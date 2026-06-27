27 Iunie, calendarul zilei: Ziua Mondială a Pescuitului și a Pescarului. Primul bancomat din lume e instalat în Londra

Gândul vă prezintă calendarul zilei de sâmbătă, 27 iunie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată.

Ziua Mondială a Pescuitului și a Pescarului este marcată anual pe 27 iunie și reprezintă un prilej de a recunoaște rolul important al pescarilor și al sectorului pescuitului în asigurarea hranei și în susținerea economiilor locale. Totodată, această zi atrage atenția asupra necesității protejării resurselor acvatice și promovării unui pescuit responsabil. Pescuitul este o activitate practicată de mii de ani, fiind atât o sursă de hrană, cât și o tradiție pentru numeroase comunități din întreaga lume. În prezent, provocările legate de schimbările climatice, poluare și supraexploatarea resurselor fac ca gestionarea durabilă a stocurilor de pește să fie mai importantă ca oricând. Cu ocazia acestei zile sunt organizate evenimente, concursuri și campanii de informare care promovează respectul pentru natură, conservarea biodiversității și aprecierea muncii pescarilor. Ziua Mondială a Pescuitului și a Pescarului reamintește că protejarea ecosistemelor acvatice este o responsabilitate comună, pentru ca și generațiile viitoare să se poată bucura de bogăția apelor.

La 27 iunie 1967, a fost pus în funcțiune primul bancomat din lume, instalat la o sucursală a băncii Barclays din cartierul Enfield, Londra. Evenimentul a marcat începutul unei revoluții în domeniul serviciilor bancare, oferind clienților posibilitatea de a retrage numerar fără a depinde de programul ghișeelor. Dispozitivul a fost dezvoltat de inventatorul scoțian John Shepherd-Barron, iar primele retrageri se realizau cu ajutorul unor vouchere speciale impregnate cu carbon radioactiv, deoarece cardurile bancare moderne nu existau încă. Actorul britanic Reg Varney a fost prima persoană care a utilizat oficial bancomatul. De-a lungul deceniilor, bancomatele au devenit o prezență obișnuită în întreaga lume, oferind nu doar retrageri de numerar, ci și servicii precum depuneri, plăți de facturi sau verificarea soldului. Instalarea primului bancomat, în urmă cu aproape șase decenii, a deschis drumul către transformarea digitală a serviciilor financiare și a schimbat modul în care oamenii interacționează cu băncile.

Alte evenimente semnificative petrecute în decursul anilor în această zi:

Nașteri 🎂

🎂1840: Samson Bodnărescu 🇷🇴✒️ scriitor și poet, membru al societății culturale „Junimea”. În locuința sa din curtea Mănăstirii Trei Ierarhi, i-a găzduit pe Mihai Eminescu și Miron Pompiliu

🎂1872: Heber Doust Curtis 🇺🇸🔭 astronom, a participat la 11 expediții pentru studiul eclipselor solare

🎂1877: Charles Glover Barkla 🇬🇧📯 fizician, profesor universitar la Edinburgh, laureat Nobel pentru Fizică în 1917. Cercetările sale au realizat progrese importante în spectroscopia, împrăștierea și propagarea razelor X în materie

🎂1957: Geir Ivarsøy 🇳🇴🌐 a fost liderul echipei de programatori ai browserului Opera. A decedat după o lungă suferință, de cancer, la 48 de ani

🎂1975: Tobey Maguire 🇺🇸🎬

🎂1976: Wagner Moura 🇧🇷🎬 actorul principal al serialului Narcos, jucând rolul lui Pablo Escobar

Decese 🕯

🕯️1829: James Smithson 🇬🇧✒️ fondatorul „Institutului Smithsonian”

🕯️1831: Sophie Germain 🇫🇷🧮 a fost unul dintre pionierii teoriei elasticității, obținând marele premiu din partea Academiei Franceze de Științe pentru tratarea acestui subiect

