26 Iunie, calendarul zilei: Paolo Maldini împlinește 58 de ani, Ariana Grande 33. România este în doliu național, după accidentul din Muntenegru

Gândul vă prezintă calendarul zilei de vineri, 26 iunie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată.

Paolo Maldini este unul dintre cei mai apreciați și respectați jucători din istoria fotbalului mondial. Născut pe 26 iunie 1968, în Milano, el și-a petrecut întreaga carieră la AC Milan, unde a jucat din 1985 până în 2009. Cunoscut pentru eleganța, inteligența tactică și fair-play-ul său, a evoluat atât ca fundaș stânga, cât și ca fundaș central. Alături de echipa milaneză, a câștigat șapte titluri în Serie A și cinci trofee ale UEFA Champions League. A făcut parte din generații de excepție, jucând alături de fotbaliști celebri precum Franco Baresi, Alessandro Costacurta, Kaká și Andriy Shevchenko. La echipa națională a Italiei, Maldini a adunat 126 de selecții, a fost căpitan timp de mai mulți ani şi a participat la patru ediții ale Cupei Mondiale. După retragerea din activitate, a continuat să fie implicat în fotbal, ocupând funcții de conducere la AC Milan și contribuind la reconstrucția clubului. Astăzi, el este considerat una dintre cele mai mari legende ale sportului, fiind inclus frecvent în clasamentele celor mai buni fundași din toate timpurile.

Ariana Grande s-a născut pe 26 iunie 1993 în Boca Raton, Florida, și este una dintre cele mai cunoscute artiste ale muzicii pop contemporane. Și-a început cariera ca actriță în serialele pentru tineret ale companiei Nickelodeon, însă succesul internațional l-a obținut în muzică. Vocea sa impresionantă, cu o întindere vocală remarcabilă, a atras rapid atenția publicului. Albume precum Yours Truly, Dangerous Woman și Thank U, Next au inclus numeroase hituri care au ocupat primele locuri în topurile internaționale. Printre cele mai populare cântece ale sale se numără 7 Rings, Thank U, Next și Positions. De-a lungul carierei, a câștigat numeroase premii și a devenit una dintre cele mai ascultate artiste pe platformele de streaming. Pe lângă activitatea muzicală, ea s-a implicat în proiecte caritabile și a susținut diverse cauze sociale. Prin talentul său artistic, stilul distinct și influența globală, Ariana Grande și-a consolidat statutul de superstar al muzicii pop și continuă să inspire milioane de fani din întreaga lume.

La 26 iunie 2013, România a declarat zi de doliu național în memoria victimelor tragicului accident rutier produs pe 23 iunie în Muntenegru. În urma accidentului, un autocar care transporta turiști români a căzut într-o prăpastie în zona canionului râului Morača, provocând moartea a 19 persoane și rănirea altor zeci de pasageri. În semn de respect pentru victime și familiile acestora, drapelele au fost coborâte în bernă pe întreg teritoriul țării, iar instituțiile publice și-au adaptat activitatea conform regulilor specifice unei zile de doliu național. Tragedia a emoționat profund opinia publică și a generat un val de solidaritate la nivel național. Accidentul din Muntenegru rămâne unul dintre cele mai grave evenimente rutiere din istoria recentă a României, fiind un moment de profundă tristețe și reculegere pentru întreaga societate. Ziua de 26 iunie 2013 a fost dedicată comemorării celor care și-au pierdut viața în această tragedie și exprimării compasiunii față de familiile îndoliate.

Alte evenimente semnificative petrecute în decursul anilor în această zi:

Nașteri 🎂

🎂1730: Charles Messier 🇫🇷🌠 astronom a fost un eminent vânător de comete, el reușind să descopere nu mai puțin de 20 de comete. 13 dintre ele îi poartă numele, Messier fiind recunoscut ca primul descoperitor al lor

🎂1824: Lord Kelvin 🇬🇧🌡️ fizician Pe lângă teoria temperaturii absolute pentru care a devenit faimos, a formulat și alte idei precum calcularea vechimii Pământului, care la mijlocul anilor 1800 era o problemă foarte dezbătută și controversată; A conceput prima linie de telegraf care traversa Atlanticul

