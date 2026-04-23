Gândul vă prezintă calendarul zilei de joi, 23 aprilie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată.

23 aprilie este o zi cu o încărcătură spirituală aparte în tradiția creștină ortodoxă, fiind dedicată cinstirii Sfântului Mare Mucenic Gheorghe. Considerat unul dintre cei mai iubiți sfinți ai creștinătății, acesta este un simbol al curajului, credinței neclintite și biruinței binelui asupra răului. Originar din Capadocia și trăind în vremea împăratului Dioclețian, Sfântul Gheorghe a fost ofițer în armata romană. Deși avea o poziție înaltă, el nu a renunțat la credința sa creștină, mărturisind-o cu fermitate chiar și în fața persecuțiilor. Pentru aceasta, a fost supus la numeroase chinuri, pe care le-a îndurat cu demnitate, devenind astfel martir al credinței. În tradiția populară, Sfântul Gheorghe este adesea reprezentat ca un viteaz care ucide balaurul, imagine ce simbolizează lupta împotriva răului și apărarea celor nevinovați. Ziua sa este prilej de rugăciune și reflecție pentru credincioși, dar și de păstrare a obiceiurilor străvechi, mai ales în mediul rural.

În 2005, internetul a intrat într-o nouă eră odată cu apariția platformei YouTube, care avea să schimbe radical modul în care oamenii creează și consumă conținut video. Primul videoclip încărcat pe această platformă se intitulează “Me at the zoo” și a fost publicat pe 23 aprilie 2005 de către Jawed Karim, unul dintre cofondatorii site-ului. Clipul, cu o durată de doar 18 secunde, îl arată pe Karim în fața unui țarc de elefanți la grădina zoologică din San Diego. Deși simplu și aparent banal, acest video a marcat începutul unei revoluții digitale: a demonstrat cât de ușor poate oricine să încarce și să distribuie conținut video online. De la acel prim clip modest, YouTube a evoluat într-o platformă globală unde miliarde de utilizatori urmăresc zilnic conținut variat, de la divertisment și educație până la știri și vloguri personale.

Alte evenimente semnificative petrecute în decursul anilor în această zi:

Nașteri 🎂

🎂1564: William Shakespeare 🇬🇧📜

🎂1858: Max Planck 🇩🇪🔬, fizician, laureat Nobel, fondator al mecanicii cuantice

🎂1899: Vladimir Nabokov 🇷🇺🇺🇸✒️ A scris Lolita (1955)

🎂1928: Shirley Temple 🇺🇸🎬 primul copil actor din istoria cinematografiei care a primit Premiul Juvenil al Academiei în 1934, fiind totodată cea mai tânără actriță care a câștigat vreodată un premiu Oscar

🎂1936: Roy Orbison 🇺🇸🎤 Only the Lonely (1961), Oh, Pretty Woman (1964). Cunoscut pentru vocea sa puternică, un mare registru vocal, respectiv cântece cu structuri complexe și balade întunecate, emoționale. În timpul spectacolelor sale, era cunoscut ca stând permanent în picioare și purtând haine negre ca să se potrivească cu parul său intens vopsit în negru și având ochelarii de soare întunecați, toate fiind caracteristice personajului de scenă pe care l-a promovat de-a lungul întregii cariere

🎂1954: Michael Moore 🇺🇸📽

🎂1955: Judy Davis 🇦🇺🎬 My Brilliant Career (1979), Barton Fink (1991), Naked Lunch (1991), Life with Judy Garland: Me and My Shadows (2001), The Man Who Sued God (2001), The Dressmaker (2015), Nitram (2021)

🎂1962: John Hannah 🇬🇧🎬

🎂1977: Kal Penn 🇺🇸🎬 Harold & Kumar Go to White Castle (2004), Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008), A Very Harold & Kumar 3D Christmas (2011)

🎂1977: John Cena 🇺🇸💪

🎂1979: Jaime King 🇺🇸🎬

Decese 🕯

🕯️1616: William Shakespeare 🇬🇧📜

🕯️1616: Miguel de Cervantes 🇪🇸✒️

🕯️1736: Eugen de Savoia 🇦🇹☆ unul din cei mai străluciți feldmareșali ai Sfântului Imperiu Roman. Lui i se datorează, în bună măsură, ridicarea Austriei ca mare putere în cadrul Sfântului Imperiu Roman de Națiune Germană, iar apoi, întărirea poziției hegemone a Țărilor Ereditare Austriece (ale Casei de Habsburg) în plan european

🕯️1851: Constantin Daniel Rosenthal 🇷🇴🎨, pictor și revoluționar

🕯️2007: Boris Elțin 🇷🇺🗣

🕯️2023: Radu Cosașu 🇷🇴✒️

🕯️2023: Tori Bowie 🇺🇸🏃🏾‍♀️, atletă, a decedat la doar 32 de ani, din cauza unor complicații la naștere

Evenimente📋

📋📖 Ziua mondială a cărţii şi a dreptului de autor

📋✝️Creștinii ortodocși îl pomenesc pe Sfântul Mare Mucenic Gheorghe

📋🇷🇴🚂 Ziua feroviarilor

📋🇷🇴 𓀛 Ziua forțelor terestre

📋📚 Ziua Internațională a Bibliotecarului și a Bibliotecilor Publice

📋💬🇬🇧 Ziua Internațională a limbii engleze

📋💬🇪🇸 Ziua internaţională a limbii spaniole

Calendar 🗒

🗒1400: A început domnia lui Alexandru cel Bun, în Moldova

🗒1597: „Nevestele vesele din Windsor”, piesa lui Shakespeare, este jucată pentru prima dată, în prezența reginei Elizabeth I a Angliei

🗒1635: Boston, SUA: este fondată prima școală publică, Boston Latin School

🗒1880: Guvernul României a hotărât înființarea Direcției Princiare a CFR

🗒1910: Are loc Congresul de constituire a Partidului Naționalist-Democrat, în frunte cu Nicolae Iorga și A.C. Cuza

🗒1971: Rolling Stones lansează albumul „Sticky Fingers”

🗒1974: Un Boeing 707 s-a prăbușit în Bali, omorând 107 oameni

🗒1985: Coca-Cola schimbă rețeta de producere a băuturii răcoritoare și lansează New Coke. Răspunsul este copleșitor de negativ, iar formula originală a revenit pe piață în mai puțin de trei luni

🗒1999: Autoritățile române trimit FMI-ului o evaluare privind daunele provocate României de războiul din Iugoslavia, care se ridică la 730 milioane de dolari

🗒2001: Intel introduce Pentium 4

🗒2005: Primul video publicat pe YouTube, intitulat „Me at the zoo”

