24 Aprilie, calendarul zilei: Shirley MacLaine împlinește 92 de ani, Barbra Streisand 84. Jean-Paul Gaultier face 74 de ani

Gândul vă prezintă calendarul zilei de vineri, 24 aprilie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată.

Shirley MacLaine este una dintre cele mai longevive și apreciate actrițe de la Hollywood, cunoscută pentru talentul și personalitatea sa nonconformistă. Născută pe 24 aprilie 1934, în Richmond, Virginia, ea și-a construit o carieră impresionantă atât în film, cât și pe scenă. A devenit celebră în anii ‘50 și ‘60, jucând în filme precum The Apartment și Irma la Douce, unde a demonstrat un amestec unic de sensibilitate, umor și profunzime emoțională. De-a lungul carierei, a fost recompensată cu numeroase premii, inclusiv un Oscar pentru rolul din Terms of Endearment. Pe lângă actorie, este și autoare a mai multor cărți despre spiritualitate și dezvoltare personală, explorând teme precum reîncarnarea și conștiința umană. Stilul ei independent și curajul de a aborda subiecte neconvenționale au transformat-o într-o figură aparte în cultura americană. Shirley MacLaine rămâne o legendă a cinematografiei, admirată atât pentru contribuțiile artistice, cât și pentru perspectiva sa originală asupra vieții.

Barbra Streisand este una dintre cele mai influente și premiate artiste din industria divertismentului, remarcându-se ca actriță, cântăreață și regizoare. S-a născut pe 24 aprilie 1942, în Brooklyn, New York City, și a devenit celebră datorită vocii sale puternice și stilului inconfundabil. Cariera sa a explodat în anii ‘60, odată cu succesul în musicaluri și filme precum Funny Girl, rol pentru care a câștigat un premiu Oscar. De-a lungul timpului, a lansat numeroase albume de succes și a interpretat hituri memorabile, consolidându-și statutul de legendă a muzicii. Pe lângă activitatea artistică, aceasta s-a remarcat și ca regizoare, fiind prima femeie care a câștigat un Glob de Aur pentru regie cu filmul Yentl. Este una dintre puținele persoane care au obținut statutul EGOT (Emmy, Grammy, Oscar și Tony), ceea ce reflectă impactul său excepțional în mai multe domenii artistice. Barbra Streisand rămâne o figură emblematică a culturii moderne, admirată pentru talentul său, perseverența și contribuțiile sale remarcabile în artă.

Jean-Paul Gaultier este unul dintre cei mai inovatori și influenți designeri de modă din lume, cunoscut pentru stilul său nonconformist și creativ. Născut pe 24 aprilie 1952, în Arcueil, Franţa, Gaultier a devenit celebru pentru abordările sale îndrăznețe și pentru redefinirea normelor estetice. Și-a început cariera fără o educație formală în modă, dar talentul său a fost remarcat rapid, lucrând pentru designeri renumiți precum Pierre Cardin. În anii ‘80 și ‘90, colecțiile sale au atras atenția prin elemente provocatoare și originale, inclusiv reinterpretarea corsetului și introducerea unor teme inspirate din cultura pop. Gaultier a devenit cunoscut la nivel global și datorită colaborărilor cu artiști precum Madonna, pentru care a creat faimosul sutien conic purtat în turneele sale. De asemenea, a realizat costume pentru filme și spectacole, extinzându-și influența dincolo de podium. Deși s-a retras din prezentările tradiționale de modă în 2020, Jean-Paul Gaultier rămâne o figură emblematică a industriei, apreciat pentru curajul de a sfida convențiile și de a promova diversitatea și libertatea de exprimare în modă.

Alte evenimente semnificative petrecute în decursul anilor în această zi:

Nașteri 🎂

🎂1794: Mihail Sturza 🇷🇴📯 Domn al Moldovei

🎂1868: Gheorghe Balș 🇷🇴🌉 inginer, membru titular al Academiei Române. A lucrat la construcția podului de la Cernavodă, a portului Constanța, la construirea Institutului de seruri și vaccinuri „L. Pasteur” din București

🎂1934: Shirley MacLaine 🇺🇸🎬 Oscar, rol principal – Terms of Endearment (1983)

🎂1935: Elisabeta Polihroniade 🇷🇴♟ A devenit maestru internațional în 1960, iar din 1982 mare maestru internațional. A fost campioană națională în 1966, 1970, 1971, 1972, 1975, 1976 și 1977

🎂1942: Barbra Streisand 🇺🇸🎬🎤

🎂1945: Doug Clifford 🇺🇸🥁 toboșar Creedence Clearwater Revival

🎂1952: Jean-Paul Gaultier 🇫🇷👔

🎂1953: Eric Bogosian 🇺🇸🎬

🎂1966: Alessandro Costacurta 🇮🇹⚽️ A jucat peste 20 de ani la AC Milan (1986 – 2007)

🎂1987: Jan Vertonghen⚽️🇧🇪

🎂1992: Jack Quaid 🇺🇸🎬 Scream (2022), Oppenheimer (2023), Companion (2025), Novocaine (2025)

Decese 🕯

🕯️2004: Estée Lauder 🇫🇷💄

🕯️2005: Ezer Weizman 🇮🇱🗣 președinte al Israelului 1993 – 2000

🕯️2011: Sathya Sai Baba 🇮🇳🗣 guru controversat indian. A avut un număr de șase milioane de adepți, a pretins că poate produce cenușă sfântă și inele de aur din aer

🕯️2020: Mircea Mureșan 🇷🇴📽, regizor Răscoala (1966), film premiat la Festivalul de la Cannes.

Evenimente📋

📋😿 Ziua mondială a protecţiei animalelor de laborator

📋🕯🇦🇲 Comemorarea victimelor genocidului din 1915 din Armenia

📋🫂 Ziua Mondială a Solidarității Tineretului

Calendar 🗒

🗒1184 î.Hr.: Potrivit legendei, grecii intră în Troia

🗒1434: Prima atestare documentară a funcției de spătar la Curtea Moldovei, funcție de înalt demnitar, care purta la festivități sabia și buzduganul domnului

🗒1846: Începutul războiului mexicano-american

🗒1877: Începe războiul ruso-turc, la care ia parte și 🇷🇴

🗒1898: 🇺🇸 invadează 🇨🇺 , declanșând Războiul Hispano-American care se încheie prin Tratatul de pace de la Paris (10 decembrie 1898), prin care 🇨🇺 este proclamată independentă

🗒1915: Începe genocidul armean, în care 2 milioane de armeni sunt uciși de către otomani

🗒1967: Vladimir Komarov moare în naveta Soyuz 1, când parașuta nu se deschide. Este primul om care moare în timpul misiunilor spațiale

🗒1970: Este lansat primul satelit chinez, „Dong Fang Hong I”

🗒1990: Telescopul spațial Hubble a fost lansat la bordul navetei spațiale Discovery

🗒2001: S-a desfășurat „Gala Hagi”, marcând retragerea lui Gică Hagi

🗒2021: COVID-19: numărul vaccinărilor administrate la nivel mondial depășește 1 miliard

