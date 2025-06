25 IUNIE, calendarul zilei: George Becali împlinește 67 de ani/ George Michael ar fi împlinit 62/ Moare Michael Jackson, la doar 50 de ani

Gândul vă prezintă calendarul zilei de miercuri, 25 iunie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată.

George Becali, născut pe 25 iunie 1958 în satul Zagna, județul Brăila, este unul dintre cei mai cunoscuți oameni de afaceri și politicieni din România. De origine aromână, Becali a devenit faimos în anii 2000 datorită activităților sale în fotbal, politică și aparițiilor publice controversate. Este patronul clubului de fotbal FCSB (fosta Steaua București), pe care l-a preluat în 2003 și l-a transformat într-una dintre cele mai mediatizate echipe din România. Deși a avut rezultate notabile pe plan sportiv, clubul a fost implicat și într-o serie de conflicte legale și dispute privind identitatea și palmaresul echipei. În politică, Becali a fost membru al Parlamentului European și a fost afiliat mai multor formațiuni politice. A fost condamnat la închisoare în 2013 pentru fapte de corupție, executând o parte din pedeapsă. După eliberare, Becali s-a concentrat mai mult pe afaceri, fotbal și viața religioasă, promovând valori ortodoxe tradiționale în spațiul public.

George Michael, născut Georgios Kyriacos Panayiotou pe 25 iunie 1963 la Londra, a fost un cântăreț, compozitor și producător britanic de origine greco-cipriotă. A devenit celebru în anii 1980 ca membru al duo-ului pop “Wham!”, alături de Andrew Ridgeley, cunoscut pentru hituri precum Wake Me Up Before You Go-Go și Last Christmas. După despărțirea trupei, George Michael și-a construit o carieră solo de succes. Albumul său de debut, Faith, a fost un fenomen global, cu piese precum Father Figure, Faith și One More Try, câștigând un premiu Grammy. A vândut peste 100 de milioane de discuri și a devenit unul dintre cei mai influenți artiști pop. Viața sa personală a fost adesea în centrul atenției, mai ales după ce a recunoscut public orientarea sa sexuală, într-o perioadă în care acest lucru era încă stigmatizat în industria muzicală. A fost implicat în numeroase acțiuni caritabile și cunoscut pentru donații generoase, făcute adesea în secret. George Michael a murit pe 25 decembrie 2016, la vârsta de 53 de ani.

Michael Jackson, născut pe 29 august 1958 în Gary, Indiana, SUA, a fost un cântăreț, compozitor, dansator și producător american, considerat una dintre cele mai influente figuri din istoria muzicii. Supranumit “Regele muzicii pop”, Jackson a revoluționat industria muzicală prin stilul său unic, spectacolele live impresionante și videoclipurile inovatoare. A debutat în copilărie ca membru al trupei “The Jackson 5”, alături de frații săi, iar în anii ‘80 a cunoscut consacrarea solo. Albumul Thriller rămâne cel mai bine vândut album din toate timpurile. A fost, de asemenea, un inovator al dansului, popularizând mișcarea “moonwalk”. A câștigat sute de premii şi este unul dintre puținii artiști din istorie care au fost incluși de două ori în Rock and Roll Hall of Fame. Pe lângă cariera artistică, s-a implicat în acțiuni umanitare și a donat milioane de dolari pentru cauze caritabile. Michael Jackson a murit pe 25 iunie 2009, la vârsta de 50 de ani, dar moștenirea sa artistică rămâne vie, influențând generații întregi și inspirând milioane de fani din întreaga lume.

Alte evenimente semnificative petrecute în decursul anilor în această zi:

Nașteri 🎂

🎂1843: Frederic de Hohenzollern-Sigmaringen 🇩🇪♛ fratele mai mic al regelui Carol I al României

🎂1846: Carol Schmidt 🇷🇴🇲🇩🇷🇺🗣 cel mai longeviv primar al Chișinăului, fiind la cârma capitalei din 1877 și până în 1903, cu o contribuție deosebită la modernizarea orașului. Este considerat drept cel mai bun primar pe care l-a avut Chișinăul vreodată

🎂1852: Antonio Gaudí 🇪🇸🧱 arhitect catalan faimos atât pentru stilul său unic cât și pentru proiectele sale puternic individualizate. În 1883 a început construcția unei catedrale dedicate Sfintei Familii, „Sagrada Família”, finanțată din fonduri publice. A continuat să lucreze la acest proiect până la moartea sa, survenită la 10 iunie 1926, în urma unui accident (fusese lovit de un tramvai)

