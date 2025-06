28 IUNIE, calendarul zilei: Mel Brooks împlinește 99 de ani, Kathy Bates 77/ Mihai Eminescu este arestat

Gândul vă prezintă calendarul zilei de sâmbătă, 28 iunie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată.

Mel Brooks, născut Melvin Kaminsky pe 28 iunie 1926 în Brooklyn, New York, este un actor, regizor, scenarist și producător american, cunoscut pentru umorul său ireverențios și pentru contribuția sa semnificativă la comedia cinematografică. Este considerat un maestru al parodiei, transformând genuri clasice în satire memorabile. Brooks a debutat ca scenarist în televiziune, colaborând cu Sid Caesar, apoi a cunoscut succesul pe Broadway și în cinema. Primul său film ca regizor, The Producers, a câștigat un premiu Oscar pentru cel mai bun scenariu original. Alte creații iconice includ Blazing Saddles, o satiră a westernului, și Young Frankenstein, o parodie a filmelor horror clasice. Mel Brooks este unul dintre puținii artiști care au obținut statutul EGOT, câștigând Emmy, Grammy, Oscar și Tony. Chiar și la o vârstă înaintată, Mel Brooks continuă să inspire generații de comedieni.

Născută pe 28 iunie 1948 în Memphis, Tennessee, Kathy Bates este o actriță americană renumită pentru talentul său dramatic și pentru capacitatea de a interpreta o gamă largă de personaje, de la vulnerabile la înspăimântătoare. A devenit cunoscută internațional în 1990, odată cu rolul tulburător din filmul Misery, bazat pe romanul lui Stephen King. Interpretarea ei i-a adus Premiul Oscar pentru cea mai bună actriță, marcând începutul unei cariere de succes în film, televiziune și teatru. De-a lungul anilor, Kathy Bates a jucat în producții notabile precum Fried Green Tomatoes, Dolores Claiborne, Titanic și About Schmidt. A fost apreciată și pentru rolurile sale din serialele American Horror Story și Two and a Half Men, câștigând premii Emmy pentru performanțele sale. Bates este și o supraviețuitoare a cancerului, vorbind deschis despre lupta sa cu boala și sprijinind cauze medicale.

În vara anului 1883, viața marelui poet Mihai Eminescu a suferit o turnură dramatică. Pe 28 iunie, Eminescu a fost arestat la Baia Mitrașevschi din București, în urma unui episod de tulburare psihică, manifestat prin comportamente considerate bizare și agitație accentuată. În contextul unei sănătăți mintale deja fragile și al unor tensiuni personale și profesionale, poetul a fost internat la spitalul doctorului Alexandru A. Suțu, una dintre primele instituții psihiatrice moderne din țară. Diagnosticul oficial de la acea vreme a fost manie acută, însă în deceniile următoare au existat controverse și ipoteze legate de cauzele reale ale stării sale, de la sifilis netratat, la epuizare sau conspirații politice. Internarea din 1883 a marcat începutul declinului său ireversibil. Deși a mai avut momente de luciditate și a continuat să scrie, sănătatea sa mintală s-a deteriorat treptat. Evenimentul rămâne unul dintre cele mai triste episoade din biografia lui Eminescu, simbolizând ruptura dintre geniul său literar și cruda realitate a suferinței umane.

Nașteri 🎂

🎂1577: Peter Paul Rubens 🇩🇪🇳🇱🎨 a fost numit astfel deoarece s-a născut în ajunul sărbătorii Sf. Petru și Pavel, fiind cel mai renumit pictor flamand. În decurs de patruzeci de ani, artistul pictează cca 1.400 de tablouri și execută sute de desene

🎂1712: Jean-Jacques Rousseau 🇫🇷✒️ A influențat hotărâtor, alături de Voltaire și Diderot, spiritul revoluționar, principiile de drept și conștiința socială a epocii; ideile lui se regăsesc masiv în schimbările promovate de Revoluția franceză din 1789

🎂1831: Joseph Joachim 🇦🇹🎻 Un colaborator apropiat al lui Johannes Brahms, este considerat unul dintre cei mai importanți violoniști ai secolului al XIX-lea

🎂1867: Luigi Pirandello 🇮🇹✒️ dramaturg, prozator, laureat Nobel pentru Literatură

🎂1912: Sergiu Celibidache 🇷🇴🇩🇪🎼 dirijor. A murit la 14 august 1996, la reședința sa, o moară veche din comuna La Neuville-sur-Essonne, la 100 de kilometri de Paris. A fost îngropat în micuțul cimitir din localitate

