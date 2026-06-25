Prima pagină » Actualitate » 25 Iunie, calendarul zilei: Dorel Vișan împlinește 89 de ani, George Becali 68. Moare Michael Jackson

25 Iunie, calendarul zilei: Dorel Vișan împlinește 89 de ani, George Becali 68. Moare Michael Jackson

Elena Stănică-Ezeanu
25 Iunie, calendarul zilei: Dorel Vișan împlinește 89 de ani, George Becali 68. Moare Michael Jackson
Sursa foto/Caracter ilustrativ: Facebook, Mediafaxfoto
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Gândul vă prezintă calendarul zilei de joi, 25 iunie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată.

Dorel Vișan, născut pe 25 iunie 1937 la Tăușeni, județul Cluj, este unul dintre cei mai importanți actori români de teatru și film, parte a generației considerate “de aur” a cinematografiei românești. A absolvit Institutul de Artă Teatrală și Cinematografică “I. L. Caragiale” din București în 1965 și a fost angajat la Teatrul Național din Cluj-Napoca, unde a avut o carieră îndelungată, inclusiv în rol de director. În film, a interpretat peste 50 de roluri, devenind cunoscut pentru profunzimea și forța interpretărilor sale. Printre cele mai apreciate filme în care a jucat se numără Iacob, Balanța, Senatorul melcilor și Moromeții. Pe scenă, a abordat o gamă largă de personaje, de la comedie la dramă, interpretând autori clasici precum Shakespeare, Molière sau Cehov. De-a lungul carierei a primit numeroase premii și distincții, inclusiv Ordinul Național “Serviciul Credincios” în grad de Cavaler (2002). Dorel Vișan este considerat o figură reprezentativă a teatrului românesc contemporan, cu o carieră care se întinde pe mai multe decenii.

Dorel Vișan

George Becali, născut pe 25 iunie 1958 în județul Brăila, este un om de afaceri, politician și patron al clubului de fotbal FCSB. Este una dintre cele mai mediatizate și controversate personalități publice din România. După 1989, el s-a implicat în afaceri, în special în domeniul imobiliar, reușind să acumuleze o avere importantă. Ulterior, a devenit cunoscut și în fotbal, preluând conducerea clubului Steaua București, unde a avut un stil direct și deseori controversat. Pe plan politic, a fost europarlamentar și deputat în Parlamentul României, fiind implicat în mai multe partide și proiecte politice. De-a lungul carierei sale, a fost atât apreciat pentru acte de filantropie și implicare religioasă, cât și criticat pentru declarații publice și probleme juridice. Astăzi, George Becali rămâne o figură centrală în spațiul public românesc, cunoscut pentru îmbinarea dintre afaceri, fotbal, politică și prezență constantă în media.

George Becali

Născut pe 29 august 1958 în Gary, Indiana, SUA, Michael Jackson a fost un cântăreț, compozitor și dansator american, supranumit adesea “Regele muzicii pop”. Este considerat una dintre cele mai influente figuri din istoria muzicii moderne, datorită impactului său artistic, coregrafic și vizual. Și-a început cariera încă din copilărie, ca membru al grupului The Jackson 5, alături de frații săi, înainte de a deveni artist solo. Albumele sale au redefinit muzica pop, iar producții precum Thriller (1982), Bad (1987) și Dangerous (1991) au devenit repere culturale globale. Michael Jackson a revoluționat industria videoclipurilor muzicale, transformându-le în scurtmetraje artistice, cu dansuri complexe și producții cinematografice. Stilul său de dans, inclusiv celebrul “moonwalk”, a influențat generații întregi de artiști. De-a lungul vieții, a câștigat numeroase premii și a vândut sute de milioane de discuri la nivel mondial. A murit pe 25 iunie 2009, în Los Angeles, la vârsta de 50 de ani. Moștenirea sa artistică rămâne una dintre cele mai puternice din cultura pop contemporană.

