22 IUNIE, calendarul zilei: Meryl Streep împlinește 76 de ani, Rodion Cămătaru 67/ David Popovici devine cel mai tânăr campion mondial la 100 m liber

Meryl Streep este considerată una dintre cele mai mari actrițe din toate timpurile, recunoscută pentru versatilitatea, profunzimea și autenticitatea interpretărilor sale. Născută pe 22 iunie 1949 în Summit, New Jersey, Streep și-a început cariera pe scena teatrului, dar a cucerit rapid Hollywoodul. A debutat în film în anii ‘70 și a impresionat rapid cu roluri memorabile în producții precum Kramer vs. Kramer, Sophie’s Choice și The Devil Wears Prada. De-a lungul carierei, a primit peste 20 de nominalizări la Oscar, câștigând de trei ori prestigiosul premiu. Cunoscută pentru pregătirea riguroasă și capacitatea de a adopta accente și personalități diferite, Meryl Streep a jucat într-o varietate de genuri, de la drame istorice la comedii romantice sau muzicale. Dincolo de talentul său artistic, este și o voce activă în probleme sociale și culturale. Prin eleganță, inteligență și dedicare, Meryl Streep rămâne un simbol al excelenței în arta cinematografică.

Rodion Cămătaru s-a născut pe 22 iunie 1958, în Strehaia, Mehedinți. Şi-a început cariera la Universitatea Craiova, debutând în Divizia A la doar 17 ani. A devenit rapid un fotbalist de bază al “Craiova Maxima”, contribuind la câștigarea a două titluri (1980, 1981) și patru Cupe ale României (1977, 1978, 1981, 1983). În 1986, a semnat cu Dinamo București, unde a avut un sezon de vis, marcând 44 de goluri în 33 de meciuri și câștigând Gheata de Aur. A mai jucat în Europa la Charleroi și Heerenveen, retrăgându-se în 1993. La echipa națională, Cămătaru a strâns 75 de selecții și a înscris 22 de goluri, participând la Euro 1984 și la Cupa Mondială din 1990. După retragere, a fost președinte al Universității Craiova, impresar, director sportiv și consilier local. În prezent este prosper om de afaceri în imobiliare, dezvoltând proiecte precum clădirea de birouri “Universitaria”.

În iunie 2022, la doar 17 ani, David Popovici a făcut istorie la Campionatele Mondiale de înot de la Budapesta. A devenit singurul român care a câștigat aurul la 100 m liber masculin, seniori, în bazin olimpic. A atins linia de sosire în 47,58 s, adjudecându-și medalia de aur într-un final palpitant, cu doar 0,06 s înaintea francezului Maxime Grousset. La jumătatea cursei, David se afla pe locul al doilea, dar a forțat puternic pe ultimii 50 m, depășindu-i pe favoriți. Pe lângă acest rezultat la 100 m, Popovici a mai cucerit aurul la 200 m liber, atingând 1:43,21 (record mondial junior și al patrulea timp all time), devenind primul bărbat după 49 de ani care câștigă ambele probe sprint la aceeași ediție a Campionatelor Mondiale. Această serie de succese l‑a propulsat pe Popovici în topul înotului mondial, aducându‑i titlul de Swimmer of the Year 2022, acordat de World Aquatics.

Nașteri 🎂

🎂1887: Julian Sorell Huxley 🇬🇧✒️ biolog și filosof, primul director general al UNESCO

🎂1902: Alexandru Ghika 🇷🇴🧮 matematician fondatorul școlii românești de analiză funcțională

🎂1903: John Dillinger 🇺🇸🔫 jefuitor de banci a jefuit peste 20 de bănci și patru stații de poliție. A fost prins de FBI dar a evadat din închisoare de două ori

🎂1910: Konrad Zuse 🇩🇪🧮 A construit primul calculator funcțional programabil și Turing-complet, Z3, care a fost pus în funcțiune în mai 1941

🎂1922: Bill Blass 🇺🇸👖 celebru creator de modă

🎂1937: Kris Kristofferson 🇦🇺🎬

🎂1949: Meryl Streep 🇺🇸🎬 21 nominalizări și 3 Oscaruri primite: Kramer contra Kramer, 1979, Alegerea Sofiei, 1982, The Iron Lady, 2011