🎂1858: Georges Courteline 🇫🇷✒️ În scrierile sale, personajele sunt descrise cu minuțiozitate, remarcabilă fiind și grija pentru stil

🎂1903: George Orwell 🇬🇧✒️ autorul a două faimoase romane satiră în care atacă totalitarismul: Ferma Animalelor (1945) și O mie nouă sute optzeci și patru (1949)

🎂1924: Sidney Lumet 🇺🇸🎥 12 Angry Men (12 oameni furioși) (1957), Serpico (1973), După-amiază de câine (1975), Network (Rețeaua) (1976) și Verdictul (1982), filme pentru care a fost nominalizat la Premiul Oscar pentru Cel mai Bun Regizor

🎂1937: Dorel Vișan 🇷🇴🎭🎬 A interpretat peste 40 de roluri în teatru, în cea mai variată gamă, iar în film a avut peste 50 de roluri în producții românești și internaționale

🎂1942: Anatoli Bugorski 🇷🇺🔬 fizician, cunoscut pentru faptul că a supraviețuit expunerii fasciculului unui accelerator de particule în 1978. Acesta i-a trecut prin creier

🎂1943: Carly Simon 🇺🇸🎤 You’re So Vain (1972)

🎂1946: Ian McDonald 🇬🇧🎷 cel mai cunoscut ca unul dintre membrii fondatori ai trupei de rock progresiv King Crimson în 1969, dar și pentru întemeierea Foreigner în 1976

🎂1958: Gigi Becali 🇷🇴💶

🎂1961: Ricky Gervais 🇬🇧🎬 a prezentat decernarea premiilor Globul de Aur de cinci ori

🎂1963: George Michael 🇬🇧🎤 de origine cipriotă, devenit popular cu Wham! și apoi solo. A vândut mai mult de 100 de milioane de albume la nivel mondial

🎂1968: Dorinel Munteanu 🇷🇴⚽️

🎂1969: Storm Large 🇺🇸🎤(Pink Martini)

🎂1975: Linda Cardellini 🇺🇸🎬 Scooby-Doo (2002), Daddy’s Home (2015)

🎂1980: Alexandru Nazare 🇷🇴🗣

🎂1983: Florin Birta 🇷🇴🗣

Decese 🕯

🕯️1997: Jacques-Yves Cousteau 🇫🇷⚓️ oceanograf a devenit cunoscut în întreaga lume în calitate de comandant al navei Calypso

🕯️2009: Farrah Fawcett 🇺🇸🎬 A devenit cunoscută prin filmul serial Îngerii lui Charlie (1976). A fost și un sex-simbol, coafura ei fiind copiată de milioane de femei

🕯️2009: Michael Jackson 🇺🇸🎤 a devenit unul dintre puținii artiști care au intrat de două ori în Rock and Roll Hall of Fame. Printre alte realizări se numără și 13 recorduri Guinness, incluzând recordul pentru „cel mai de succes entertainer din toate timpurile”, 14 premii Grammy, 26 premii A.M.A.(American Music Awards), 12 premii W.M.A.(World Music Awards) și vânzări de peste 750 de milioane de unități

🕯️2020: Ionuț Popa 🇷🇴⚽️ fotbalist, antrenor

Evenimente📋

📋🇭🇷 Croația: Ziua națională – Aniversarea proclamării statalității – 1991

📋🇸🇮 Slovenia: Ziua națională – Aniversarea proclamării independenței – 1991

📋🌊 Ziua internaţională a Mării Caspice

Calendar 🗒

🗒1923: S-a înființat Clubul Rapid București (atunci CFR București)

🗒1950: Începutul războiului coreean

🗒1955: A fost înființată, la București, Biblioteca Centrală de Stat, azi Biblioteca Națională a României

🗒1984: Inaugurarea oficială a lucrărilor de construcție a Casei Republicii și a Bulevardului „Victoria Socialismului” din București

🗒1998: Instituirea Ordinului „Steaua României”, cu șase grade (Colan, Mare Cruce, Mare Ofițer, Comandor, Ofițer, Cavaler), cel mai înalt ordin național românesc, pentru a recompensa serviciile excepționale, civile și militare aduse statului și poporului român

