28 Iunie, calendarul zilei: Mel Brooks împlinește 100 de ani, Kathy Bates 78. Este semnat Tratatul de la Versailles

Gândul vă prezintă calendarul zilei de duminică, 28 iunie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată.

Mel Brooks, născut pe 28 iunie 1926 în New York, este unul dintre cei mai apreciați creatori de comedie din istoria cinematografiei. Cu o carieră de peste șapte decenii, el s-a remarcat ca actor, regizor, scenarist, producător și compozitor, fiind cunoscut pentru parodiile sale ingenioase și umorul care îmbină satira, absurdul și jocurile de cuvinte. În timpul celui de-Al Doilea Război Mondial, a servit în armata americană, experiență care i-a influențat ulterior perspectiva asupra umorului și a satirei. După război, și-a început cariera în televiziune, scriind scenarii pentru emisiuni de succes și colaborând cu mari nume ale comediei americane. Debutul său ca regizor a avut loc în 1967 cu filmul The Producers, o comedie care i-a adus un Oscar pentru cel mai bun scenariu original și a devenit ulterior un musical de mare succes pe Broadway. Printre cele mai cunoscute filme ale sale se numără Blazing Saddles, Young Frankenstein și Spaceballs, producții care au devenit clasice ale comediei. La un secol de viață, Mel Brooks rămâne o legendă a divertismentului și un simbol al comediei inteligente și inovatoare.

Kathy Bates, născută pe 28 iunie 1948 în Memphis, este una dintre cele mai respectate actrițe americane, remarcată pentru versatilitatea și intensitatea interpretărilor sale în film, televiziune și teatru. Consacrarea internațională a venit în 1990, odată cu rolul memorabil al lui Annie Wilkes din filmul Misery, ecranizare a romanului scris de Stephen King. Interpretarea i-a adus premiul Oscar pentru cea mai bună actriță și a transformat-o într-un nume de referință la Hollywood. De-a lungul carierei, a jucat în numeroase filme de succes, printre care Fried Green Tomatoes, Titanic, About Schmidt și Richard Jewell. În televiziune, a fost apreciată pentru rolurile din serialele American Horror Story și Matlock, pentru care a primit numeroase nominalizări și premii. Kathy Bates este apreciată pentru capacitatea de a interpreta atât personaje dramatice, cât și roluri cu accente de comedie. Talentul și autenticitatea sa au transformat-o într-una dintre cele mai respectate actrițe ale generației sale.

Pe 28 iunie 1919, a fost semnat Tratatul de la Versailles, unul dintre cele mai importante acorduri de pace din istoria modernă. Documentul a consfințit încheierea stării de război dintre Germania și Puterile Aliate după Primul Război Mondial. Tratatul a impus Germaniei condiții severe, inclusiv pierderi teritoriale, limitarea efectivelor armatei, plata unor despăgubiri de război și asumarea responsabilității pentru declanșarea conflictului. Aceste prevederi au avut un impact major asupra situației politice și economice din Europa în anii care au urmat. Semnarea tratatului a avut loc la exact cinci ani de la atentatul de la Sarajevo, eveniment care a declanșat Primul Război Mondial. Deși a pus bazele unei noi ordini internaționale și a dus la înființarea Ligii Națiunilor, tratatul a fost considerat de mulți istorici prea dur față de Germania, contribuind la tensiunile care au favorizat izbucnirea celui de-Al Doilea Război Mondial. Tratatul de la Versailles rămâne unul dintre cele mai importante documente diplomatice ale secolului al XX-lea, influențând decisiv evoluția relațiilor internaționale și a istoriei Europei.

Alte evenimente semnificative petrecute în decursul anilor în această zi:

Nașteri 🎂

🎂1577: Peter Paul Rubens 🇩🇪🇳🇱🎨 a fost numit astfel deoarece s-a născut în ajunul sărbătorii Sf. Petru și Pavel, fiind cel mai renumit pictor flamand. În decurs de patruzeci de ani, artistul pictează cca 1.400 de tablouri și execută sute de desene

🎂1712: Jean-Jacques Rousseau 🇫🇷✒️ A influențat hotărâtor, alături de Voltaire și Diderot, spiritul revoluționar, principiile de drept și conștiința socială a epocii; ideile lui se regăsesc masiv în schimbările promovate de Revoluția franceză din 1789

🎂1831: Joseph Joachim 🇦🇹🎻 Un colaborator apropiat al lui Johannes Brahms, este considerat unul dintre cei mai importanți violoniști ai secolului al XIX-lea

🎂1867: Luigi Pirandello 🇮🇹✒️ dramaturg, prozator, laureat Nobel pentru Literatură

🎂1912: Sergiu Celibidache 🇷🇴🇩🇪🎼 dirijor și compozitor român stabilit în Franța. A murit la 14 august 1996, la reședința sa, o moară veche din comuna La Neuville-sur-Essonne, la 100 de kilometri de Paris. A fost îngropat în micuțul cimitir din localitate

🎂1912: Elisabeta Rizea 🇷🇴🕯️eroina a luptei anticomuniste din Romania. A fost arestată și torturată de autoritățile comuniste în 1952 și 1961. A executat 12 ani de închisoare

