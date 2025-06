29 IUNIE, calendarul zilei: Primul iPhone împlinește 18 ani/ Gary Busey împlinește 81 de ani, Nicole Scherzinger 47

Gândul vă prezintă calendarul zilei de duminică, 29 iunie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată.

Pe 29 iunie 2007, Apple a lansat oficial primul model de iPhone, un dispozitiv care a schimbat pentru totdeauna industria telefoanelor mobile. iPhone-ul combina pentru prima dată un telefon mobil, un iPod și un dispozitiv cu acces la internet într-un singur aparat cu ecran tactil inovator. Modelul de bază avea o memorie internă de 4GB și costa 499 de dolari, iar versiunea superioară, cu 8GB, era disponibilă la prețul de 599 de dolari. Deși prețurile păreau ridicate la momentul respectiv, funcționalitățile și designul revoluționar au atras rapid milioane de utilizatori în întreaga lume. Lansarea iPhone-ului a marcat începutul unei noi ere în tehnologie, influențând modul în care oamenii comunică, lucrează și se distrează prin intermediul dispozitivelor mobile.

Gary Busey, născut pe 29 iunie 1944 în Tulsa, Oklahoma, este un actor american cunoscut pentru rolurile sale intense și expresive în filme de acțiune și dramă. A devenit celebru în anii ‘70, cu performanțe memorabile în filme precum The Buddy Holly Story (pentru care a fost nominalizat la Oscar), Lethal Weapon și Point Break. Stilul său distinctiv și energia debordantă l-au făcut o prezență remarcabilă pe marele ecran. Cariera lui Busey a fost marcată și de accidente grave și probleme personale, inclusiv un accident de motocicletă care i-a afectat sănătatea și comportamentul. De-a lungul timpului, a devenit și o figură populară în reality show-uri și emisiuni TV datorită personalității sale excentrice.

Nicole Scherzinger, născută pe 29 iunie 1978 în Honolulu, Hawaii, este o cântăreață, dansatoare și actriță americană. A devenit cunoscută ca solista principală a trupei pop-funk “The Pussycat Dolls”, una dintre cele mai populare formații ale anilor 2000, cu hituri precum Don’t Cha și Buttons. După succesul cu trupa, Nicole și-a construit o carieră solo în muzică, lansând piese cu influențe pop și R&B, precum Poison, Right There și Run. Pe lângă muzică, a participat ca jurat și antrenor în emisiuni de talente precum The X Factor și The Masked Singer, fiind apreciată pentru profesionalismul și carisma sa. Nicole Scherzinger este cunoscută pentru implicarea sa în cauze caritabile și pentru eforturile în promovarea sănătății mintale și a egalității. De asemenea, este o dansatoare talentată, având o pregătire solidă în balet și dans modern.

Alte evenimente semnificative petrecute în decursul anilor în această zi:

Nașteri 🎂

🎂1798: Giacomo Leopardi 🇮🇹✒️ este considerat, alături de Dante, cel mai mare poet italian

🎂1798: Willibald Alexis 🇩🇪✒️ inițiatorul romanului istoric de mari proporții în cadrul literaturii germane

🎂1819: Nicolae Bălcescu 🇷🇴✒️ istoric, scriitor și revoluționar. A participat la Revoluția din 1848. Prin capodopera sa „Românii supt Mihai Voievod Viteazul”, Bălcescu l-a impus în canonul național pe voievod

🎂1873: Petre Antonescu 🇷🇴🏢 arhitect Printre lucrările sale cele mai reprezentative se numără clădirea Primăriei Municipiului București, ridicată între 1906 și 1910 și completată în anii de după 1945, fosta clădire a Palatului administrativ din Craiova (1912 – 1913) și cea a Băncii de Investiții din București (1915 – 1923)

🎂1837: Petre P. Carp 🇷🇴🗣 membru marcant al Partidului Conservator, cel de-al 21-lea prim-ministru al României

🎂1873: Leo Frobenius 🇩🇪✒️ etnolog cunoscut în spațiul românesc mai ales pentru influența operei sale asupra gândirii lui Lucian Blaga

🎂1886: Robert Schuman 🇫🇷🇩🇪🗣 considerat drept unul din părinții fondatori ai Uniunii Europene

🎂1900: Antoine de Saint-Exupéry 🇫🇷✒️ poet, jurnalist, aristocrat, romancier și eseist, aviator căzut pe frontul antifascist. S-a făcut cunoscut în special datorită povestirii „Le Petit Prince“ („Micul Prinț“, 1943), una din cele mai răspândite cărți din lume, tradusă în 571 de limbi și dialecte

