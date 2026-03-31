3 zodii care riscă să își petreacă Paștele pe patul de spital. Avertismentul lui Neti Sandu pentru acești nativi

Neti Sandu a prezentat horoscopul valabil până în data de 20 aprilie 2026, explicând principalele mișcări astrale și modul în care acestea ne influențează deciziile, relațiile și echilibrul emoțional în aceste zile. Ea a avertizat că este o perioadă foarte complicată, o adevărată aglomerație pe cer, dar a dezvăluit și cele 3 zodii care riscă să își petreacă Paștele pe patul de spital.

Astfel, potrivit acesteia, nativii din Fecioară, Scorpion și Capricorn trebuie să fie foarte atenți în perioada următoare. În Săptămâna Luminată, chiar din a doua zi, Marte începe să formeze conjuncții: mai întâi cu Uranus, apoi cu Saturn, apoi urmează Luna Nouă, momentul în care Luna se alătură Soarelui în Berbec.

Începând din 15 aprilie, Mercur face conjuncții cu mai multe planete, iar pe 17 aprilie are loc Luna Nouă, când Soarele și Luna se află împreună în Berbec. Ulterior, Luna va trece și va face conjuncție cu fiecare dintre planetele aflate în această zodie.

Există și o Lună Plină, pe 2 aprilie, când Luna se află în Balanță, iar Soarele în Berbec, iar această opoziție creează o interacțiune care ajută ambele părți, dar aduce și un exces de energie care trebuie gestionate corect.

Fecioară

Pentru Fecioare,În plan personal, pot exista neînțelegeri în cuplu sau chiar procese, dar – pentru că Mercur nu mai este retrograd – există șanse mari de împăcare și de reluare armonioasă a relațiilor. Un element favorabil îl reprezintă intrarea lui Venus în Taur, care aduce echilibru, confort și armonie, iar situațiile tensionate se pot calma și Fecioarele își pot recăpăta liniștea.

Mai mult, Jupiter continuă să susțină zona relațiilor, iar ajutorul poate veni chiar fără să fie cerut și se pot rezolva multe situații prin sprijin din exterior. Pot apărea rezolvări legate de proprietăți, recuperări financiare sau chiar decizii juridice importante, amânate de mult timp.

De asemenea, pot exista și rezolvări de ordin moral sau familial, cum ar fi stabilirea custodiei unui copil, în timp ce Saturn poate aduce finalizări în cazuri vechi, cum ar fi o sentință favorabilă într-un proces sau recuperarea unui bun.

Dar este o perioadă intensă și, tocmai de aceea, pot apărea și unele probleme de sănătate. Vestea bună este că există șanse reale de vindecare și de clarificare a situațiilor medicale.

Scorpion

Pentru Scorpioni, există un sprijin important prin intrarea lui Venus în Taur, care activează zona partenerială și poate aduce armonie în relații. Dar lucrurile nu sunt atât de simple simple, pentru că planetele din Berbec influențează zona muncii și a sănătății, ceea ce poate aduce un volum mai mare de activitate sau schimbări la locul de muncă.

Pe de altă parte, pot apărea probleme de sănătate… fie personale, fie ale unor membri ai familiei, în special mai în vârstă. Mai există și unele nemulțumiri legate de bani, pentru că această zonă guvernează și veniturile din muncă, dar pot apărea și frustrări legate de salariu sau de efortul depus în raport cu recompensele.

Acești nativi au un sector de viață complex, cu mai multe niveluri de manifestare – muncă, sănătate, bani și relații cotidiene – iar provocarea principală este reacția rapidă. Evenimentele se desfășoară simultan și trebuie să ia decizii pe loc. În cazul în care acestea întârzie prea mult, pot pierde oportunități importante sau pot rămâne în urmă în anumite contexte profesionale. Așadar, este esențial să proceseze rapid informațiile și să acționeze în favoarea lor, fără a-i afecta negativ pe ceilalți.

Capricorn

Pentru Capricorn, este o perioadă în care relațiile pot aduce beneficii reale. Accentul cade puternic pe relații, iar Jupiter se află în casa partenerială și îl susține: poate primi un sfat valoros, o direcție clară sau sprijin într-un proiect personal. Relația de cuplu trebuie să capete stabilitate, iar Jupiter va rămâne aici până în iunie și „analizează” această zonă: dacă relația este potrivită sau dacă trebuie schimbată direcția. Este important ca fiecare nativ să ia decizii conștiente, asumate, atât cu mintea, cât și cu sufletul, fără a face alegeri în detrimentul propriu sau al altora.

În același timp, planetele din Berbec activează zona locuinței și a vieții de familie pentru Capricorn. Pot apărea unele activități neprevăzute, precum renovări, construcții, reparații sau chiar restructurări majore în plan domestic, care pot fi benefice, pentru că ajută la consumarea energiei tensionate. Dar, dacă nu este direcționată corect, această energie poate genera conflicte sau situații neplăcute. De aceea, această zodie trebuie să aibă un plan și să acționeze conștient. De asemenea, trebuie să fie atent la sănătate și la deciziile impulsive — de exemplu, să nu se apuce de lucruri pe care nu le stăpânește, pentru a evita complicații.

