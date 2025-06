24 IUNIE, calendarul zilei: Ilie Bărbulescu ar fi împlinit 68 de ani/ Curt Smith (Tears for Fears) împlinește 64 de ani/ Lionel Messi face 38

Gândul vă prezintă calendarul zilei de marți, 24 iunie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată.

Născut pe 24 iulie 1957 la Pitești, Ilie Bărbulescu a fost un fotbalist român, celebru ca fundaș stânga. A debutat în Divizia A la 17 ani pentru FC Argeș Pitești, echipă la care a adunat 209 partide și 14 goluri în perioada 1974 – 1982. După experienţa de la Olt Scornicești și Petrolul Ploiești, a semnat în 1984 cu Steaua București. A evoluat în 77 de meciuri și a marcat 3 goluri pentru clubul “roș-albastru” în cele trei sezoane petrecute acolo. A fost campion al României în 1979 cu FC Argeș și în 1985, 1986, 1987 cu Steaua. A câștigat Cupa Campionilor Europeni în 1986, cu Steaua. La nivel internațional, Bărbulescu a fost selecționat de 5 ori în echipa națională a României între 1979 și 1987. După retragere, a activat ca antrenor la grupele de juniori ale FC Argeș și Steaua. Ilie Bărbulescu a murit pe 1 februarie 2020, în somn, la vârsta de 62 de ani, lăsând în urmă o moștenire fotbalistică impresionantă.

Curt Smith, născut pe 24 iunie 1961 în Anglia, este vocalist, basist și compozitor britanic-american, cunoscut în special drept cofondator al trupei Tears for Fears, alături de Roland Orzabal. A contribuit la lansarea unor hituri precum Mad World, Change și Everybody Wants to Rule the World. Trupa a înregistrat albume de succes mondial precum The Hurting și Songs from the Big Chair. Tensiunile din trupă l-au determinat pe Curt să părăsească grupul în 1991 și să se mute la New York, debutând solo în 1993 cu albumul Soul On Board. Reconcilierea a venit în 2000 printr-un fax al lui Curt către Roland, care a reluat colaborarea, culminând cu albumul Everybody Loves a Happy Ending și revenirea oficială a trupei. Curt Smith este căsătorit din 1996 cu Frances Pennington, are două fiice și este stabilit la Los Angeles.

Lionel Andrés Messi s-a născut pe 24 iunie 1987, în Rosario, Argentina, și este considerat unul dintre cei mai mari fotbaliști din toate timpurile. Și-a început cariera profesionistă la FC Barcelona, unde a jucat timp de peste 20 de ani, devenind golgheterul all-time al clubului și câștigând 10 titluri La Liga și 4 Ligi ale Campionilor. După despărțirea de Barcelona în 2021, Messi a jucat două sezoane la Paris Saint-Germain, apoi a semnat cu Inter Miami în 2023, unde a revitalizat interesul pentru fotbalul nord-american și a câștigat Leagues Cup și Supporters’ Shield. La echipa națională a Argentinei, Messi a bifat peste 190 de selecții și a înscris peste 110 goluri. A câștigat Copa América (2021), Finalissima (2022) și Cupa Mondială (2022), performanță așteptată de națiune de 36 de ani. De-a lungul carierei, a obținut un record absolut de 8 Baloane de Aur. Messi este căsătorit cu Antonela Roccuzzo, pe care o cunoaşte din copilărie, şi au împreună trei copii.

Alte evenimente semnificative petrecute în decursul anilor în această zi:

Nașteri 🎂

🎂1400: Johannes Gutenberg 🇩🇪🔤 inventator al tiparului cu litere mobile din metal

🎂1700: Inocențiu Micu-Klein 🇷🇴⛪️ episcop greco-catolic al Episcopiei române unite de Făgăraș. În 1737 a mutat sediul episcopal la Blaj, unde a ridicat Catedrala „Sfânta Treime” și mănăstirea cu același hram. Este considerat întemeietorul gândirii politice românești moderne

🎂1818: Ion Ionescu de la Brad 🇷🇴✒️ revoluționar pașoptist român, întemeietorul științei agricole românești

🎂1886: Ion Gigurtu 🇷🇴🗣 pentru 40 de zile cel de-al 42-lea prim-ministru al României în 1940

🎂1902: Ion Șt. Basgan 🇷🇴🔩 inginer, inventatorul forajului rotopercutor

🎂1911: Juan Manuel Fangio 🇦🇷🏁 a dominat primul deceniu al curselor de Formula 1, câștigând de cinci ori Campionatul Mondial la Piloți

🎂1936: Robert Downey, Sr. 🇺🇸🎬 actor, scriitor, regizor și producător de film american și tatăl actorului Robert Downey, Jr.

