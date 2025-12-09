Ce pensie vei avea dacă ai vechime de 12, 14 sau 18 ani în condiții speciale. Tabel cu reducerea vârstei

Noul sistem de pensii, reglementat de Legea 360/2023, care devine pe deplin operațional în 2025, aduce modificări substanțiale modului în care este recunoscută și recompensată vechimea realizată în condiții speciale de muncă. Milioane de români care au desfășurat activități periculoase, solicitante sau insalubre, beneficiază de o reducere a vârstei standard de pensionare, dar și de o majorare a punctajului anual, elemente care influențează direct cuantumul final al pensiei.

Obiectivul principal al noii legi este de a simplifica și echilibra sistemul, eliminând inechitățile, însă aspectul cel mai așteptat de către angajații din domenii precum siderurgie, industria chimică, energetică sau construcții de mașini grele, este tocmai cuantificarea avantajelor. Cât de mult contează, de fapt, 12, 14 sau 18 ani petrecuți în astfel de medii și cum se traduce asta în bani, începând cu anul 2025?

Conform articolului 29 din Legea 360/2023, persoanele care au realizat stagii de cotizare în condiții speciale de muncă beneficiază de reducerea vârstei standard de pensionare. Această reducere nu este unică, ci variază direct proporțional cu stagiul efectiv realizat în aceste condiții.

Stagiul minim necesar pentru a beneficia de această reducere este de cel puțin 10 ani în condiții speciale. Odată îndeplinit acest prag, reducerea se aplică progresiv.

Vârsta standard de pensionare pentru femei și bărbați va ajunge, etapizat, la 65 de ani. Reducerea se aplică la această vârstă standard.

Tabelul cu reducerea vârstei de pensionare, conform Legii 360/2023 Pentru a înțelege exact impactul vechimii acumulate în condiții speciale, este esențial să consultăm grila de reducere prevăzută de actul normativ. Iată cum se modifică vârsta standard de pensionare (65 de ani) în funcție de anii lucrați în condiții speciale:

Așa cum reiese din tabel, o vechime de 12 ani în condiții speciale aduce o reducere de 3 ani, permițând pensionarea la 62 de ani. Cei cu 18 ani de vechime se pot pensiona cu 4 ani și 6 luni mai devreme, adică la 60,5 ani.