Michael Jackson

Alte evenimente semnificative petrecute în decursul anilor în această zi:

Nașteri 🎂

🎂1843: Frederic de Hohenzollern-Sigmaringen 🇩🇪♛ fratele mai mic al regelui Carol I al României
🎂1846: Carol Schmidt 🇷🇴🇲🇩🇷🇺🗣️ cel mai longeviv primar al Chișinăului, fiind la cârma capitalei din 1877 și până în 1903, cu o contribuție deosebită la modernizarea orașului. Este considerat drept cel mai bun primar pe care l-a avut Chișinăul vreodată
🎂1852: Antonio Gaudí 🇪🇸🧱 arhitect catalan faimos atât pentru stilul său unic cât și pentru proiectele sale puternic individualizate. În 1883 a început construcția unei catedrale dedicate Sfintei Familii, „Sagrada Família”, finanțată din fonduri publice. A continuat să lucreze la acest proiect până la moartea sa, survenită la 10 iunie 1926, în urma unui accident (fusese lovit de un tramvai)
🎂1858: Georges Courteline 🇫🇷✒️ În scrierile sale, personajele sunt descrise cu minuțiozitate, remarcabilă fiind și grija pentru stil
🎂1903: George Orwell 🇬🇧✒️ autorul a două faimoase romane satiră în care atacă totalitarismul: Ferma Animalelor (1945) și O mie nouă sute optzeci și patru (1949)
🎂1924: Sidney Lumet 🇺🇸🎥 12 Angry Men (12 oameni furioși) (1957), Serpico (1973), După-amiază de câine (1975), Network (Rețeaua) (1976) și Verdictul (1982), filme pentru care a fost nominalizat la Premiul Oscar pentru Cel mai Bun Regizor
🎂1937: Dorel Vișan 🇷🇴🎭🎬 A interpretat peste 40 de roluri în teatru, în cea mai variată gamă, iar în film a avut peste 50 de roluri în producții românești și internaționale
🎂1942: Anatoli Bugorski 🇷🇺🔬 fizician, cunoscut pentru faptul că a supraviețuit expunerii fasciculului unui accelerator de particule în 1978. Acesta i-a trecut prin creier
🎂1943: Carly Simon 🇺🇸🎤 You’re So Vain (1972)
🎂1946: Ian McDonald 🇬🇧🎷 cel mai cunoscut ca unul dintre membrii fondatori ai trupei de rock progresiv King Crimson în 1969, dar și pentru întemeierea Foreigner în 1976
🎂1956: Anthony Bourdain 🇺🇸🍽️ bucătar renumit. S-a sinucis la 61 de ani
🎂1958: George Becali 🇷🇴💶
🎂1961: Ricky Gervais 🇬🇧🎬 a prezentat decernarea premiilor Globul de Aur de cinci ori
🎂1963: George Michael 🇬🇧🎤 de origine cipriotă, devenit popular cu Wham! și apoi solo. A vândut mai mult de 100 de milioane de albume la nivel mondial
🎂1968: Dorinel Munteanu 🇷🇴⚽️
🎂1969: Storm Large 🇺🇸🎤(Pink Martini)
🎂1975: Linda Cardellini 🇺🇸🎬 Scooby-Doo (2002), Daddy’s Home (2015)
🎂1980: Alexandru Nazare 🇷🇴🗣️
🎂1983: Florin Birta 🇷🇴🗣️

Decese 🕯

🕯️1997: Jacques-Yves Cousteau 🇫🇷⚓️ oceanograf a devenit cunoscut în întreaga lume în calitate de comandant al navei Calypso
🕯️2009: Farrah Fawcett 🇺🇸🎬 A devenit cunoscută prin filmul serial Îngerii lui Charlie (1976). A fost și un sex-simbol, coafura ei fiind copiată de milioane de femei
🕯️2009: Michael Jackson 🇺🇸🎤 a devenit unul dintre puținii artiști care au intrat de două ori în Rock and Roll Hall of Fame. Printre alte realizări se numără și 13 recorduri Guinness, incluzând recordul pentru „cel mai de succes entertainer din toate timpurile”, 14 premii Grammy, 26 premii A.M.A.(American Music Awards), 12 premii W.M.A.(World Music Awards) și vânzări de peste 750 de milioane de unități
🕯️2020: Ionuț Popa 🇷🇴⚽️ fotbalist, antrenor

