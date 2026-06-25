25 Iunie, calendarul zilei: Dorel Vișan împlinește 89 de ani, George Becali 68. Moare Michael Jackson

Gândul vă prezintă calendarul zilei de joi, 25 iunie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată.

Dorel Vișan, născut pe 25 iunie 1937 la Tăușeni, județul Cluj, este unul dintre cei mai importanți actori români de teatru și film, parte a generației considerate “de aur” a cinematografiei românești. A absolvit Institutul de Artă Teatrală și Cinematografică “I. L. Caragiale” din București în 1965 și a fost angajat la Teatrul Național din Cluj-Napoca, unde a avut o carieră îndelungată, inclusiv în rol de director. În film, a interpretat peste 50 de roluri, devenind cunoscut pentru profunzimea și forța interpretărilor sale. Printre cele mai apreciate filme în care a jucat se numără Iacob, Balanța, Senatorul melcilor și Moromeții. Pe scenă, a abordat o gamă largă de personaje, de la comedie la dramă, interpretând autori clasici precum Shakespeare, Molière sau Cehov. De-a lungul carierei a primit numeroase premii și distincții, inclusiv Ordinul Național “Serviciul Credincios” în grad de Cavaler (2002). Dorel Vișan este considerat o figură reprezentativă a teatrului românesc contemporan, cu o carieră care se întinde pe mai multe decenii.

George Becali, născut pe 25 iunie 1958 în județul Brăila, este un om de afaceri, politician și patron al clubului de fotbal FCSB. Este una dintre cele mai mediatizate și controversate personalități publice din România. După 1989, el s-a implicat în afaceri, în special în domeniul imobiliar, reușind să acumuleze o avere importantă. Ulterior, a devenit cunoscut și în fotbal, preluând conducerea clubului Steaua București, unde a avut un stil direct și deseori controversat. Pe plan politic, a fost europarlamentar și deputat în Parlamentul României, fiind implicat în mai multe partide și proiecte politice. De-a lungul carierei sale, a fost atât apreciat pentru acte de filantropie și implicare religioasă, cât și criticat pentru declarații publice și probleme juridice. Astăzi, George Becali rămâne o figură centrală în spațiul public românesc, cunoscut pentru îmbinarea dintre afaceri, fotbal, politică și prezență constantă în media.

Născut pe 29 august 1958 în Gary, Indiana, SUA, Michael Jackson a fost un cântăreț, compozitor și dansator american, supranumit adesea “Regele muzicii pop”. Este considerat una dintre cele mai influente figuri din istoria muzicii moderne, datorită impactului său artistic, coregrafic și vizual. Și-a început cariera încă din copilărie, ca membru al grupului The Jackson 5, alături de frații săi, înainte de a deveni artist solo. Albumele sale au redefinit muzica pop, iar producții precum Thriller (1982), Bad (1987) și Dangerous (1991) au devenit repere culturale globale. Michael Jackson a revoluționat industria videoclipurilor muzicale, transformându-le în scurtmetraje artistice, cu dansuri complexe și producții cinematografice. Stilul său de dans, inclusiv celebrul “moonwalk”, a influențat generații întregi de artiști. De-a lungul vieții, a câștigat numeroase premii și a vândut sute de milioane de discuri la nivel mondial. A murit pe 25 iunie 2009, în Los Angeles, la vârsta de 50 de ani. Moștenirea sa artistică rămâne una dintre cele mai puternice din cultura pop contemporană.

Alte evenimente semnificative petrecute în decursul anilor în această zi:

Nașteri 🎂

🎂1843: Frederic de Hohenzollern-Sigmaringen 🇩🇪♛ fratele mai mic al regelui Carol I al României

🎂1846: Carol Schmidt 🇷🇴🇲🇩🇷🇺🗣️ cel mai longeviv primar al Chișinăului, fiind la cârma capitalei din 1877 și până în 1903, cu o contribuție deosebită la modernizarea orașului. Este considerat drept cel mai bun primar pe care l-a avut Chișinăul vreodată

🎂1852: Antonio Gaudí 🇪🇸🧱 arhitect catalan faimos atât pentru stilul său unic cât și pentru proiectele sale puternic individualizate. În 1883 a început construcția unei catedrale dedicate Sfintei Familii, „Sagrada Família”, finanțată din fonduri publice. A continuat să lucreze la acest proiect până la moartea sa, survenită la 10 iunie 1926, în urma unui accident (fusese lovit de un tramvai)

