27 IUNIE, calendarul zilei: Decedează Bud Spencer (Piedone), Jack Lemmon și Michael Nyqvist

Gândul vă prezintă calendarul zilei de vineri, 27 iunie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată.

Bud Spencer, pe numele real Carlo Pedersoli, s-a născut pe 31 octombrie 1929 la Napoli, Italia, și a devenit celebru în întreaga lume ca actor, scenarist și fost sportiv de performanță. A fost cunoscut pentru rolurile sale din filmele de comedie și acțiune, în special în duo-ul legendar alături de Terence Hill. Înainte de cariera cinematografică, Bud Spencer a fost înotător de elită, primul italian care a înotat 100 de metri liber sub un minut, și a participat la două ediții ale Jocurilor Olimpice. Numele de scenă “Bud Spencer” a fost inspirat de berea Budweiser și actorul Spencer Tracy. A devenit faimos în anii ’70-‘80 prin filme precum Lo chiamavano Trinità, Continuavano a chiamarlo Trinità și Piedone lo sbirro, în care a interpretat personaje robuste, dar cu suflet mare. Bud Spencer a fost iubit pentru carisma lui naturală, simțul umorului și stilul său nonviolent de a face dreptate în filme. A murit pe 27 iunie 2016, la vârsta de 86 de ani.

Născut pe 8 februarie 1925 la Newton, Massachusetts, Jack Lemmon a fost unul dintre cei mai versatili și apreciați actori americani ai secolului XX. A debutat pe marele ecran în anii 1950 și a cunoscut succesul internațional cu filme ca Some Like It Hot, în regia lui Billy Wilder, unde a jucat alături de Tony Curtis și Marilyn Monroe. Duo-ul său cu Walter Matthau a devenit legendar, mai ales în comedii precum The Odd Couple și Grumpy Old Men. Pe lângă talentul comic, Lemmon a excelat și în roluri dramatice, cum ar fi în The Apartment, Days of Wine and Roses și Glengarry Glen Ross. A câştigat două Premii Oscar și numeroase alte distincții, inclusiv Globuri de Aur și premii BAFTA. Jack Lemmon a murit pe 27 iunie 2001, dar rămâne o legendă a filmului american, apreciat pentru naturalețea jocului său și pentru echilibrul dintre umor și sensibilitate.

Michael Nyqvist, născut pe 8 noiembrie 1960 la Stockholm, Suedia, a fost un actor suedez remarcabil, cunoscut la nivel internațional pentru rolurile sale profunde și carismatice. A devenit celebru în special prin interpretarea jurnalistului Mikael Blomkvist în trilogia originală suedeză Millennium, adaptată după romanele lui Stieg Larsson (Bărbați care urăsc femeile, Fata care s-a jucat cu focul, Castelul din nori s-a sfărâmat). Printre rolurile internaționale notabile se numără aparițiile în Mission: Impossible – Ghost Protocol și John Wick, unde a jucat alături de Tom Cruise și Keanu Reeves. Pe lângă cariera cinematografică, a fost activ și în teatru și a publicat o autobiografie în care a vorbit deschis despre copilăria sa și despre procesul de căutare a părinților biologici. Michael Nyqvist a murit pe 27 iunie 2017, la vârsta de 56 de ani, în urma unui cancer pulmonar.

Alte evenimente semnificative petrecute în decursul anilor în această zi:

Nașteri 🎂

🎂1840: Samson Bodnărescu 🇷🇴✒️ scriitor și poet, membru al societății culturale „Junimea”. În locuința sa din curtea Mănăstirii Trei Ierarhi, i-a găzduit pe Mihai Eminescu și Miron Pompiliu

🎂1872: Heber Doust Curtis 🇺🇸🔭 astronom, a participat la 11 expediții pentru studiul eclipselor solare

🎂1877: Charles Glover Barkla 🇬🇧📯 fizician, profesor universitar la Edinburgh, laureat Nobel pentru Fizică în 1917. Cercetările sale au realizat progrese importante în spectroscopia, împrăștierea și propagarea razelor X în materie

🎂1957: Geir Ivarsøy 🇳🇴🌐 a fost liderul echipei de programatori ai browserului Opera. A decedat după o lungă suferință, de cancer, la 48 de ani