Evenimente📋

📋🇭🇷 Croația: Ziua națională – Aniversarea proclamării statalității – 1991
📋🇸🇮 Slovenia: Ziua națională – Aniversarea proclamării independenței – 1991
📋🌊 Ziua internaţională a Mării Caspice

Calendar 🗒️

🗒️1923: S-a înființat Clubul Rapid București (atunci CFR București)
🗒️1950: Începutul războiului coreean
🗒️1955: A fost înființată, la București, Biblioteca Centrală de Stat, azi Biblioteca Națională a României
🗒️1984: Inaugurarea oficială a lucrărilor de construcție a Casei Republicii și a Bulevardului „Victoria Socialismului” din București
🗒️1998: Instituirea Ordinului „Steaua României”, cu șase grade (Colan, Mare Cruce, Mare Ofițer, Comandor, Ofițer, Cavaler), cel mai înalt ordin național românesc, pentru a recompensa serviciile excepționale, civile și militare aduse statului și poporului român

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

MARIUS TUCĂ SHOW Crin Antonescu semnalează o nouă campanie în politică: „Bolojan a reușit să facă o construcție incredibilă PNL-USR-UDMR și a adunat toată propaganda să-l distrugă pe Nicușor”
07:00
Crin Antonescu semnalează o nouă campanie în politică: „Bolojan a reușit să facă o construcție incredibilă PNL-USR-UDMR și a adunat toată propaganda să-l distrugă pe Nicușor”
ACTUALITATE Valentin Stan comentează gestul lui Zelenski de a reînhuma cu onoruri militare un colaborator nazist în Ucraina
06:00
Valentin Stan comentează gestul lui Zelenski de a reînhuma cu onoruri militare un colaborator nazist în Ucraina
EXCLUSIV Scene de groază la o petrecere de srilankezi, imediat după ce un livrator a murit de supradoză, în București. Ancheta a ajuns până în Italia
05:00
Scene de groază la o petrecere de srilankezi, imediat după ce un livrator a murit de supradoză, în București. Ancheta a ajuns până în Italia
REACȚIE Bolojan l-a numit șef la PNL Ialomița pe senatorul Adrian Peiu, ales pe listele S.O.S. România. Reacția dură a lui Daniel Zamfir
23:32
Bolojan l-a numit șef la PNL Ialomița pe senatorul Adrian Peiu, ales pe listele S.O.S. România. Reacția dură a lui Daniel Zamfir
FLASH NEWS “Guvernul anti-Trump” al României a iluminat Palatul Victoria în culorile SUA de ziua americanilor
23:12
“Guvernul anti-Trump” al României a iluminat Palatul Victoria în culorile SUA de ziua americanilor
REACȚIE Ce mesaj a transmis Nicușor Dan după recepția Ambasadei SUA în România
22:12
Ce mesaj a transmis Nicușor Dan după recepția Ambasadei SUA în România
Mediafax
Koveși pierde lupta cu sistemul judiciar din Grecia. Recursul în scandalul mandatelor procurorilor, respins
Digi24
El Nino este tot mai aproape. Ce a detectat NASA în Oceanul Pacific: „Va fi mai puternic decât credeam”
Cancan.ro
Fiica lui Liviu Vârciu s-a angajat în America. Unde lucrează Carmina, de fapt: 'De ce să îmi fie rușine?'
Prosport.ro
FOTO, Cât de frumoasă e Ioana, soția lui Gabi Tamaș! Are un trup lucrat
Adevarul
Criza politică împinge România spre un șoc economic devastator. Avertismentul unui economist de top
Mediafax
Presa maghiară:„România, în pragul falimentului de stat”. Bucureștiul, pe marginea prăpastiei