🎂1950: Adrian Năstase 🇷🇴🗣

🎂1952: Crin Halaicu 🇷🇴🗣

🎂1953: Cyndi Lauper 🇺🇸🎤 figură reprezentativă a anilor ’80, Cyndi a reușit nu doar să cucerească topurile, ci să formeze o nouă cultură muzicală. În SUA, fetele se îmbrăcau precum ea, se comportau la fel și, mai mult decât atât, porniseră o noua mișcare pentru libertatea de exprimare ce avea ca imn Girls Just Want to Have Fun

🎂1958: Bruce Campbell 🇺🇸🎬

🎂1958: Rodion Cămătaru 🇷🇴⚽️ decorat cu Ordinul „Meritul Sportiv” clasa a III-a, pentru rezultatele obținute la campionatele europene și mondiale din perioada 1984-1990

🎂1960: Rovana Plumb 🇷🇴🗣

🎂1964: Dan Brown 🇺🇸✒️ interesat de criptografie, chei și coduri, care sunt o temă recurentă în poveștile sale. Până în prezent, cărțile sale au fost traduse în peste 40 de limbi

Decese 🕯

🕯️1963: Maria Tănase 🇷🇴🎤 supranumită Pasărea măiastră de către Nicolae Iorga, în 1938. A avut un repertoriu extrem de vast ce-a cuprins cântece din toate regiunile României și din toate categoriile: doine, orații de nuntă, cântece de leagăn, de joc (hore, sârbe, învârtite, jienești), de dragoste, de petrecere, lăutărești, satirice, bocete

🕯️1969: Judy Garland 🇺🇸🎬🎤 Cu o carieră de peste 45 de ani, a atins statutul de star internațional atât datorită musicalurilor cât și rolurilor sale dramatice, fiind recunoscută și ca solistă

🕯️1987: Fred Astaire 🇺🇸🎬🎤

🕯️2008: George Carlin 🇺🇸🎬 a câștigat cinci premii Grammy pentru albumele sale de comedie. Tema sa favorită a constituit-o critica adusă societății, clasei politice, religiei, limbii engleze și altor subiecte considerate tabu

🕯️2018: Vinnie Paul 🇺🇸🥁 cunoscut mai ales ca membru cofondator al Pantera. De asemenea, membru cofondator și al formației Damageplan în 2003 împreună cu fratele său mai mic, Dimebag Darrell, care a fost asasinat pe scenă, în 2004. A murit la 54 de ani, de o boală cardiacă

🕯️2020: Joel Schumacher 🇺🇸🎥 Cădere liberă – Falling Down (1993), Batman Forever (1995), Vremea răzbunării – A Time to Kill (1996), Batman & Robin (1997), 8mm (1999), Phone Booth (2003), The Phantom of the Opera (2004), Numărul 23 (2007)

Calendar 🗒

🗒1462: Atacul nereușit al lui Ștefan cel Mare asupra cetății Chilia, apărată de o garnizoană regală maghiară

🗒1498: Ștefan cel Mare a condus o expediție de represalii în Polonia, urmare a atacului din anul precedent al regelui Ioan Albert asupra Moldovei. A ars toate așezările și cetățile din Galiția, până aproape de Cracovia

🗒1815: Napoleon I abdică a doua și ultima dată. Armatele aliate ale Rusiei, Austriei, Prusiei și Angliei au impus abdicarea și exilul împăratului pe Insula Sfânta Elena

🗒1941: Sovieticii încep execuții în masă la închisoarea Brygidki, Lwów (Polonia). Execuțiile se vor opri la 28 iunie. Dintre cei 13.000 prizonieri, majoritatea polonezi, doar 600 au fost cruțați. 3.000 dintre prizonieri erau ucraineni

🗒1941: Germania începe Operațiunea Barbarossa. atacul asupra URSS. Declarația lui Winston Churchill cu privire la spijinirea URSS de către Marea Britanie în lupta împotriva Germaniei

🗒1970: Richard Nixon a semnat cel de-al 26-lea amendament la Constituție, prin care vârsta la care le era permis cetățenilor să voteze era stabilită la 18 ani

🗒1992: A apărut, la București, sub conducerea redacțională a lui Ion Cristoiu, primul număr al cotidianului Evenimentul zilei

🗒1995: La Paris, România remite oficial cererea de aderare la Uniunea Europeană

🗒2022: David Popovici devenea, la Budapesta, cel mai tânăr campion mondial la 100 m liber, aducând României singurul titlul al acestei probe, în bazin olimpic la masculin, seniori

