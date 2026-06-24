24 Iunie, calendarul zilei: Lionel Messi împlinește 39 de ani, Glenn Medeiros face 56. Ziua Sânzienelor

Gândul vă prezintă calendarul zilei de miercuri, 24 iunie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată.

Lionel Messi este considerat de mulți experți și fani drept unul dintre cei mai mari fotbaliști din toate timpurile, datorită longevității, constanței și impactului decisiv pe care l-a avut în fotbalul modern. Născut pe 24 iunie 1987 în Rosario, Argentina, și-a început cariera profesionistă la FC Barcelona, unde a devenit simbolul clubului timp de peste 15 ani. La Barcelona a câștigat numeroase trofee, inclusiv mai multe titluri din La Liga și UEFA Champions League, stabilind recorduri de goluri și pase decisive. De asemenea, a câștigat de mai multe ori Balonul de Aur, premiu acordat celui mai bun jucător din lume. În 2021 a trecut la Paris Saint-Germain, iar din 2023 evoluează la Inter Miami în Statele Unite, unde continuă să atragă atenția prin jocul său creativ și influența asupra echipei. Pe plan internațional, a atins apogeul carierei la echipa națională a Argentinei, câștigând Copa América în 2021 și Cupa Mondială în 2022. Lionel Messi a redefinit rolul de atacant modern și a influențat o întreagă generație de jucători.

Glenn Medeiros este un cântăreț american de muzică pop și R&B, devenit celebru la sfârșitul anilor ‘80 datorită succesului internațional al piesei Nothing’s Gonna Change My Love for You. Născut pe 24 iunie 1970 în Hawaii, SUA, el și-a început cariera muzicală încă din adolescență. Primul său mare succes a venit în 1987, când a lansat versiunea piesei popularizate de George Benson, care a devenit un hit în mai multe țări și l-a transformat într-o vedetă internațională. În 1988 a continuat ascensiunea cu piesa She Ain’t Worth It, un duet cu Bobby Brown, care a ajuns pe primul loc în topurile americane Billboard Hot 100. De-a lungul anilor ‘90, Medeiros a lansat mai multe albume și a avut o carieră activă, deși cu mai puțină expunere comercială. Ulterior, s-a retras treptat din industria muzicală și s-a dedicat educației, devenind profesor și director de școală în Hawaii. Glenn Medeiros rămâne cunoscut în special pentru vocea sa caldă și pentru hitul care a devenit un clasic al muzicii romantice.

Sânzienele (Drăgaica), sărbătorite pe 24 iunie, sunt una dintre cele mai importante tradiții populare românești, legate de Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul. În cultura populară, această zi marchează și mijlocul verii și începutul perioadei agricole de vară. Sărbătoarea este asociată cu numeroase obiceiuri și credințe străvechi. Se spune că în noaptea de Sânziene se deschid cerurile, iar natura capătă puteri magice. Fetele culeg flori de sânziene, pe care le împletesc în coronițe, considerate simboluri ale norocului, iubirii și sănătății. În tradiția românească, Sânzienele sunt și zâne ale câmpului și aerului, protectoare ale fertilității și ale roadelor pământului. Tot în această perioadă au loc dansuri și ritualuri numite “Drăgaica”, menite să asigure recolte bogate. Astăzi, sărbătoarea este păstrată atât în mediul rural, cât și prin festivaluri și evenimente culturale, fiind un simbol al legăturii dintre om, natură și tradițiile străvechi românești.

Alte evenimente semnificative petrecute în decursul anilor în această zi:

Nașteri 🎂

🎂1400: Johannes Gutenberg 🇩🇪🔤 inventator al tiparului cu litere mobile din metal

🎂1700: Inocențiu Micu-Klein 🇷🇴⛪️ episcop greco-catolic al Episcopiei române unite de Făgăraș. În 1737 a mutat sediul episcopal la Blaj, unde a ridicat Catedrala „Sfânta Treime” și mănăstirea cu același hram. Este considerat întemeietorul gândirii politice românești moderne

🎂1818: Ion Ionescu de la Brad 🇷🇴✒️ revoluționar pașoptist român, întemeietorul științei agricole românești

🎂1886: Ion Gigurtu 🇷🇴🗣️ pentru 40 de zile cel de-al 42-lea prim-ministru al României în 1940

🎂1902: Ion Șt. Basgan 🇷🇴🔩 inginer, inventatorul forajului rotopercutor

🎂1911: Juan Manuel Fangio 🇦🇷🏁 a dominat primul deceniu al curselor de Formula 1, câștigând de cinci ori Campionatul Mondial la Piloți

🎂1936: Robert Downey, Sr. 🇺🇸🎬 actor, scriitor, regizor și producător de film american și tatăl actorului Robert Downey, Jr.

