23 OCTOMBRIE, calendarul zilei: Dana Nălbaru și Ryan Reynolds împlinesc 49 de ani. 24 de ani de la lansarea primului iPod

Gândul vă prezintă calendarul zilei de joi, 23 octombrie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată.

Dana Nălbaru, născută pe 23 octombrie 1976 în Brașov, este una dintre cele mai cunoscute voci feminine din muzica pop românească de la începutul anilor 2000. A devenit celebră ca solistă a trupei Hi‑Q, unde, alături de Mihai Sturzu și Florin Grozea, a contribuit la definirea unei generații muzicale. După câțiva ani remarcabili cu Hi‑Q, Dana a decis să urmeze o carieră solo și în 2004 a lansat primul său album, Zbor, urmat de alte materiale precum Intră în joc (2005), Parfum (2008) și One Love (2010). Treptat, s-a retras din viața publică, motivul nefiind legat de industrie, ci de dorința de a se dedica familiei și unei vieți echilibrate. Căsătorită cu actorul Dragoș Bucur, cei doi au împreună trei copii și au ales să trăiască departe de agitația orașului, într-o zonă rurală din județul Argeș. Departe de scenă, Dana și-a reinventat viața. A devenit antreprenoare, creând un mic laborator de prăjituri artizanale. Totodată, se implică activ în educația copiilor săi, pe care îi crește într-un mediu calm, natural, unde accentul cade pe valorile autentice.

Născut pe 23 octombrie 1976 în Vancouver, Canada, Ryan Reynolds este unul dintre cei mai iubiți actori de la Hollywood. Și-a început cariera în televiziune, dar a devenit cu adevărat faimos odată cu roluri în comedii romantice precum The Proposal (2009) și Definitely, Maybe (2008). Totuși, consacrarea internațională a venit în 2016, când a jucat rolul principal în filmul Deadpool, un super-erou nonconformist, sarcastic și extrem de popular. Filmul a avut un succes uriaș și a redefinit genul filmelor cu supereroi. Pe lângă actorie, Ryan Reynolds este și antreprenor – a investit în branduri de succes precum Aviation Gin și Mint Mobile, dovedind un simț acut al afacerilor. De asemenea, este implicat în cauze umanitare și acțiuni caritabile, inclusiv în domeniul sănătății mintale și sprijin pentru copii bolnavi. Este căsătorit cu actrița Blake Lively, alături de care are patru copii.

Pe 23 octombrie 2001, Apple lansa primul iPod, un dispozitiv mic, elegant și revoluționar, care promitea “1.000 de melodii în buzunarul tău”. La 24 de ani de la acel moment, este dovedit că iPod-ul nu doar că a schimbat modul în care se ascultă muzică, ci a și pregătit terenul pentru produsele mobile de astăzi, precum iPhone-ul. Creat sub conducerea lui Steve Jobs, iPod-ul original avea un hard disk de 5 GB, un ecran monocrom și un scroll wheel mecanic. Deși era destinat inițial utilizatorilor de Mac, popularitatea dispozitivului a crescut rapid odată cu lansarea versiunilor compatibile cu Windows și a iTunes Store, care a transformat complet industria muzicală. În următorii ani, Apple a lansat mai multe versiuni: iPod Mini, Nano, Shuffle și Touch, fiecare aducând îmbunătățiri de design, capacitate și funcționalitate. Cu peste 400 de milioane de unități vândute, iPod-ul a fost o inovație care a modelat întreaga industrie tech

Alte evenimente semnificative petrecute în decursul anilor în această zi:

Nașteri 🎂

🎂1817: Pierre Larousse 🇫🇷📖 și-a desfășurat cea mai mare parte a activității sale în teatru pe scena Teatrului Mic din București

🎂1925: Johnny Carson 🇺🇸📺 a fost gazda The Tonight Show Starring Johnny Carson timp de 30 de ani, pentru care a primit șase Premii Emmy

🎂1940: Pelé (Edson Arantes do Nascimento) 🇧🇷⚽️ considerat a fi cel mai mare jucător din toate timpurile, și-a început cariera la 15 ani jucând pentru Santos și pentru naționala Braziliei începând cu 16 ani. Are în palmares trei Campionate Mondiale câștigate: în 1958, 1962 și 1970, fiind singurul jucător care a reușit această performanță

🎂1941: Igor Smirnov 🇷🇺🗣 politician Transnistrian de origine rusă, care a îndeplinit funcția de președinte al autoproclamatei Republici Moldovenești Nistrene între anii 1991-2011

🎂1948: Sever Mureșan 🇷🇴💶 sportiv și om de afaceri În 1991, a cofondat Banca Dacia Felix, a doua bancă privată românească

🎂1959: „Weird Al” Yankovic 🇺🇸🎤 faimos pentru parodiile făcute melodiilor actuale. De la prima lansare în 1979, a vândut 12 milioane de albume, mai mult decât oricare alt comedian din istorie