🎂1976: Wagner Moura 🇧🇷🎬 actorul principal al serialului Narcos, jucând rolul lui Pablo Escobar

Decese 🕯

🕯️1829: James Smithson 🇬🇧✒️ fondatorul „Institutului Smithsonian”

🕯️1831: Sophie Germain 🇫🇷🧮 a fost unul dintre pionierii teoriei elasticității, obținând marele premiu din partea Academiei Franceze de Științe pentru tratarea acestui subiect

🕯️1844: Joseph Smith, Jr. 🇺🇸✝️ autointitulat profet și fondator al Bisericii lui Isus Hristos a Sfinților din Zilele din Urmă, cunoscută mai popular ca Biserica Mormonă. Adepții lui Smith, mormonii, au afirmat despre el că ar fi primul profet din Zilele din Urmă, a cărui misiune era să reînființeze Biserica Creștină originară, considerată pierdută la scurt timp după moartea apostolilor, din cauza unei mari apostazii

🕯️1953: Ioan Suciu 🇷🇴✝️ episcop român unit, arestat de autoritățile comuniste în 1948 și decedat în închisoare. A fost beatificat de papa Francisc în 2019. Este sărbătorit în Biserica Catolică pe 2 iunie

🕯️2001: Jack Lemmon 🇺🇸🎬 primul actor care a obținut premiul Oscar atât pentru „Cel mai bun actor în rol principal” cât și pentru „Cel mai bun actor în rol secundar”. Pentru rol secundar în Mister Roberts (1955), iar pentru rol principal în Save The Tiger, din 1973

🕯️2002: John Entwistle 🇬🇧🎸 cel mai bine cunoscut ca basist al trupei The Who. Stilul său agresiv a influențat basiști precum Steve Harris, Geddy Lee, Phil Lesh, Cliff Burton, Billy Sheehan, Lemmy Kilmister și Chris Squire

🕯️2016: Bud Spencer (Carlo Pedersoli) 🇮🇹🎬 În România este foarte cunoscut din filmele în care a jucat rolul comisarului Piedone și din cele în care a jucat cu actorul Terence Hill

🕯️2017: Michael Nyqvist 🇸🇪🎬 The Girl with the Dragon Tattoo (2009), Mission: Impossible – Ghost Protocol (2011)

🕯️2018: Joe Jackson 🇺🇸🎼 fondatorul formației The Jackson 5, fiind cunoscut mai ales ca fiind tatăl și managerul lui Michael Jackson

🕯️2020: Dumitru Comănescu 🇷🇴👨🏻‍🦳inginer agronom a cărui vârstă a fost validată de Guinness World Records. Inițial, el a fost recunoscut drept cel mai bătrân bărbat în viață din lume după moartea lui Bob Weighton, în vârstă de 112 ani, pe 28 mai 2020, dar s-a dezvăluit ulterior că Emilio Flores Marquez din Puerto Rico era mai în vârstă. Este cel mai bătrân om validat vreodată din România

Evenimente📋

📋🪝🐟 Ziua Mondială a Pescuitului

Calendar 🗒

🗒1844: Joseph Smith, fondatorul și primul profet al Mormonismuliu, este asasinat în Carthage, Illinois, în timpul campaniei electorale pentru a devenit candidat la președinție din SUA

🗒1913: România declară război Bulgariei, intrând în Al Doilea Război Balcanic, alături de Grecia, Serbia, Muntenegru și Turcia

🗒1943: A fost inaugurat, în Cișmigiu, ansamblul de statui „Rondul Roman”, reprezentând busturile unor scriitori de seamă ai literaturii române

🗒1950: Președintele american Harry S. Truman a ordonat forțelor militare aeriene să intervină în războiul dintre Coreea de Nord și Coreea de Sud

🗒1954: Prima centrală nucleară a fost inaugurată la Obninsk, în apropiere de Moscova

🗒1967: Primul bancomat din lume e instalat în Londra

🗒1968: La Praga are loc „manifestul celor 2.000 de cuvinte”, redactat de un grup de intelectuali, care cer instituirea unui regim liberal

🗒1989: În mod simbolic, miniștrii de externe al Austriei, Alois Mock și Ungariei, Gyula Horn taie la Sopron, între țările lor, gardul de frontieră

🗒1991: Slovenia, care își declarase independența cu două zile în urmă, este invadată de trupele iugoslave