Click
Vacanță, în gașcă, în Mauritius! Poze rare cu soția lui Dan Negru: „Am reușit să ne păstrăm căsnicia în discreție.”
Digi24
EXCLUSIV PNL-USR-UDMR i-au propus lui Nicușor Dan un acord de reciprocitate cu PSD. Care sunt condițiile pentru guvern (surse)
Cancan.ro
BREAKING. Avem subiectele de la Matematică, la Evaluarea Națională 2026? Cum se rezolvau exercițiile
Ce se întâmplă doctore
În anii ‘90 era una dintre cele frumoase actrițe din lume și juca în cele mai populare filme! O recunoști în cele mai recente imagini surprise de paparazzi? A lăsat actoria în urmă. Cu ce se ocupă acum
Ciao.ro
Daniel Buzdugan, de urgență la spital! Era dezbrăcat și aproape inconștient
Promotor.ro
Bulgaria va începe asamblarea de mașini din China! Ce model vor produce bulgarii?
Descopera.ro
Mesaje de la extratereștri au ajuns deja pe Pământ?!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BUBULINA: – O să-i zic nevestei tale că te culci cu secretara!
Descopera.ro
Giorgia Meloni, tot mai apreciată de italieni după răcirea de Donald Trump
BANI Calcul complet. Cât costă 7 zile cu cortul în Vama Veche: transport + taxa de campare + mâncare și băutura + alte cheltuieli
07:50
Calcul complet. Cât costă 7 zile cu cortul în Vama Veche: transport + taxa de campare + mâncare și băutura + alte cheltuieli
FLASH NEWS Două cutremure puternice au devastat Venezuela: mai multe clădiri s-au prăbușit. Bilanțul victimelor ar putea ajunge la 100.000 de persoane
07:29
Două cutremure puternice au devastat Venezuela: mai multe clădiri s-au prăbușit. Bilanțul victimelor ar putea ajunge la 100.000 de persoane
LIFESTYLE Psihologii susțin că toți oamenii care spun „Merci” în loc de „Mulțumesc” ascund, de fapt, un mare defect
07:21
Psihologii susțin că toți oamenii care spun „Merci” în loc de „Mulțumesc” ascund, de fapt, un mare defect
EXCLUSIV Detalii în exclusivitate din ancheta DNA care îl vizează pe Ciprian Ciucu. Ce ar fi primit la schimb afaceriștii iordanieni îndemnați să-i finanțeze campania electorală. Primarul Capitalei a picat pe interceptările dintre Denise Rifai și Odeta Nestor, șefa ONJN
06:00
Detalii în exclusivitate din ancheta DNA care îl vizează pe Ciprian Ciucu. Ce ar fi primit la schimb afaceriștii iordanieni îndemnați să-i finanțeze campania electorală. Primarul Capitalei a picat pe interceptările dintre Denise Rifai și Odeta Nestor, șefa ONJN
INEDIT Henry al VIII-lea a avut 6 neveste, iar Larry Motanul a avut 6 premieri. Downing Street 10, reședința permanentă a celei mai faimoase pisici din lume
00:50
Henry al VIII-lea a avut 6 neveste, iar Larry Motanul a avut 6 premieri. Downing Street 10, reședința permanentă a celei mai faimoase pisici din lume
FLASH NEWS Trump l-a întâmpinat pe secretarul NATO la Casa Albă. Președintele SUA, deși este nervos pe Europa, se declară dispus să vândă avioane F-35 Turciei
23:54
Trump l-a întâmpinat pe secretarul NATO la Casa Albă. Președintele SUA, deși este nervos pe Europa, se declară dispus să vândă avioane F-35 Turciei

Cele mai noi

Trimite acest link pe