🕯️1844: Joseph Smith, Jr. 🇺🇸✝️ autointitulat profet și fondator al Bisericii lui Isus Hristos a Sfinților din Zilele din Urmă, cunoscută mai popular ca Biserica Mormonă. Adepții lui Smith, mormonii, au afirmat despre el că ar fi primul profet din Zilele din Urmă, a cărui misiune era să reînființeze Biserica Creștină originară, considerată pierdută la scurt timp după moartea apostolilor, din cauza unei mari apostazii

🕯️1953: Ioan Suciu 🇷🇴✝️ episcop român unit, arestat de autoritățile comuniste în 1948 și decedat în închisoare. A fost beatificat de papa Francisc în 2019. Este sărbătorit în Biserica Catolică pe 2 iunie

🕯️2001: Jack Lemmon 🇺🇸🎬 primul actor care a obținut premiul Oscar atât pentru „Cel mai bun actor în rol principal” cât și pentru „Cel mai bun actor în rol secundar”. Pentru rol secundar în Mister Roberts (1955), iar pentru rol principal în Save The Tiger, din 1973

🕯️2002: John Entwistle 🇬🇧🎸 cel mai bine cunoscut ca basist al trupei The Who. Stilul său agresiv a influențat basiști precum Steve Harris, Geddy Lee, Phil Lesh, Cliff Burton, Billy Sheehan, Lemmy Kilmister și Chris Squire

🕯️2016: Bud Spencer (Carlo Pedersoli) 🇮🇹🎬 În România este foarte cunoscut din filmele în care a jucat rolul comisarului Piedone și din cele în care a jucat cu actorul Terence Hill

🕯️2017: Michael Nyqvist 🇸🇪🎬 The Girl with the Dragon Tattoo (2009), Mission: Impossible – Ghost Protocol (2011), John Wick (2014)

🕯️2018: Joe Jackson 🇺🇸🎼 fondatorul formației The Jackson 5, fiind cunoscut mai ales ca fiind tatăl și managerul lui Michael Jackson

🕯️2020: Dumitru Comănescu 🇷🇴👨🏻‍🦳inginer agronom a cărui vârstă a fost validată de Guinness World Records. Inițial, el a fost recunoscut drept cel mai bătrân bărbat în viață din lume după moartea lui Bob Weighton, în vârstă de 112 ani, pe 28 mai 2020, dar s-a dezvăluit ulterior că Emilio Flores Marquez din Puerto Rico era mai în vârstă. Este cel mai bătrân om validat vreodată din România

Evenimente📋

📋🪝🐟 Ziua Mondială a Pescuitului

Calendar 🗒️

🗒️1844: Joseph Smith, fondatorul și primul profet al Mormonismuliu, este asasinat în Carthage, Illinois, în timpul campaniei electorale pentru a deveni candidat la președinție din SUA

🗒️1913: România declară război Bulgariei, intrând în Al Doilea Război Balcanic, alături de Grecia, Serbia, Muntenegru și Turcia

🗒️1943: A fost inaugurat, în Cișmigiu, ansamblul de statui „Rondul Roman”, reprezentând busturile unor scriitori de seamă ai literaturii române

🗒️1950: Președintele american Harry S. Truman a ordonat forțelor militare aeriene să intervină în războiul dintre Coreea de Nord și Coreea de Sud

🗒️1954: Prima centrală nucleară a fost inaugurată la Obninsk, în apropiere de Moscova

🗒️1967: Primul bancomat din lume e instalat în Londra

🗒️1968: La Praga are loc „manifestul celor 2.000 de cuvinte”, redactat de un grup de intelectuali, care cer instituirea unui regim liberal

🗒️1989: În mod simbolic, miniștrii de externe al Austriei, Alois Mock și Ungariei, Gyula Horn taie la Sopron, între țările lor, gardul de frontieră

🗒️1991: Slovenia, care își declarase independența cu două zile în urmă, este invadată de trupele iugoslave