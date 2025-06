26 IUNIE, calendarul zilei: Paolo Maldini împlinește 57 de ani, Ariana Grande 32/ Are loc ultimul concert al lui Elvis Presley

Gândul vă prezintă calendarul zilei de joi, 26 iunie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată.

Paolo Maldini, născut pe 26 iunie 1968 la Milano, Italia, este considerat unul dintre cei mai mari fundași din istoria fotbalului. A jucat întreaga sa carieră, timp de 25 de ani, la AC Milan, devenind un simbol al clubului și al fotbalului italian. Debutând în Serie A în 1985, la doar 16 ani, Maldini a adunat peste 900 de meciuri oficiale pentru Milan și a câștigat numeroase trofee: 7 titluri de campion în Italia, 5 Ligi ale Campionilor și alte cupe interne și internaționale. A fost cunoscut pentru eleganța în joc, inteligența tactică și disciplina exemplară. La echipa națională a Italiei, a strâns 126 de selecții și a fost căpitan timp de mai mulți ani, participând la patru Campionate Mondiale și trei Europene. Deși nu a cucerit un trofeu major cu naționala, Maldini a rămas respectat pentru profesionalismul și constanța sa. După retragerea din activitate în 2009, s-a implicat în conducerea clubului AC Milan.

Ariana Grande, născută pe 26 iunie 1993 în Boca Raton, Florida, este o cântăreață, actriță și compozitoare americană, devenită una dintre cele mai influente figuri ale muzicii pop contemporane. Și-a început cariera în teatru și televiziune, cunoscând succesul cu rolul Cat Valentine în serialele Victorious și Sam & Cat de pe Nickelodeon. Debutul său muzical a avut loc în 2013, cu albumul Yours Truly, care a ajuns pe primul loc în topul Billboard 200. Ulterior, Ariana a lansat albume de succes precum My Everything, Dangerous Woman, Sweetener și Thank U, Next, impunându-se prin vocea sa impresionantă, cu un registru vocal larg și influențe R&B, soul și pop. A câștigat numeroase premii, inclusiv un Grammy, și este apreciată pentru stilul său distinctiv și mesajele de empatie, putere feminină și vulnerabilitate.

Pe 26 iunie 1977, la Market Square Arena din Indianapolis, Indiana, a avut loc ultimul concert susținut de Elvis Presley, cu doar câteva săptămâni înainte de moartea sa. Spectacolul a marcat sfârșitul unei cariere legendare care a transformat definitiv muzica rock’n’roll. În ciuda problemelor de sănătate și a unei perioade dificile din punct de vedere personal, Elvis a urcat pe scenă în fața a peste 18.000 de fani, interpretând piese emblematice precum Hound Dog, Jailhouse Rock și Can’t Help Falling in Love. Deși vocea sa își pierduse din forța de altădată, prezența sa scenică a rămas impresionantă. Concertul de la Indianapolis nu a fost filmat profesional, dar momentele de atunci au rămas în memoria colectivă drept ultimele clipe în care Elvis a apărut în fața publicului. Pe 16 august 1977, Elvis Presley s-a stins din viață la vârsta de 42 de ani, lăsând în urmă o moștenire muzicală uriașă.

Alte evenimente semnificative petrecute în decursul anilor în această zi:

Nașteri 🎂

🎂1730: Charles Messier 🇫🇷🌠 astronom a fost un eminent vânător de comete, el reușind să descopere nu mai puțin de 20 de comete. 13 dintre ele îi poartă numele, Messier fiind recunoscut ca primul descoperitor al lor

🎂1824: Lord Kelvin 🇬🇧🌡 fizician Pe lângă teoria temperaturii absolute pentru care a devenit faimos, a formulat și alte idei precum calcularea vechimii Pământului, care la mijlocul anilor 1800 era o problemă foarte dezbătută și controversată; A conceput prima linie de telegraf care traversa Atlanticul

🎂1898: Wilhelm Emil Messerschmitt 🇩🇪🛩 Cel mai cunoscut model de avion proiectat de el a fost Messerschmitt Bf 109. Modelul a fost cel mai important „vânător” al Luftwaffe în al doilea război mondial, când au fost produse peste 35 000 de unități. Primul avion produs a fost numit Me Bf 109, și a deținut recordul mondial de viteză pentru mult timp

🎂1968: Paolo Maldini 🇮🇹⚽️ fundaș și predominant pe flancul stâng sau în centru. A jucat pentru AC Milan pe parcursul întregii sale cariere, câștigând până în 2004 de șapte ori Serie A și de cinci ori Liga Campionilor

🎂1949: Decebal Traian Remeș 🇷🇴🗣

🎂1993: Ariana Grande 🇺🇸🎤

Decese 🕯

🕯️1541: Francisco Pizarro 🇪🇸⚔️ conchistador cuceritorul Imperiului Inca

🕯️1900: Nicolae Kretzulescu 🇷🇴🗣 descendent direct al lui Constantin Brâncoveanu, medic, diplomat și politician liberal, membru fondator al Academiei Române, care a fost cel de-al doilea prim-ministru (funcție pe care a deținut-o de trei ori) al României

🕯️1967: Françoise Dorléac 🇫🇷🎬 sora mai mare a lui Catherine Deneuve. În scurta sa carieră a jucat în 16 filme și a devenit în acea vreme una dintre cele mai populare tinere actrițe ale filmului francez

Evenimente📋

📋🇷🇴: Ziua drapelului național (din 1998)

📋🆘 Ziua internaţională împotriva abuzului şi traficului ilicit de droguri şi Ziua Internațională pentru Sprijinirea Victimelor Torturii

📋🕊 Ziua internațională de colaborare în favoarea păcii și democrației

📋🇲🇬 Sărbătoarea naţională a Republicii Madagascar; aniversarea proclamării independenţei (1960)

Calendar 🗒

🗒1599: Un nou tratat între Țara Românească și Transilvania; Mihai Viteazul a acceptat suzeranitatea lui Andrei Bathory, iar acesta a recunoscut domnia ereditară în familia lui Mihai Viteazul

🗒1819: Este patentată bicicleta (Karl von Drais)

🗒1848: Guvernul revoluționar de la București a decretat eliberarea robilor țigani aparținând boierilor

🗒1877: Schimb de focuri între artileria română și cea otomană în zona Calafat-Vidin; a căzut la datorie sergentul Nicolae Popescu, prima jertfă românească în războiul de independență

🗒1886: Chimistul Henri Moissan a descoperit fluorul, fiind distins pentru aceasta cu Premiul Nobel, în 1906

🗒1906: În localitatea franceză Le Mans, 32 mașini concurează pentru prima dată la primul Grand Prix din lume

🗒1945: A fost semnată, la San Francisco, Carta Națiunilor Unite

🗒1963: Exprimând sprijinul SUA pentru locuitorii Berlinului, președintele Kennedy vizitează orașul la doi ani după construirea Zidului Berlinului

🗒1974: Prima utilizare comercială a codurilor de bare într-un supermarket american

🗒1977: Are loc ultimul concert al lui Elvis Presley, la Market Square Arena, din Indianapolis

🗒1986: A fost inaugurat noul edificiu al Palatului Copiilor din București

🗒2006: Ursul problemă, numit „Bruno”, este împușcat în Bavaria. El este primul urs împușcat pe teritoriul german după 170 de ani

🗒2009: Venețiana Giorgia Boscolo devine prima femeie gondolier, meserie exclusiv masculină de peste 900 ani

🗒2013: România este în doliu național, după accidentul din 23 iunie 2013 din Muntenegru, unde au murit 18 români