🎂1926: Mel Brooks 🇺🇸🎬 Oscar pentru cel mai bun scenariu original pentru filmul The Producers (1968)

🎂1942: Frank Zane 🇺🇸💪 triplu campion Mr. Olympia (1977, 1978, 1979)

🎂1948: Kathy Bates 🇺🇸🎬 Oscar pentru cea mai bună actriță – Misery (1990)

🎂1962: Anișoara Cușmir-Stanciu 🇷🇴🥇 laureată cu aur la JO Los Angeles 1984 la săritură în lungime

🎂1966: John Cusack 🇺🇸🎬 Stand by Me (1986), Say Anything (1989), The Grifters (1990), Con Air (1997), Midnight in the Garden of Good and Evil (1997), Being John Malkovich (1999), High Fidelity (2000), Serendipity (2001), Identity (2003), Runaway Jury (2003), 2012 (2009), Hot Tub Time Machine (2010), The Raven (2012), The Frozen Ground (2013)

🎂1971: Fabien Barthez 🇫🇷⚽️ împarte cu Peter Shilton recordul pentru cele mai multe meciuri fără gol încasat la campionatele mondiale, ambii având câte 10

🎂1971: Elon Musk 🇿🇦💵

🎂1973: Clotilde Armand 🇷🇴🗣️

🎂1973: Kjetil-Vidar Haraldstad 🇳🇴🥁 numele de scenă „Frost”, este bateristul formației norvegiene de black metal Satyricon. Pseudonimul Frost reprezintă un alter ego caracteristic ideologiei black metal

🎂1987: Bogdan Stancu 🇷🇴⚽️

Decese 🕯

🕯️1873: Andrei Șaguna 🇷🇴✝️ mitropolit ortodox al Transilvaniei, promotor al drepturilor românilor ortodocși din Marele Principat al Transilvaniei, fondator al Gimnaziului Românesc din Brașov (1851), membru de onoare al Academiei Române

🕯️1916: Ștefan Luchian 🇷🇴🎨 supranumit poetul plastic al florilor, cu o vocație declarată încă din școala primară, l-a avut în perioada de formare ca maestru pe Nicolae Grigorescu. Educația plastică și-a început-o la Școala de Belle-Arte, dar a fost completată la München și Paris

🕯️1975: Rod Serling 🇺🇸📺 autorul seriei TV The Twilight Zone (1959 – 1964)

🕯️2006: Romulus Zaharia 🇷🇴✒️ prozator, reporter, om de film. Este autorul romanului Ademenirea (1983), interzis de autoritățile comuniste ale vremii. Este supus unor persecuții fizice și morale, fiind nevoit, astfel, sǎ plece din țară, împreunǎ cu familia, în 1986

🕯️2021: Florin Condurățeanu 🇷🇴📰 jurnalist

Calendar 🗒️

🗒️1358: Primul privilegiu comercial cunoscut acordat negustorilor brașoveni pentru Țara Românească; se confirmă existența unui drum comercial ce pornea din Transilvania pe Valea Prahovei și pe Valea Buzăului spre Dunăre, cunoscut, mai târziu, sub numele de „drumul Brăilei”

🗒️1581: A ieșit de sub tipar „Evanghelia cu învățătură” sau „Cazania”, ultima și cea mai de seamă carte tipărită de diaconul Coresi

🗒️1651: Începe bătălia de la Beresteczko dintre Polonia și Ucraina, cea mai mare bătălie din secolul al XVII-lea

🗒️1838: Are loc încoronarea Reginei Victoria

🗒️1846: Adolphe Sax patentează saxofonul

🗒️1883: Mihai Eminescu este arestat la Baia Mitrașevschi și internat la spitalul doctorului Alexandru A. Suțu

🗒️1914: Sarajevo: Arhiducele Franz Ferdinand al Austriei a fost asasinat împreună cu soția sa, Ducesa Sofia, de către un extremist sârb, Gavrilo Princip, declanșând Primul Război Mondial

🗒️1919: A fost semnat Tratatul de la Versailles, act ce a dus la încheierea Primului Război Mondial

🗒️1926: Se înființează marca Mercedes-Benz prin fuziunea companiilor lui Gottlieb Daimler și Karl Benz

🗒️1940: România cedează Uniunii Sovietice Basarabia, nordul Bucovinei și ținutul Herța, după ce URSS îi pune ultimatum

🗒️1948: Iugoslavia este exclusă din blocul comunist

🗒️1967: Israelul anexează Ierusalimul de est

🗒️1982: Are loc vizita în România a lui Richard Nixon

🗒️1993: Andrei Șerban, director TNB, își prezintă demisia, unul dintre motivele acestei decizii fiind indiferența factorilor de decizie față de cultură

🗒️2001: Slobodan Milošević este deferit Tribunalului de la Haga, sub acuzația de crime împotriva omenirii

🗒️2020: Bilanțul mondial al deceselor cauzate de COVID-19 depășește 500.000. Numărul de cazuri confirmate depășește 10 milioane la nivel mondial