22 OCTOMBRIE, calendarul zilei: Christopher Lloyd împlinește 87 de ani, Catherine Deneuve 82. Mircea Sandu face 73 de ani

Christopher Lloyd este un actor american, cunoscut pentru rolurile sale memorabile care au traversat generații. Născut pe 22 octombrie 1938, în Stamford, Connecticut, Lloyd a devenit o figură marcantă în industria filmului și televiziunii, remarcându-se printr-un stil actoricesc unic, plin de energie și expresivitate. Cel mai cunoscut rol al său este cel al excentricului Emmett “Doc” Brown din trilogia Back to the Future, unde a jucat alături de Michael J. Fox. A avut și alte apariții remarcabile, precum judecătorul Doom în Who Framed Roger Rabbit și unchiul Fester în The Addams Family. De asemenea, a fost apreciat pentru rolul său din sitcomul Taxi (1978-1983), unde a câștigat două premii Emmy. A fost căsătorit de cinci ori, dar nu are copii. Este cunoscut ca fiind o persoană discretă, retrasă din viața publică în afara proiectelor profesionale.

Catherine Deneuve este una dintre cele mai emblematice actrițe ale Franței, recunoscută la nivel mondial pentru frumusețea sa, talentul actoricesc și prezența elegantă pe ecran. Născută pe 22 octombrie 1943 la Paris, Deneuve a devenit un simbol al cinematografiei franceze în anii ‘60 și continuă să fie activă și respectată în industrie. A debutat în film la doar 13 ani, dar consacrarea a venit cu rolul din musicalul Les Parapluies de Cherbourg (1964), regizat de Jacques Demy. Ulterior, a jucat în filme semnate de regizori de prestigiu, precum Luis Buñuel și François Truffaut. Pe lângă cariera cinematografică impresionantă, Deneuve a fost și model, devenind imaginea unor mari case de modă, inclusiv Chanel. Stilul ei rafinat și discreția în viața personală au făcut-o un adevărat simbol al feminității și misterului. A primit numeroase premii, inclusiv Leul de Aur pentru întreaga carieră la Festivalul de la Veneția și Premiul César pentru cea mai bună actriță.

Mircea Sandu este o personalitate importantă din istoria fotbalului românesc, atât ca jucător, cât și ca oficial. Născut pe 22 octombrie 1952 în București, el a avut o carieră importantă ca atacant, fiind cel mai cunoscut pentru perioada petrecută la clubul Sportul Studențesc. Supranumit “Nașul”, a evoluat timp de peste un deceniu în prima ligă, marcând peste 150 de goluri în carieră. A îmbrăcat și tricoul echipei naționale a României, pentru care a jucat în 18 meciuri și a marcat 6 goluri. După retragerea din activitatea de jucător, Mircea Sandu a devenit o figură influentă în conducerea fotbalului românesc. A fost președintele Federației Române de Fotbal (FRF) din 1990 până în 2014 – o perioadă de peste două decenii în care a fost implicat în multe dintre deciziile majore ale fotbalului autohton. Deși mandatul său a fost marcat de realizări importante, cum ar fi calificările echipei naționale la turnee finale, el a fost și subiectul unor controverse și critici legate de managementul FRF.

Nașteri 🎂

🎂1811: Franz Liszt 🇭🇺🎹 compozitor maghiar și unul dintre cei mai renumiți pianiști ai tuturor timpurilor

🎂1846: Dimitrie Brândză 🇷🇴🌿 medic, naturalist și botanist, membru al Academiei Române și fondator al Grădinii Botanice din București

🎂1917: Joan Fontaine 🇺🇸🇬🇧🎬

🎂1938: Christopher Lloyd 🇺🇸🎬 Printre cele mai cunoscute roluri ale sale sunt Emmett „Doc” Brown în trilogia Înapoi în viitor și unchiul Fester în Familia Addams

🎂1943: Catherine Deneuve 🇫🇷🎬 Una dintre cele mai respectate actrițe din industria filmului francez, și-a câștigat reputația jucând într-o serie de filme ale renumiților regizori Luis Buñuel și Roman Polanski

🎂1949: Arsène Wenger 🇫🇷⚽️ A antrenat Arsenal din 1996 până în mai 2018. Este cel mai de succes antrenor din istoria clubului, din punct de vedere al trofeelor câștigate, și cel mai longeviv antrenor din punct de vedere al meciurilor disputate pe banca echipei, peste 600