🎂1964: Robert Trujillo 🇺🇸🎸 bassist Metallica

🎂1970: Grant Imahara 🇺🇸📺 expert în electronică și control radio, cunoscut, în special, pentru rolul de prezentator, membru al Echipei Juniorilor din MythBusters. A murit la 49 de ani, anevrism intracranian

🎂1975: Dan Bordeianu 🇷🇴🎬

🎂1976: Dana Nălbaru 🇷🇴🎤componentă a trupei Hi-Q

🎂1976: Ryan Reynolds 🇨🇦🇺🇸🎬 Deadpool

🎂1982: Valentin Badea 🇷🇴⚽️

🎂1983: Iannis Zicu 🇷🇴⚽️

🎂1994: Margaret Qualley 🇺🇸🎬 Fiica actriței Andie MacDowel. Once Upon a Time… in Hollywood (2019), The Leftovers (2014-2017), Maid (2021), Sanctuary (2022), The Substance (2024)

Decese 🕯

🕯️42 î.Hr.: Marcus Junius Brutus 🇮🇹🗣 senator roman cel mai bine cunoscut în timpurile moderne pentru rolul său de conducător în conspirația care a dus la asasinarea lui Iulius Cezar. Se sinucide, la 43 de ani

🕯️1998: Silviu Stănculescu 🇷🇴🎭🎬 a jucat în peste 40 de filme începând din anul 1960

🕯️2011: Marco Simoncelli 🇮🇹🏍 pilot de motociclism (Honda), a căzut în turul doi al Marelui Premiu al Malaysiei la MotoGP și a rămas la pământ, fără cască. A încetat din viață la spital, unde fusese transportat cu elicopterul. După ce a căzut, Simoncelli a fost călcat de compatriotul său Valentino Rossi (Ducati) și de americanul Colin Edwards (Yamaha). Avea 24 de ani

🕯️2011: John McCarthy 🇺🇸💻 informatician este cel care a propus termenul de inteligență artificială la conferința de la Dartmouth din 1956 și a inventat limbajul de programare LISP

Evenimente📋

📋🇭🇺 Marcarea începutului revoluţiei anticomuniste şi al luptei de eliberare, în 1956, sărbătoare naţională, precum şi Ziua proclamării Republicii Ungare, în 1989

Calendar 🗒

🗒42 î.Hr.: în cea de a doua bătălie de la Philippi armata condusă de Marcus Junius Brutus este înfrântă de forțele lui Marc Antoniu. Brutus se sinucide

🗒1641: Revoluția din Irlanda

🗒1707: Prima ședință a parlamentului Regatului Unit al Marii Britanii

🗒1739: Războiul lui Jenkins: Marea Britanie declară război Spaniei

🗒1812: Conspirație împotriva lui Napoleon. Generalul Claude François de Malet răspândește vestea morții împăratului și se declară comandant al Parisului. Generalul va fi executat pe 29 octombrie

🗒1870: Războiul franco-prusac: asediul orașului Metz conduce la victoria decisivă a forțelor prusiene

🗒1906: Alberto Santos-Dumont reușește să zboare de la 14 la 50 de metri într-un avion motorizat. El câștigă astfel premiul Arhidiacon cu un premiu de 3.500 de franci pentru primul zbor cu motor de peste 25 de metri

🗒1911: Pentru prima oară un avion este folosit în război: un avion italian decolează din Libia pentru a survola liniile inamice în războiul turco-italian

🗒1912: Primul război balcanic – începe Bătălia de la Kumanovo, prima bătălie între Imperiul Otoman și Regatul Serbiei

🗒1915: 25.000 de femei au mărșăluit prin New York, solicitând astfel autorităților dreptul de a vota

🗒1944: Al doilea război mondial: Armata Roșie intră în Ungaria

🗒1956: Mii de unguri protestează asupra influenței și ocupației sovietice în țara lor, și începe „Revoluția ungară din 1956”

🗒1958: Decernarea Premiului Nobel pentru literatură scriitorului rus Boris Leonidovici Pasternak pentru romanul „Doctor Jivago”, devenit bestseller în Europa Occidentală, dar nepublicat în țara de origine

🗒1970: Pentru prima dată un vehicul terestru atinge o viteză de peste 1000 km/h. În Great Salt Flats din statul american Utah, Gary Gabelich a stabilit această piatră de hotar în istoria tehnologiei cu mașina-rachetă Blue Flame

🗒1989: Mátyás Szűrös declară Republica Ungară, care înlocuiește Republica Populară Ungară

🗒1998: A avut loc prima naționalizare a unei bănci din Japonia de la sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial

🗒2001: Apple lansează iPod-ul

🗒2002: Rebelii ceceni au ocupat un teatru din centrul Moscovei luând aproximativ 700 de ostatici

🗒2006: Armata nu mai este obligatorie în România (de la 1 ianuarie 2007)