🎂1858: Georges Courteline 🇫🇷✒️ În scrierile sale, personajele sunt descrise cu minuțiozitate, remarcabilă fiind și grija pentru stil

🎂1903: George Orwell 🇬🇧✒️ autorul a două faimoase romane satiră în care atacă totalitarismul: Ferma Animalelor (1945) și O mie nouă sute optzeci și patru (1949)

🎂1924: Sidney Lumet 🇺🇸🎥 12 Angry Men (12 oameni furioși) (1957), Serpico (1973), După-amiază de câine (1975), Network (Rețeaua) (1976) și Verdictul (1982), filme pentru care a fost nominalizat la Premiul Oscar pentru Cel mai Bun Regizor

🎂1937: Dorel Vișan 🇷🇴🎭🎬 A interpretat peste 40 de roluri în teatru, în cea mai variată gamă, iar în film a avut peste 50 de roluri în producții românești și internaționale

🎂1942: Anatoli Bugorski 🇷🇺🔬 fizician, cunoscut pentru faptul că a supraviețuit expunerii fasciculului unui accelerator de particule în 1978. Acesta i-a trecut prin creier

🎂1943: Carly Simon 🇺🇸🎤 You’re So Vain (1972)

🎂1946: Ian McDonald 🇬🇧🎷 cel mai cunoscut ca unul dintre membrii fondatori ai trupei de rock progresiv King Crimson în 1969, dar și pentru întemeierea Foreigner în 1976

🎂1956: Anthony Bourdain 🇺🇸🍽️ bucătar renumit. S-a sinucis la 61 de ani

🎂1958: George Becali 🇷🇴💶

🎂1961: Ricky Gervais 🇬🇧🎬 a prezentat decernarea premiilor Globul de Aur de cinci ori

🎂1963: George Michael 🇬🇧🎤 de origine cipriotă, devenit popular cu Wham! și apoi solo. A vândut mai mult de 100 de milioane de albume la nivel mondial

🎂1968: Dorinel Munteanu 🇷🇴⚽️

🎂1969: Storm Large 🇺🇸🎤(Pink Martini)

🎂1975: Linda Cardellini 🇺🇸🎬 Scooby-Doo (2002), Daddy’s Home (2015)

🎂1980: Alexandru Nazare 🇷🇴🗣️

🎂1983: Florin Birta 🇷🇴🗣️

Decese 🕯

🕯️1997: Jacques-Yves Cousteau 🇫🇷⚓️ oceanograf a devenit cunoscut în întreaga lume în calitate de comandant al navei Calypso

🕯️2009: Farrah Fawcett 🇺🇸🎬 A devenit cunoscută prin filmul serial Îngerii lui Charlie (1976). A fost și un sex-simbol, coafura ei fiind copiată de milioane de femei

🕯️2009: Michael Jackson 🇺🇸🎤 a devenit unul dintre puținii artiști care au intrat de două ori în Rock and Roll Hall of Fame. Printre alte realizări se numără și 13 recorduri Guinness, incluzând recordul pentru „cel mai de succes entertainer din toate timpurile”, 14 premii Grammy, 26 premii A.M.A.(American Music Awards), 12 premii W.M.A.(World Music Awards) și vânzări de peste 750 de milioane de unități

🕯️2020: Ionuț Popa 🇷🇴⚽️ fotbalist, antrenor

Evenimente📋

📋🇭🇷 Croația: Ziua națională – Aniversarea proclamării statalității – 1991

📋🇸🇮 Slovenia: Ziua națională – Aniversarea proclamării independenței – 1991

📋🌊 Ziua internaţională a Mării Caspice

Calendar 🗒️

🗒️1923: S-a înființat Clubul Rapid București (atunci CFR București)

🗒️1950: Începutul războiului coreean

🗒️1955: A fost înființată, la București, Biblioteca Centrală de Stat, azi Biblioteca Națională a României

🗒️1984: Inaugurarea oficială a lucrărilor de construcție a Casei Republicii și a Bulevardului „Victoria Socialismului” din București

🗒️1998: Instituirea Ordinului „Steaua României”, cu șase grade (Colan, Mare Cruce, Mare Ofițer, Comandor, Ofițer, Cavaler), cel mai înalt ordin național românesc, pentru a recompensa serviciile excepționale, civile și militare aduse statului și poporului român