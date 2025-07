31 IULIE, calendarul zilei: Se naște Louis de Funès, acum 111 ani/ Mircea Baniciu împlinește 76 ani/ Intră în funcțiune primul reactor atomic românesc

Gândul vă prezintă calendarul zilei de joi, 31 iulie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată.

Născut pe 31 iulie 1914, la Courbevoie, o suburbie a Parisului, Louis de Funès a fost unul dintre cei mai iubiți actori de comedie din cinematografia franceză, cunoscut pentru expresivitatea sa unică, gesturile energice și temperamentul vulcanic al personajelor sale. A devenit celebru în anii ‘60 și ‘70 prin filme precum Jandarmul din Saint-Tropez, Marea hoinăreală și Ospățul lui Bécassine. Deși a debutat târziu în roluri importante, cariera sa a cunoscut o ascensiune spectaculoasă odată ce a început să colaboreze cu regizorul Jean Girault și actorul Bourvil. Talentul său de a interpreta oameni rigizi, irascibili, dar incredibil de amuzanți, l-a transformat într-un simbol al umorului francez. A fost un om discret și rezervat în viața privată, spre deosebire de personajele sale explozive. Din 1943, a fost căsătorit cu Jeanne Barthélemy de Maupassant şi împreună au avut doi fii. De Funès a murit pe 27 ianuarie 1983, la vârsta de 68 de ani, în Nantes.

Mircea Baniciu, născut pe 31 iulie 1949 la Timișoara, este unul dintre cei mai importanți și respectați muzicieni din România, cunoscut pentru vocea sa inconfundabilă și contribuția esențială la dezvoltarea rockului și folkului românesc. Baniciu a devenit cunoscut în anii ‘70, ca solist vocal al formației Phoenix. Alături de această trupă legendară, a participat la lansarea unor albume de referință precum Cei ce ne-au dat nume și Mugur de fluier, care au îmbinat rock-ul cu motive folclorice românești într-un mod inovator. În anii ‘90, Baniciu s-a alăturat altor nume mari ale muzicii românești, Mircea Vintilă, Florian Pittiș și Vlady Cnejevici, în proiectul Pasărea Colibri, o formație cult a folkului românesc. Mai târziu, a format trupa Pasărea Rock, alături de Josef Kappl și Ovidiu Lipan Țăndărică. Mircea Baniciu nu a evitat să critice sistemul politic sau să vorbească deschis despre provocările vieții de artist în România, atât în comunism, cât și în democrație.

Pe 31 iulie 1957, România a făcut un pas important în domeniul științei și tehnologiei nucleare, odată cu punerea în funcțiune a primului reactor atomic la Institutul de Fizică Atomică (IFA) din Măgurele, lângă București. Acest reactor de cercetare, de tip VVR-S, a fost furnizat de Uniunea Sovietică și avea o putere de 2 MW. Proiectul a marcat începutul programului nuclear românesc și a avut un rol esențial în formarea unei generații de specialiști în fizica nucleară. Reactorul era folosit în principal pentru cercetare științifică, producerea de izotopi radioactivi și testări de materiale. Evenimentul a confirmat poziția României ca una dintre primele țări din Europa de Est care a dezvoltat tehnologie nucleară în scopuri pașnice, punând bazele viitoarelor proiecte din domeniul energiei nucleare, precum centrala de la Cernavodă.

Alte evenimente semnificative petrecute în decursul anilor în această zi:

Nașteri 🎂

🎂1803: John Ericsson 🇸🇪⚓️ inventator suedez. A adus un aport important împreună cu David Bushnell, Francis Pettit Smith, Robert Fulton și Josef Ressel la perfecționarea tehnicii navigației

🎂1914: Louis de Funès 🇫🇷🎬 Într-un sondaj de opinie din 1968 a fost votat cel mai popular actor francez. Deși de Funès putea interpreta și roluri serioase cu o subtilitate suficientă, a fost renumit mai ales pentru grimasele și expresiile faciale exagerate

🎂1919: Primo Levi 🇮🇹✒️ scriitor și chimist, a fost martor al ororilor naziste și supraviețuitor al Holocaustului. În opera sa autobiografică „Mai este oare acesta un om?” și-a descris experiențele de la Auschwitz

🎂1939: Nicu Constantin 🇷🇴🎬 În palmaresul înregistrărilor sale se află peste 30 de filme de scurt și lung metraj, 600 de emisiuni de radio și peste 300 de televiziune

🎂1944: Geraldine Chaplin 🇺🇸🎬 primul născut al familiei Chaplin, mama ei este Oona O’Neill, a patra soție a lui Charles Chaplin

🎂1949: Mircea Baniciu 🇷🇴🎤 S-a remarcat în muzica românească la începutul anilor ’70 când a devenit solist vocal al trupei rock Phoenix. În 1992 a fondat Pasărea Colibri, alături de Florian Pittiș, Mircea Vintilă și Vlady Cnejevici, cu care a cântat zece ani