🎂1944: Jeff Beck 🇬🇧🎸 Unul dintre cei trei chitariști cunoscuți care au cântat cu The Yardbirds, ceilalți doi fiind Eric Clapton și Jimmy Page. A fost trecut pe locul 14 de către Rolling Stone pe lista celor mai buni 100 de chitariști ai tuturor timpurilor

🎂1947: Peter Weller 🇺🇸🎬 RoboCop (1987), RoboCop 2 (1990)

🎂1957: Ilie Bărbulescu 🇷🇴⚽️ A câștigat Cupa Campionilor Europeni în 1986, cu Steaua

🎂1958: Tom Lister, Jr. 🇺🇸🎬

🎂1961: Curt Smith 🇬🇧🎤 (Tears for Fears) Albumul lor de debut, The Hurting, certificat cu platină, a atins poziția #1 în UK Albums Chart, iar cel de-al doilea album, Songs from the Big Chair, s-a clasat pe poziția #2 în US Billboard 200, fiind certificat cu multi-platină atât în UK cât și în US

🎂1967: Richard Zven Kruspe 🇩🇪🎸(Rammstein)

🎂1970: Glen Medeiros 🇺🇸🎤 Nothing’s Gonna Change My Love for You (1987)

🎂1987: Lionel Messi 🇦🇷⚽️

🎂1992: David Alaba 🇦🇹⚽️

Decese 🕯

🕯️2015: David Rockefeller 🇺🇸🛢💰 om de afaceri, adept al globalismului și patriarh al familiei Rockefeller. Era singurul copil al lui John D. Rockefeller Jr. și Abby Aldrich Rockefeller, și nepotul magnatului John D. Rockefeller, fondator al Standard Oil

Evenimente📋

📋🇳🇱 Haga: Summit la nivel înalt al NATO

📋🇷🇴 Sânzienele sau Drăgaica este numele dat în popor sărbătorii Nașterii Sfântului Ioan Botezătorul. Sărbătoare marchează începutul verii agricole pentru români și este încărcată de semnificații și tradiții

Calendar 🗒

🗒1711: Țarul Petru I al Rusiei, sosește la Iași, unde se întâlnește cu domnul Moldovei, Dimitrie Cantemir

🗒1812: Armata lui Napoleon Bonaparte invadează Rusia

🗒1901: Paris: prima expoziție de pictură a spaniolului Pablo Picasso

🗒1910: Japonia invadează Coreea

🗒1918: A fost inaugurată prima cursă poștală, pe calea aerului, între Montreal și Toronto

🗒1926: Inaugurarea primei linii aeriene naționale civile, pe ruta București-Galați

🗒1927: Corneliu Zelea Codreanu, alături de Ion Moța, Radu Mironovici, Corneliu Georgescu și Ilie Gârneață, înființează Legiunea Arhanghelul Mihail, cunoscută sub denumirea de Garda de Fier

🗒1948: Blocada Berlinului: Reforma monetară, ce urma să introducă o singură monedă pentru cele trei zone occidentale de ocupație, a provocat blocada totală asupra Berlinului de Vest, de către sovietici, care au întrerupt complet comunicațiile cu zona occidentală pe uscat și pe apă; de la 26 iunie 1948, pentru aprovizionarea orașului, a început să funcționeze un „pod aerian” american; blocada a fost ridicată la 11 mai 1949

🗒1991: Parlamentul României a declarat nul Pactul Ribbentrop-Molotov din 23 august 1939

🗒1998: A fost adoptată, la Roma, Convenția privind bunurile culturale furate sau exportate ilegal

🗒1999: Chitara cu care Eric Clapton a înregistrat Layla a fost vândută pentru 497.500 de dolari