🎂1898: Wilhelm Emil Messerschmitt 🇩🇪🛩️ Cel mai cunoscut model de avion proiectat de el a fost Messerschmitt Bf 109. Modelul a fost cel mai important „vânător” al Luftwaffe în al doilea război mondial, când au fost produse peste 35 000 de unități. Primul avion produs a fost numit Me Bf 109, și a deținut recordul mondial de viteză pentru mult timp

🎂1968: Paolo Maldini 🇮🇹⚽️ fundaș și predominant pe flancul stâng sau în centru. A jucat pentru AC Milan pe parcursul întregii sale cariere (25 de ani), câștigând până în 2004 de șapte ori Serie A și de cinci ori Liga Campionilor

🎂1949: Decebal Traian Remeș 🇷🇴🗣️

🎂1970: Paul Thomas Anderson 🇺🇸🎥 regizor Boogie Nights (1997), Magnolia (1999), Punch-Drunk Love (2002), There Will Be Blood (2007), The Master (2012), Phantom Thread (2017)

🎂1970: Chris O’Donnell 🇺🇸🎬 Scent of a Woman (1992 ), Batman Forever (1995), Batman & Robin (1997)

🎂1993: Ariana Grande 🇺🇸🎤

Decese 🕯

🕯️1541: Francisco Pizarro 🇪🇸⚔️ conchistador cuceritorul Imperiului Inca

🕯️1900: Nicolae Kretzulescu 🇷🇴🗣️ descendent direct al lui Constantin Brâncoveanu, medic, diplomat și politician liberal, membru fondator al Academiei Române, care a fost cel de-al doilea prim-ministru (funcție pe care a deținut-o de trei ori) al României

🕯️1967: Françoise Dorléac 🇫🇷🎬 sora mai mare a lui Catherine Deneuve. În scurta sa carieră a jucat în 16 filme și a devenit în acea vreme una dintre cele mai populare tinere actrițe ale filmului francez

Evenimente📋

📋🇷🇴: Ziua drapelului național (din 1998)

📋🆘 Ziua internaţională împotriva abuzului şi traficului ilicit de droguri şi Ziua Internațională pentru Sprijinirea Victimelor Torturii

📋🕊️ Ziua internațională de colaborare în favoarea păcii și democrației

📋🇲🇬 Sărbătoarea naţională a Republicii Madagascar; aniversarea proclamării independenţei (1960)

Calendar 🗒️

🗒️1599: Un nou tratat între Țara Românească și Transilvania; Mihai Viteazul a acceptat suzeranitatea lui Andrei Bathory, iar acesta a recunoscut domnia ereditară în familia lui Mihai Viteazul

🗒️1819: Este patentată bicicleta (Karl von Drais)

🗒️1848: Guvernul revoluționar de la București a decretat eliberarea robilor țigani aparținând boierilor

🗒️1877: Schimb de focuri între artileria română și cea otomană în zona Calafat-Vidin; a căzut la datorie sergentul Nicolae Popescu, prima jertfă românească în războiul de independență

🗒️1886: Chimistul Henri Moissan a descoperit fluorul, fiind distins pentru aceasta cu Premiul Nobel, în 1906

🗒️1906: În localitatea franceză Le Mans, 32 mașini concurează pentru prima dată la primul Grand Prix din lume

🗒️1945: A fost semnată, la San Francisco, Carta Națiunilor Unite

🗒️1963: Exprimând sprijinul SUA pentru locuitorii Berlinului, președintele Kennedy vizitează orașul la doi ani după construirea Zidului Berlinului

🗒️1974: Prima utilizare comercială a codurilor de bare într-un supermarket american

🗒️1977: Are loc ultimul concert al lui Elvis Presley, la Market Square Arena, din Indianapolis

🗒️1986: A fost inaugurat noul edificiu al Palatului Copiilor din București

🗒️2006: Ursul problemă, numit „Bruno”, este împușcat în Bavaria. El este primul urs împușcat pe teritoriul german după 170 de ani

🗒️2009: Venețiana Giorgia Boscolo devine prima femeie gondolier, meserie exclusiv masculină de peste 900 ani

🗒️2013: România este în doliu național, după accidentul din 23 iunie 2013 din Muntenegru, unde au murit 19 români