🎂1951: Evonne Goolagong Cawley 🇦🇺🥎 fost lider mondial și câștigătoare a 7 turnee de Grand Slam

🎂1962: Wesley Snipes 🇺🇸🎬 actor, producător de film și expert în arte marțiale, a apărut în numeroase filme action, thrillere și drame. Este cel mai cunoscut pentru interpretarea rolului principal în trilogia Blade

🎂1964: Nora Balling 🇩🇪💃🏼 fost fotomodel, căsătorită până în 1999 cu Thomas Anders, vocalistul Modern Talking. Se spune că ar fi provocat dezmembrarea trupei în 1987, datorită ingerinței în afacerile acesteia

🎂1969: Antonio Conte 🇮🇹⚽️ 296 meciuri pentru Italia, 29 goluri marcate

🎂1989: Victoria Azarenka 🇧🇾🥎 fost lider mondial, 2 Grand Slam

Decese 🕯

🕯️1886: Franz Liszt 🇭🇺🎹 compozitor maghiar și unul dintre cei mai renumiți pianiști ai tuturor timpurilor

🕯️1944: Antoine de Saint-Exupery 🇫🇷✒️ poet, jurnalist, aristocrat, romancier și eseist, aviator căzut pe frontul antifascist. S-a făcut cunoscut în special datorită povestirii „Le Petit Prince“ („Micul Prinț“, 1943), una din cele mai răspândite cărți din lume, tradusă în 571 de limbi și dialecte

🕯️1975: Daisuke Katō 🇯🇵🎬 actor japonez, a apărut în peste 150 de filme, printre care Rashomon (1950), Ikiru (1952), Cei șapte samurai (1954) și Yojimbo (1961) ale lui Akira Kurosawa

🕯️1986: Iustin Moisescu 🇷🇴✝️ patriarh al Bisericii Ortodoxe Române

🕯️2005: Wim Duisenberg 🇳🇱💶 economist olandez și primul președinte al Băncii Centrale Europeane

🕯️2009: Sir Bobby Robson 🇬🇧⚽️ a antrenat șapte cluburi europene și Echipa națională de fotbal a Angliei de-a lungul carierei sale. A fost făcut Knight Bachelor în 2002, a fost inclus ca membru English Football Hall of Fame în 2003 și a fost președinte de onoare al Ipswich Town FC

🕯️2017: Jeanne Moreau 🇫🇷🎬 a obținut statutul de actriță proeminentă a generație sale, fiind distribuită în roluri principale, de mari regizori. A trăit 89 de ani

🕯️2020: Alan Parker 🇬🇧🎥 A fost activ atât în industria de film britanică cât și la Hollywood. Era un membru fondator al Director’s Guild of Great Britain. A regizat, printre altele: 1982: Pink Floyd-Zidul (The Wall), 1987: Înger și demon (Angel Heart)

Evenimente📋

📋👩🏾‍🦱 Ziua femeii africane

Calendar 🗒

🗒781: Cea mai veche erupție înregistrată a Muntelui Fuji

🗒904: După trei zile de asediu, Salonic cade în mâinile sarazinilor, care distrug orașul

🗒1227: Începutul creștinării cumanilor și brodnicilor

🗒1423: Cu victoria în Bătălia de la Cravant împotriva Franței și a Scoției, Anglia a atins apogeul succesului său în Războiul de O Sută de Ani

🗒1431: Prima atestare internă a orașului Piatra Neamț. În actul din 31 iulie 1431 prin care Alexandru cel Bun a dat Mănăstirii Bistrița două prisăci, este menționată și o „casă a lui Crăciun de la Piatra”. Dreptul de târg este atestat din evul mediu, însă statutul de târg domnesc îl primește în 1453

🗒1498: Cristofor Columb devine primul european care descoperă insula Trinidad

🗒1877: Primele unități ale Armatei Române au trecut Dunărea și au luat în primire paza podului de vase Zimnicea-Svistov

🗒1917: Începe Bătălia de la Passchendaele, care a avut ca obiectiv controlul asupra satului Passchendaele (astăzi, Passendale) de lângă orașul Ypres din Flandra de Vest, Belgia

🗒1919: A doua renunțare la tron a Prințului Carol al României (revenit la 20 februarie 1920)

🗒1919: Adunarea Națională Germană adoptă Constituția de la Weimar

🗒1932: Partidul Național Socialist German al Muncitorilor câștigă peste 38% din voturi la alegerile din Germania

🗒1957: A intrat în funcțiune primul reactor atomic românesc, la Institutul de Fizică Atomică din Măgurele

🗒1964: Sonda spațială americană Ranger 7 ajunge la Lună și trimite 4.308 de fotografii de calitate excelentă, înainte de a se prăbuși