🎂1944: Jeff Beck 🇬🇧🎸 Unul dintre cei trei chitariști cunoscuți care au cântat cu The Yardbirds, ceilalți doi fiind Eric Clapton și Jimmy Page. A fost trecut pe locul 14 de către Rolling Stone pe lista celor mai buni 100 de chitariști ai tuturor timpurilor

🎂1947: Peter Weller 🇺🇸🎬 RoboCop (1987), RoboCop 2 (1990)

🎂1950: Nancy Allen 🇺🇸🎬 Carrie (1976), Dressed to Kill (1980), Blow Out (1981), The Philadelphia Experiment (1984), RoboCop (1987), RoboCop 2 (1990), RoboCop 3 (1993)

🎂1957: Ilie Bărbulescu 🇷🇴⚽️ A câștigat Cupa Campionilor Europeni în 1986, cu Steaua

🎂1958: Tom Lister, Jr. 🇺🇸🎬

🎂1961: Curt Smith 🇬🇧🎤 (Tears for Fears) Albumul lor de debut, The Hurting, certificat cu platină, a atins poziția #1 în UK Albums Chart, iar cel de-al doilea album, Songs from the Big Chair, s-a clasat pe poziția #2 în US Billboard 200, fiind certificat cu multi-platină atât în UK cât și în US

🎂1966: Hope Sandoval 🇺🇸🎤 (Mazzy Star)

🎂1967: Richard Zven Kruspe 🇩🇪🎸(Rammstein)

🎂1970: Glenn Medeiros 🇺🇸🎤 Nothing’s Gonna Change My Love for You (1987)

🎂1987: Lionel Messi 🇦🇷⚽️

🎂1992: David Alaba 🇦🇹⚽️

🎂1994: Erin Moriarty 🇺🇸🎬 Marvel’s Jessica Jones (2015 – 2019), The Boys (2019 – ), Catching Dust (2023)

Decese 🕯

🕯️2015: David Rockefeller 🇺🇸🛢️💰 om de afaceri, adept al globalismului și patriarh al familiei Rockefeller. Era singurul copil al lui John D. Rockefeller Jr. și Abby Aldrich Rockefeller, și nepotul magnatului John D. Rockefeller, fondator al Standard Oil

🕯️2024: Seth Brooks Binzer 🇺🇸🎤 mai cunoscut sub numele de scenă Shifty Shellshock, a fost un rapper și compozitor american, cofondator al trupei de raprock Crazy Town, faimoasă pentru hitul „Butterfly” (1999). A murit la 49 de ani, supradoză

🕯️2025: Clark Olofsson 🇸🇪🆘 autorul unui jaf de proporții cu luare de ostatici în Suedia, care a dat naștere sintagmei „sindromul Stockholm”

Evenimente📋

📋🇷🇴 Sânzienele sau Drăgaica este numele dat în popor sărbătorii Nașterii Sfântului Ioan Botezătorul. Sărbătoare marchează începutul verii agricole pentru români și este încărcată de semnificații și tradiții

Calendar 🗒️

🗒️1711: Țarul Petru I al Rusiei, sosește la Iași, unde se întâlnește cu domnul Moldovei, Dimitrie Cantemir

🗒️1812: Armata lui Napoleon Bonaparte invadează Rusia

🗒️1901: Paris: prima expoziție de pictură a spaniolului Pablo Picasso

🗒️1910: Japonia invadează Coreea

🗒️1918: A fost inaugurată prima cursă poștală, pe calea aerului, între Montreal și Toronto

🗒️1926: Inaugurarea primei linii aeriene naționale civile, pe ruta București-Galați

🗒️1927: Corneliu Zelea Codreanu, alături de Ion Moța, Radu Mironovici, Corneliu Georgescu și Ilie Gârneață, înființează Legiunea Arhanghelul Mihail, cunoscută sub denumirea de Garda de Fier

🗒️1948: Blocada Berlinului: Reforma monetară, ce urma să introducă o singură monedă pentru cele trei zone occidentale de ocupație, a provocat blocada totală asupra Berlinului de Vest, de către sovietici, care au întrerupt complet comunicațiile cu zona occidentală pe uscat și pe apă; de la 26 iunie 1948, pentru aprovizionarea orașului, a început să funcționeze un „pod aerian” american; blocada a fost ridicată la 11 mai 1949

🗒️1988: Pantera lansează Power Metal, al 4-lea album de studio

🗒️1991: Parlamentul României a declarat nul Pactul Ribbentrop-Molotov din 23 august 1939

🗒️1998: A fost adoptată, la Roma, Convenția privind bunurile culturale furate sau exportate ilegal

🗒️1999: Chitara cu care Eric Clapton a înregistrat Layla a fost vândută pentru 497.500 de dolari