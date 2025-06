23 IUNIE, calendarul zilei: Zinedine Zidane împlinește 53 de ani, Andreea Bălan 41/ Moare Peter Falk (Columbo)

Gândul vă prezintă calendarul zilei de luni, 23 iunie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată.

Zinedine Zidane, supranumit “Zizou”, s-a născut pe 23 iunie 1972 în Marsilia, Franța, într-o familie de origine algeriană. Considerat unul dintre cei mai mari fotbaliști din toate timpurile, Zidane a cucerit lumea fotbalului prin viziune, tehnică desăvârșită și calmul său caracteristic în momente-cheie. Ca jucător, și-a construit cariera la echipe precum Cannes, Bordeaux, Juventus și Real Madrid. A atins apogeul în 1998, când a condus naționala Franței spre câștigarea Cupei Mondiale, marcând două goluri cu capul în finala contra Braziliei. A mai cucerit Campionatul European din 2000 și Liga Campionilor în 2002. Zidane s-a retras din activitate după Cupa Mondială din 2006, unde Franța a ajuns în finală, însă cariera sa s-a încheiat controversat, din cauza unui cartonaș roșu pentru celebrul cap în piept aplicat lui Marco Materazzi. Ca antrenor, a avut un succes fulminant la Real Madrid, unde a câștigat de trei ori consecutiv Liga Campionilor.

Andreea Bălan este una dintre cele mai longevive și versatile artiste pop din România. S‑a născut pe 23 iunie 1984, în Ploiești, și și‑a început cariera în televiziune la doar 10 ani. Prima apariție în 1994 în emisiunea “Ba Da, Ba Nu” a fost pentru ea debutul spre lumea muzicii. Alături de Andreea Antonescu, a format duo‑ul Andrè, devenind rapid un fenomen pop‑dance în România. Au lansat șase albume, au vândut peste 1,5 milioane de discuri și au influențat moda adolescenților cu stilul lor vibrant. După destrămarea trupei, Andreea a debutat solo în 2002 cu “Te joci cu mine”. A lansat numeroase albume precum SuperWoman, Soare după nori și O lume minunată. A excelat și în show‑uri de dans, a fost finalistă la “Dansez pentru tine” și jurată la “Te cunosc de undeva”. Andreea a fost căsătorită cu actorul George Burcea, cu care are două fiice. În prezent, este logodită cu jucătorul de tenis Victor Cornea.

Peter Falk a fost un actor american de teatru, film și televiziune, cunoscut în întreaga lume pentru rolul legendarului locotenent Columbo, personaj emblematic al serialului polițist omonim difuzat timp de peste trei decenii. Falk s-a născut în 1927 la New York și, deși a pierdut un ochi în copilărie din cauza unui cancer, acest lucru nu l-a împiedicat să urmeze o carieră strălucitoare. A jucat în teatru și filme importante în anii ‘60, fiind nominalizat de două ori la Oscar pentru roluri secundare. Adevărata consacrare a venit în 1968, când a îmbrăcat pentru prima dată impermeabilul uzat al locotenentului Columbo. Replica lui celebră, “Oh, just one more thing…”, a intrat în cultura pop. Serialul i-a adus 4 premii Emmy si un Glob de Aur. Falk a avut apariții notabile în filme precum The Princess Bride și Wings of Desire. S-a stins din viață pe 23 iunie 2011, dar imaginea detectivului cu trabuc, mașină veche și privire pătrunzătoare continuă să fascineze generații întregi.

Alte evenimente semnificative petrecute în decursul anilor în această zi:

Nașteri 🎂

🎂1763: Josephine de Beauharnais 🇫🇷♛ prima soție a lui Napoleon Bonaparte

🎂1834: Alexandru Odobescu 🇷🇴✒️ scriitor, arheolog și om politic

🎂1912: Alan Turing 🇬🇧🖥 personalitate deosebit de influentă în dezvoltarea informaticii, aducând o formalizare a conceptelor de „algoritm” și „computație” cu mașina Turing, care poate fi considerată un model de calculator generic. Este considerat a fi părintele informaticii și inteligenței artificiale teoretice

🎂1972: Zinedine Zidane 🇫🇷⚽️ A fost numit cel mai bun fotbalist european din ultimii 50 de ani, în baza sondajului UEFA Golden Jubilee Poll. Mijlocaș care prin eleganța driblingului, echilibrul, pasele precise, acuratețea șuturilor și loviturile libere bune a devenit unul dintre cei mai mari artiști ai jocului și un succesor natural al lui Michel Platini în postul de conducător de joc al Franței

🎂1984: Andreea Bălan 🇷🇴🎤 A debutat în TV în 1994, în cadrul programului Ba Da, Ba Nu, urmând ca doi ani mai târziu să-și lanseze primul album, Amețiți de fum. A devenit cunoscută ca membră a duetului Andrè, în cadrul căruia a activat între 1998 și 2001 și a lansat 6 albume

Decese 🕯

🕯️1944: Arthur Segal 🇷🇴🎨 pictor, artist și scriitor evreu român din exil. Opera sa este caracterizată de impresionism, expresionism și dadaism, promovând un mesaj anti-război

🕯️1995: Jonas Salk 🇺🇸💉 creatorul vaccinului împotriva poliomielitei

🕯️2011: Peter Falk 🇺🇸🎬 popular în special datorită rolului din serialul „Columbo”, în care a fost protagonist mai bine de 20 de ani, fiind recompensat în 1973 cu Golden Globe

Evenimente📋

📋🇲🇩 Ziua Suveranităţii Republicii Moldova

📋🇱🇺 Luxemburg, Ziua națională

Calendar 🗒

🗒1881: S-au stabilit relații diplomatice între România și Spania

🗒1923: A luat ființă Societatea Națională de credit Industrial, al cărei scop era stimularea dezvoltării industriale a țării

🗒1937: Londra: Concurs hipic organizat cu prilejul încoronării regelui George al VI-lea, a cărui Cupa Challenge de Aur a revenit călărețului român Henry Rang. Trofeul „Daily Mail” a fost cucerit de Felix Țopescu, tatăl cunoscutului comentator sportiv Cristian Țopescu

🗒1944: Scriitorul Thomas Mann devine cetățean american

🗒1985: Echipa națională de handbal masculin a obținut, la Frankfurt, titlul de campioană mondială universitară

🗒1990: Republica Moldova își declară suveranitatea de stat (independența pe 27 august 1991)

🗒1992: SUA: Gangsterul John Gotti a fost condamnat la închisoare pe viață

🗒2006: Primul concert Depeche Mode în România