🎂1912: Elisabeta Rizea 🇷🇴🕯️eroina a luptei anticomuniste din Romania. A fost arestată și torturată de autoritățile comuniste în 1952 și 1961. A executat 12 ani de închisoare

🎂1926: Mel Brooks 🇺🇸🎬 Oscar pentru cel mai bun scenariu original pentru filmul The Producers (1968)

🎂1948: Kathy Bates 🇺🇸🎬 Oscar pentru cea mai bună actriță – Misery (1990)

🎂1962: Anișoara Cușmir-Stanciu 🇷🇴🥇 laureată cu aur la JO Los Angeles 1984 la săritură în lungime

🎂1971: Fabien Barthez 🇫🇷⚽️ împarte cu Peter Shilton recordul pentru cele mai multe meciuri fără gol încasat la campionatele mondiale, ambii având câte 10

🎂1971: Elon Musk 🇿🇦💵

🎂1973: Clotilde Armand 🇷🇴🗣

🎂1973: Kjetil-Vidar Haraldstad 🇳🇴🥁 numele de scenă „Frost”, este bateristul formației norvegiene de black metal Satyricon. Pseudonimul Frost reprezintă un alter ego caracteristic ideologiei black metal

🎂1987: Bogdan Stancu 🇷🇴⚽️

Decese 🕯

🕯️1873: Andrei Șaguna 🇷🇴✝️ mitropolit ortodox al Transilvaniei, promotor al drepturilor românilor ortodocși din Marele Principat al Transilvaniei, fondator al Gimnaziului Românesc din Brașov (1851), membru de onoare al Academiei Române

🕯️1916: Ștefan Luchian 🇷🇴🎨 supranumit poetul plastic al florilor, cu o vocație declarată încă din școala primară, l-a avut în perioada de formare ca maestru pe Nicolae Grigorescu. Educația plastică și-a început-o la Școala de Belle-Arte, dar a fost completată la München și Paris

🕯️2006: Romulus Zaharia 🇷🇴✒️ prozator, reporter, om de film. Este autorul romanului Ademenirea (1983), interzis de autoritățile comuniste ale vremii. Este supus unor persecuții fizice și morale, fiind nevoit, astfel, sǎ plece din țară, împreunǎ cu familia, în 1986

🕯️2021: Florin Condurățeanu 🇷🇴📰 jurnalist

Calendar 🗒

🗒1358: Primul privilegiu comercial cunoscut acordat negustorilor brașoveni pentru Țara Românească; se confirmă existența unui drum comercial ce pornea din Transilvania pe Valea Prahovei și pe Valea Buzăului spre Dunăre, cunoscut, mai târziu, sub numele de „drumul Brăilei”

🗒1581: A ieșit de sub tipar „Evanghelia cu învățătură” sau „Cazania”, ultima și cea mai de seamă carte tipărită de diaconul Coresi

🗒1651: Începe bătălia de la Beresteczko dintre Polonia și Ucraina, cea mai mare bătălie din secolul al XVII-lea

🗒1838: Are loc încoronarea Reginei Victoria

🗒1846: Adolphe Sax patentează saxofonul

🗒1883: Mihai Eminescu este arestat la Baia Mitrașevschi și internat la spitalul doctorului Alexandru A. Suțu

🗒1914: Sarajevo: Arhiducele Franz Ferdinand al Austriei a fost asasinat împreună cu soția sa, Ducesa Sofia, de către un extremist sârb, Gavrilo Princip, declanșând Primul Război Mondial

🗒1919: A fost semnat Tratatul de la Versailles, act ce a dus la încheierea Primului Război Mondial

🗒1926: Se înființează marca Mercedes-Benz prin fuziunea companiilor lui Gottlieb Daimler și Karl Benz

🗒1940: România cedează Uniunii Sovietice Basarabia, nordul Bucovinei și ținutul Herța, după ce URSS îi pune ultimatum

🗒1948: Iugoslavia este exclusă din blocul comunist

🗒1967: Israelul anexează Ierusalimul de est

🗒1982: Are loc vizita în România a lui Richard Nixon

🗒1993: Andrei Șerban, director TNB, își prezintă demisia, unul dintre motivele acestei decizii fiind indiferența factorilor de decizie față de cultură

🗒2001: Slobodan Milošević este deferit Tribunalului de la Haga, sub acuzația de crime împotriva omenirii

🗒2020: Bilanțul mondial al deceselor cauzate de COVID-19 depășește 500.000. Numărul de cazuri confirmate depășește 10 milioane la nivel mondial

