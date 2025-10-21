Prima pagină » Actualitate » 21 OCTOMBRIE, calendarul zilei: Marcel Răducanu împlinește 71 de ani, Lavinia Miloșovici 49. Se stinge Ilie Balaci

Elena Stănică-Ezeanu
21 oct. 2025, 07:15, Actualitate
Sursa foto/Caracter ilustrativ: Wikipedia, Mediafaxfoto

Gândul vă prezintă calendarul zilei de marți, 21 octombrie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată.

Marcel Răducanu este unul dintre cei mai talentați fotbaliști români ai anilor ‘70-‘80, cunoscut pentru tehnica sa rafinată și viziunea de joc excepțională. Născut pe 21 octombrie 1954 la București, Marcel Răducanu și-a făcut debutul în prima ligă în 1973. A evoluat timp de aproape un deceniu la Steaua București, devenind unul dintre cei mai apreciați mijlocași ofensivi din România. În 1981, într-un gest curajos și controversat, a fugit din țară în Germania de Vest, unde a semnat cu Borussia Dortmund. Acolo a continuat să impresioneze prin creativitatea sa, devenind rapid un favorit al publicului. În Bundesliga a jucat până în 1988, având o contribuție importantă la revigorarea clubului german în acea perioadă. După retragerea din activitatea competiţională, a fondat o școală de fotbal la Dortmund, formând generații de tineri jucători.

Lavinia Miloșovici, născută pe 21 octombrie 1976 în Lugoj, este una dintre cele mai mari gimnaste ale României. A început gimnastica la 6 ani și a fost remarcată rapid, fiind selectată pentru Centrul Național de Gimnastică de la Deva. Cariera sa a cunoscut apogeul în anii ‘90, perioadă în care a dominat competițiile internaționale. A participat la două ediții ale Jocurilor Olimpice, obținând patru medalii olimpice la Barcelona în 1992 (două de aur, una de argint și una de bronz) și două medalii de bronz la Atlanta în 1996. Performanța remarcabilă de la sol din 1992, unde a primit nota perfectă de 10, a intrat în istorie ca una dintre ultimele astfel de note acordate în gimnastica modernă. A reușit performanța rară de a cuceri medalii la toate aparatele – sărituri, paralele, bârnă și sol. După retragerea din activitatea competițională în 1997, s-a întors în orașul natal, unde s-a implicat în antrenorat și în formarea tinerelor talente. Deși viața personală i-a adus și momente dureroase – pierderea fiicei sale Denisa în 2008 – Lavinia rămâne un simbol al forței, al perseverenței și al excelenței în sport.

Ilie Balaci a fost unul dintre cei mai străluciți fotbaliști români din toate timpurile, cunoscut pentru tehnica sa extraordinară, viziunea de joc și pasele decisive. Născut pe 13 septembrie 1956 la Bistreț, Dolj, și-a legat cariera de Universitatea Craiova, unde a debutat în prima ligă la doar 17 ani. A fost liderul generației de aur a “Craiovei Maxima”, echipa care a scris istorie în anii ‘70-‘80, cucerind titluri naționale și ajungând până în semifinalele Cupei UEFA în 1983. Supranumit “Minunea blondă”, Balaci a strâns 65 de selecții la echipa națională, pentru care a marcat 8 goluri. După retragerea prematură din cauza unor accidentări, a avut o carieră de succes ca antrenor, în special în țările arabe, unde a câștigat numeroase trofee. Ilie Balaci a murit fulgerător pe 21 octombrie 2018, la doar 62 de ani, în urma unui stop cardio-respirator, lăsând un gol imens în fotbalul românesc.

Alte evenimente semnificative petrecute în decursul anilor în această zi:

Nașteri 🎂

🎂1833: Alfred Nobel 🇸🇪🧨🎓 chimist și industriaș, inventatorul dinamitei și fondatorul Premiului Nobel
🎂1936: Vartan Arachelian 🇷🇴📺 realizator de programe pentru radio și televiziune
🎂1940: Dumitru Tinu 🇷🇴📰 director al ziarului Adevărul și președinte al Clubului Român de Presă. A murit la 62 de ani, accident rutier
🎂1954: Marcel Răducanu 🇷🇴⚽️ s-a refugiat în Germania de Vest în 1981 cu ocazia unui meci al echipei naționale la Dortmund. Deoarece era căpitan al Armatei Române a fost condamnat în contumacie la 5 ani și 8 luni de închisoare pentru dezertare. După o carantină de un an impusă de UEFA, a jucat pentru Borussia Dortmund, iar apoi pentru FC Zürich. S-a retras în 1991
🎂1956: Carrie Fisher 🇺🇸🎬 faimoasă pentru rolul prințesei Leia Organa din filmul Războiul stelelor
🎂1970: Tony Mortimer 🇬🇧🎤 East 17
🎂1974: Costel Busuioc 🇷🇴🎤 Pentru a-și întreține familia, s-a angajat ca muncitor în Spania, unde a participat la concursul muzical Hijos de Babel, emisiune dedicată emigranților stabiliți pe pământ spaniol. A fost anunțat drept câștigător. Rezultatul a implicat încheierea unui contract între el și casa de discuri Sony
🎂1976: Lavinia Miloșovici 🇷🇴🤸🏻 cea mai valoroasă gimnastă română a anilor 1990, având în palmares 19 medalii mondiale și olimpice. Performanța cea mai notabilă este considerată finala de la sol la Jocurile Olimpice de la Barcelona, în 1992, pentru care a primit nota 10
🎂1980: Kim Kardashian 🇺🇸🤳 una dintre cele trei fiice ale defunctului avocat al lui O. J. Simpson, Robert Kardashian