🎂1952: Jeff Goldblum 🇺🇸🎬 „Jurassic Park”, „Ziua Independenței”, „Law & Order: Criminal Intent”, „Musca”

🎂1952: Mircea Sandu 🇷🇴⚽️ A condus Federația Română de Fotbal din 1990 până în 2014

🎂1958: Dan Creimerman 🇷🇴🎼 instrumentist şi compozitor de muzică uşoară

🎂1962: Bob Odenkirk 🇺🇸🎬 Breaking Bad (2008 – 2013); Better Call Saul (2015 – 2022); Nobody (2021)

🎂1968: Shaggy 🇯🇲🎤 „Oh Carolina” – 1993, „Boombastic” – 1995, „It Wasn’t Me”, „Angel” – 2001

🎂1969: Spike Jonze 🇺🇸🎥 A debutat ca regizor de film cu În mintea lui John Malkovich (1999)

🎂1984: Anca Pop 🇷🇴🎤 a decedat la 34 de ani după ce a pierdut controlul volanului din motive necunoscute, iar mașina a plonjat în Dunăre, lângă comuna Svinița

🎂1986: Ștefan Radu 🇷🇴⚽️

Decese 🕯

🕯️1985: Viorica Ursuleac 🇷🇴🎼 soprana favorită a lui Richard Strauss, care a numit-o „die treueste aller Treuen” („cea mai fidelă dintre fidele”). Ea a cântat în premierele a patru dintre operele sale: Arabella (1933), Friedenstag (pe care a dedicat-o ei și lui Krauss, 1938), Capriccio (1942) și repetiția publică cu costume la Die Liebe der Danae (1944)

🕯️2012: Russell Means 🇺🇸🎬 activist pentru drepturile amerindienilor, a devenit faimos odată cu rolul său din Ultimul mohican (1992)

🕯️2021: Gelu Tofan 🇷🇴🚗 fondatorul Tofan Grup Internațional, care în 2000 era cel mai mare producător independent de cauciucuri din Europa Centrală și de Est. În 2001 a vândut către Michelin cele două fabrici de anvelope Silvania Zalău și Victoria Florești, dar și firma de reșapare Tofan Recap – în urma unei tranzacții de 100 de milioane $. A murit de cancer pancreatic, la 61 de ani

Calendar 🗒

🗒362: Templul lui Apollo din Daphne este distrus de un foc misterios

🗒1707: Dezastrul naval din Sicilia: navele Marinei Regale britanice se deplasau, prin manevre riscante, printre recifele aflate la vest de Insulele Siciliei. Patru nave s-au scufundat și aproximativ 2.000 de oameni și-au pierdut viața

🗒1797: Francezul André-Jacques Garnerin a efectuat în premieră mondială o săritură cu parașuta dintr-un balon

🗒1836: Sam Houston e ales ca primul președinte al Republicii Texas independente

🗒1873: La Palatul Schönbrunn, Kaiserul Wilhelm I al Germaniei, împăratul Franz Joseph I al Austro-Ungariei și țarul Alexandru al II-lea al Rusiei semnează acordul celor trei împărați, care vizează izolarea Franței

🗒1883: A fost inaugurată Opera Metropolitană din New York City, unul dintre centrele culturii muzicale mondiale

🗒1895: În Gara Montparnasse din Paris, un tren a deraiat, a depășit capătul liniei, a pătruns 30 m pe peron și a ieșit prin fațada gării

🗒1932: A treia Conferință balcanică de la București, la care participă Albania, Grecia, Iugoslavia, România și Turcia. Se pun bazele unui pact politic balcanic bazat pe principiul neagresiunii

🗒1962: Criza rachetelor cubaneze. Începe blocada economică a SUA împotriva Cubei

🗒1964: Jean-Paul Sartre a refuzat Premiul Nobel pentru Literatură, declarând că nu dorește să fie „transformat” de acest premiu

🗒1968: Apollo 7 a aterizat conform planului, coborând în Oceanul Atlantic după ce a orbitat de 163 de ori în jurul Terrei

🗒1968: Led Zeppelin a lansat albumul Led Zeppelin II

🗒1974: A fost inaugurat Centrul Național de Fizică București

🗒2019: La Palatul Imperial din Tokyo are loc ceremonia de întronare a noului Împărat al Japoniei, Naruhito