🎂1911: Bernard Herrmann 🇺🇸🎼 dirijor și compozitor Câștigător Oscar (pentru The Devil and Daniel Webster în 1941), este cunoscut mai ales pentru colaborările sale cu Alfred Hitchcock, în special Psycho, North by Northwest, The Man Who Knew Too Much și Vertigo. A compus de asemenea coloane sonore importante pentru alte filme – Citizen Kane, The Ghost and Mrs. Muir, Cape Fear și Taxi Driver

🎂1944: Gary Busey 🇺🇸🎬 Nominalizat la Premiul Oscar pentru cel mai bun actor pentru rolul din The Buddy Holly Story (1978). Alte roluri: Predator 2 (1990), Under Siege (Sechestrați în larg) – 1992, Firma (1993), Fear and Loathing in Las Vegas (1998)

🎂1948: Ian Paice 🇬🇧🥁 baterist După ce Jon Lord a părăsit formația în 2002, Paice a rămas singurul membru fondator al grupului care încă activează în Deep Purple

🎂1969: Costin Mărculescu 🇷🇴🎬 A jucat în Liceenii (1986). A fost găsit mort în baia apartamentului în care locuia, fiind în stare de degradare și mort de 3 zile. Cauza decesului a fost insuficiență cardio-respiratorie acută. Avea 51 de ani

🎂1975: Șerban Pavlu 🇷🇴🎬 A jucat în multe filme ale Noului val românesc, precum și în emisiunea În puii mei! de pe Antena 1 și în serialul HBO Umbre

🎂1978: Andrei Gorzo 🇷🇴✒️ critic de film

🎂1978: Nicole Scherzinger 🇺🇸🎤

Decese 🕯

🕯️1861: Elizabeth Barrett Browning 🇬🇧✒️ A scris versuri de o deosebită sensibilitate dedicate soțului ei, poetul Robert Browning

🕯️1895: Thomas Henry Huxley 🇬🇧✒️ A avut o mare influență asupra științelor naturale din secolul al XIX-lea. A fost susținător al empirismului lui David Hume și a Teoriei evoluționiste a lui Charles Darwin, fiind poreclit „Bulldog-ul lui Darwin”

🕯️1995: Lana Turner 🇬🇧🎬 Cunoscută în special pentru rolul din filmul noir „The Postman Always Rings Twice” (1946) care o prezintă în ipostaza de femme fatale

🕯️2003: Katharine Hepburn 🇺🇸🎬 laureată a patru premii Oscar pentru rol principal și 12 nominalizări , record încă nedepășit de nicio actriță sau niciun alt actor

🕯️2020: Carl Reiner 🇺🇸🎬 Ocean’s Eleven (2001), Ocean’s Twelve (2004), Ocean’s Thirteen (2007). A trăit 98 de ani

🕯️2021: Donald Rumsfeld 🇺🇸🗣 Secretar al apărării din SUA, în administrația Președintelui Gerald Ford (1975 – 1977) și în administrația Președintelui George W. Bush (2001 – 2006), fiind simultan cel mai tânăr și, respectiv, cel mai în vârstă Secretar al apărării SUA care a servit vreodată

🕯️2023: Alan Arkin 🇺🇸🎬 Oscar pentru rol secundar, Little Miss Sunshine (2007)

Evenimente📋

📋🇷🇴⛓ Ziua Penitenciarelor

📋🛥 Ziua Internațională a Dunării; marchează semnarea Convenţiei privind cooperarea pentru protecţia şi utilizarea durabilă a fluviului Dunărea, eveniment care a avut loc pe 29 iunie 1994, la Sofia

Calendar 🗒

🗒120: O diplomă militară descoperită la Porolissum (azi, satul Moigrad din județul Sălaj) menționează pentru prima dată un guvernator al Daciei Superior, Cn. Minucius Faustinus Sex. Iulius Severus

🗒1400: Începutul domniei lui Alexandru cel Bun în Moldova (până la 1 ianuarie 1432)

🗒1521: Scrisoarea lui Neacșu din Câmpulung către Johannes Benkner, judele Brașovului; reprezintă primul text redactat în limba română, cu caractere slavone, care s-a păstrat

🗒1866: Parlamentul României adoptă Legea Fundamentală, cea mai longevivă (1866-1923) și cea mai importantă realizare a domniei lui Carol I

🗒1880: Franța anexează Tahiti

🗒1986: Argentina câștigă Campionatul Mondial de Fotbal

🗒1995: Navele spațiale Atlantis (SUA) și Mir (Rusia) s-au unit, formând astfel cel mai mare satelit artificial care a orbitat vreodată în jurul Pământului

🗒2007: Este lansat primul iPhone/ Modelul 4GB costa 499$ și cel de 8GB 599$

🗒2019: La Congresul extraordinar al PSD, Viorica Dăncilă a fost aleasă noul președinte al partidului cu 2.828 voturi