Decese 🕯

🕯️1805: Horatio Nelson 🇬🇧⚓️ învingătorul flotei franco-spaniole în Bătălia de la Trafalgar, cu prețul vieții
🕯️1969: Jack Kerouac 🇺🇸✒️ considerat, alături de William S. Burroughs și Allen Ginsberg, ca fiind pionier al Generației Beat. A trăit doar 47 de ani
🕯️1980: Pamfil Șeicaru 🇷🇴✒️📰 director al ziarului „Curentul”, cotidian combativ în perioada dintre cele două războaie mondiale. Este considerat a fi cel mai mare gazetar dintre cele două războaie mondiale
🕯️1984: Ion Finteșteanu 🇷🇴🎭🎬 celebru actor de teatru și de film, a făcut parte din trupa Teatrului Național din București (1921-1984), fiind numit membru de onoare al acestui teatru
🕯️2016: Constantin Frățilă 🇷🇴⚽️ golgeter în sezonul Diviziei A 1963-1964, marcând același număr de goluri ca și Cornel Pavlovici, 19
🕯️2018: Ilie Balaci 🇷🇴⚽️ Supranumit „Minunea blondă”, s-a consacrat ca unul dintre cei mai buni jucători români de fotbal. Cariera sa se leagă de marile succese obținute de Universitatea Craiova la începutul anilor 1980. Din păcate, a avut un final prematur de carieră, din cauza a 2 grave accidentări
🕯️2023: Bobby Charlton 🇬🇧⚽️ a câștigat Mondialul și a fost numit Fotbalistul European al Anului în 1966. A petrecut aproape întreaga carieră la Manchester United, unde a devenit faimos pentru incursiunile sale în atac și pentru șutul puternic de la distanță
🕯️2024: Christine Boisson 🇫🇷🎬 devenită celebră după ce a jucat în filmul-cult „Emmanuelle” (1974), a murit de o boală pulmonară
🕯️2024: Paul Di’Anno 🇬🇧🎤 fost lider al Iron Maiden, a cântat pe primele două albume ale trupei

Calendar 🗒

🗒1097: Prima cruciadă: Cruciații conduși de Boemund de Taranto încep asediul cetății Antiohia, pe care o vor cuceri abia în vara anului următor
🗒1520: Ferdinand Magellan descoperă strâmtoarea care-i va purta numele
🗒1754: Sunt inaugurate primele școli din Blaj: „Școala de Obște”, cu predare în română, și Gimnaziul din Blaj, cu predare în latină și germană. Blajul devine centrul învățământului românesc din Transilvania
🗒1805: Bătălia de la Trafalgar, în care flota britanică a obținut o strălucită victorie împotriva forțelor navale franco-spaniole; moartea amiralului Horatio Nelson
🗒1854: Florence Nightingale (prima infirmieră modernă) călătorește cu 38 surori medicale spre Scutari, peninsula Crimeea, ca să îngrijească soldații din Războiul Crimeii
🗒1871: S-a constituit Societatea Filarmonică din Timișoara
🗒1879: Thomas Edison a demonstrat cu succes obținerea primului bec electric durabil și practic din punct de vedere comercial, la laboratorul lui din Menlo Park, New Jersey
🗒1915: Compania americană de telefonie și telegrafie a realizat primul discurs direct transatlantic din Arlington (Virginia), cu destinația Paris, transmis prin sistemul de radio-telefonie
🗒1925: Pictorul Paul Klee expune la Paris singura sa lucrare
🗒1940: Începe „Proiectul Manhattan” având ca obiectiv bomba atomică americană
🗒1944: După șase săptămâni de luptă aliații câștigă în Al Doilea Război Mondial orașul Aachen, primul mare oraș german
🗒1945: În Franța femeile obțin dreptul la vot
🗒1948: ONU a respins cererea sovietică de distrugere publică a tuturor armelor nucleare
🗒1959: La New York se deschide Muzeul Guggenheim, conceput de Frank Lloyd Wright
🗒1960: Primul submarin nuclear britanic, HMS Dreadnought, a fost lansat
🗒1999: A apărut, la București, primul număr al revistei Playboy
🗒2003: Planeta pitică Eris din centura Kuiper a fost descoperită de către Michael E. Brown, Chad Trujillo și David L. Rabinowitz

