile care economisesc și cele care rămân fără un leu la final de an
11:30
Horoscop bani decembrie 2025. Zodiile care economisesc și cele care rămân fără un leu la final de an
VIDEO 🚨 BILANȚUL incendiului din blocurile-turn din Hong Kong urcă la 128 de morți și 200 de dispăruți. Pompierii: „Vom intra cu forța în toate apartamentele”
11:30
🚨 BILANȚUL incendiului din blocurile-turn din Hong Kong urcă la 128 de morți și 200 de dispăruți. Pompierii: „Vom intra cu forța în toate apartamentele”
ACTUALITATE Un sud-coreean a fost acuzat că a furat două ciocolățele din frigiderul firmei. Au urmat doi ani de procese
11:22
Un sud-coreean a fost acuzat că a furat două ciocolățele din frigiderul firmei. Au urmat doi ani de procese