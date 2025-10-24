24 OCTOMBRIE, calendarul zilei: F. Murray Abraham împlinește 86 de ani. Este înființat primul club de fotbal din lume. ONU împlinește 80 de ani

Gândul vă prezintă calendarul zilei de vineri, 24 octombrie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată.

F. Murray Abraham, născut pe 24 octombrie 1939, în Pittsburgh, SUA, este un actor american de origine siriană și italiană, renumit pentru profunzimea interpretărilor sale și pentru capacitatea de a da viață unor personaje complexe. A devenit cunoscut pe plan internațional odată cu rolul genialului, dar invidiosului compozitor Antonio Salieri în filmul Amadeus (1984), regizat de Miloš Forman – interpretare care i-a adus Premiul Oscar pentru cel mai bun actor în rol principal. De-a lungul unei cariere ce se întinde pe mai bine de cinci decenii, Abraham a jucat atât în filme de mare anvergură, cât și pe scena teatrului. Printre aparițiile sale notabile se numără rolurile din Scarface (1983), The Name of the Rose (1986), The Grand Budapest Hotel (2014) și serialele Homeland și The White Lotus. Pe lângă talentul său actoricesc, este apreciat pentru vocea sa distinctivă, pentru prezența scenică impunătoare și pentru devotamentul față de arta interpretării.

În anul 1857, în orașul Sheffield, Anglia, a fost înființat Sheffield F.C., considerat oficial primul club de fotbal din lume. Fondatorii săi, Nathaniel Creswick și William Prest, membri ai unui club local de cricket, au dorit să creeze o formă organizată a jocului cu mingea care se practica la acea vreme în diverse școli britanice. Sheffield F.C. a jucat un rol esențial în dezvoltarea fotbalului modern, stabilind unele dintre primele reguli oficiale ale jocului, cunoscute sub numele de “Sheffield Rules”, care au influențat ulterior codul adoptat de The Football Association (FA) în 1863. Astăzi, Sheffield F.C. este recunoscut de FIFA și FA drept “primul și cel mai vechi club de fotbal din lume”, purtând cu mândrie motto-ul “Integrity, Respect, Community”. Clubul continuă să joace în ligile engleze inferioare, păstrând vie tradiția începută în urmă cu peste un secol și jumătate.

La 24 octombrie 1945, prin intrarea în vigoare a Cartei Organizației Națiunilor Unite, a fost oficial înființată Organizația Națiunilor Unite (ONU) – o instituție internațională creată cu scopul de a menține pacea și securitatea mondială, de a promova cooperarea între state și de a apăra drepturile omului. ONU a fost fondată imediat după sfârșitul celui de-Al Doilea Război Mondial, ca răspuns la eșecul Ligii Națiunilor și la dorința comunității internaționale de a preveni noi conflicte globale. Cei 51 de membri fondatori au semnat Carta la San Francisco, iar în prezent organizația numără 193 de state membre. Sediul central al ONU se află la New York, iar printre principalele sale organisme se numără Adunarea Generală, Consiliul de Securitate, Consiliul Economic și Social și Curtea Internațională de Justiție. De-a lungul deceniilor, ONU a devenit un pilon esențial al diplomației și cooperării internaționale.

Alte evenimente semnificative petrecute în decursul anilor în această zi:

Nașteri 🎂

🎂1844: Karl Lueger 🇦🇹🗣 politician austriac și susținător al cauzei românilor din Transilvania, primar al Vienei

🎂1915: Bob Kane 🇺🇸🦇 grafician pentru benzi desenate și scriitor, creditat alături de Bill Finger ca fiind creatorul lui Batman

🎂1930: Jiles Perry Richardson Jr (The Big Bopper) 🇺🇸🎸🎤 DJ, solist și compozitor, a cărui voce puternică și personalitate exuberantă au făcut din el unul dintre primele vedete ale rock and roll-ului. Celebru pentru piesa „Chantilly Lace”. A murit într-un accident aviatic în Iowa, împreună cu Buddy Holly și Ritchie Valens

🎂1933: Draga Olteanu-Matei 🇷🇴🎭🎬 Reprezentantă a generației de aur a teatrului românesc, a jucat în 90 de filme, în peste 50 piese de teatru și 100 roluri în televiziune

🎂1936: Bill Wyman 🇬🇧🎸 (Rolling Stones)

🎂1939: F. Murray Abraham 🇺🇸🎬 Oscar pentru rolul Antonio Salieri din „Amadeus” (1984)

🎂1943: Theodor Stolojan 🇷🇴🗣

🎂1946: Anda Călugăreanu 🇷🇴🎬🎤

🎂1953: Christoph Daum 🇩🇪⚽️ selecționer al echipei naționale de fotbal a României în perioada 7 iulie 2016 – 14 septembrie 2017

🎂1958: Magda Catone 🇷🇴🎭🎬

🎂1966: Roman Abramovici 🇷🇺🇮🇱🇵🇹💰

🎂1969: Adela Noriega 🇲🇽🎬

🎂1972: Ruxandra Dragomir 🇷🇴🥎

🎂1985: Wayne Rooney 🇬🇧⚽️

🎂1986: Drake 🇨🇦🎤

Decese 🕯

🕯️1944: Louis Renault 🇫🇷🚗 fondatorul grupului cu același nume, pilot de curse și un pionier al automobilismului

🕯️1957: Christian Dior 🇫🇷👗 a exercitat o influență deosebită în lumea modei. La 12 februarie 1947, își prezintă prima colecție, numită „New Look”. Aceasta îl face unul dintre cei mai cunoscuți designeri în arta modei în Paris, la vremea aceea. Lansează totodată și primul parfum din istoria casei, „Miss Dior”, în același an

🕯️1983: Elie Carafoli 🇷🇴🛩 inginer, constructor de avioane, creatorul școlii românești de aerodinamică, membru al Academiei Române

🕯️1994: Raul Julia 🇺🇸🎬 Presumed Innocent (1990), The Addams Family (1991), Street Fighter (1994), The Burning Season (1994)

Evenimente📋

📋🇺🇳 Ziua ONU

📋💻💬 Ziua internaţională a dezvoltării informaţionale

Calendar 🗒

🗒1648: Este semnată Pacea de la Westphalia, marcând astfel sfârșitul Războiului de treizeci de ani

🗒1795: Teritoriul Poloniei este divizat între Prusia, Rusia și Austria. Statul polonez va reapărea pe harta Europei abia la sfârșitul Primului Război Mondial (1918)

🗒1812: Războaiele napoleniene: Bătălia de la Maloyaroslavets are loc în apropiere de Moscova

🗒1813: Prin Tratatul de Pace de la Gulistan, Persia pierde mari teritorii din Caucaz în favoarea Rusiei

🗒1857: Este înființat Sheffield F.C., primul club de fotbal din lume

🗒1912: Primul Război Balcanic: Bătălia de la Kumanovo este câștigată de forțele Regatului Sârb

🗒1929: Bursa din New York se prăbușește. Această zi a rămas în istoria Bursei cu numele de „Joia Neagră”

🗒1931: Al Capone este condamnat la 11 ani de închisoare pentru evaziune fiscală

🗒1931: Este inaugurat podul George Washington Bridge între New York City și New Jersey

🗒1935: Italia invadează Etiopia

🗒1945: Prin Carta Organizației Națiunilor Unite se înființează organizația internațională numită Organizația Națiunilor Unite

🗒1956: Uniunea Sovietică invadează Ungaria

🗒1973: Sfârșitul războiului Yom Kippur dintre Israel și Siria

