Într-o perioadă în care toate pensiile sunt înghețate, o categorie de pensionari iau lunar sute de lei în plus la pensie. Acest lucru a stârnit revoltă în rândul altor pensionari care au spus că este nedrept cum procedează Casa de pensii, relatează Newsweek.

Pentru luna martie, pensia medie a fost de 2.820 de lei, potrivit ultimei raportări a Casei de Pensii. În februarie pensia medie a fost mai mică cu un singur leu, 2.819 lei.

În 2026, pensiile rămân înghețate, iar valoarea punctului de referință utilizat la calculul acestora se menține la 81 de lei.

Cu toate acestea, există pensionari care primesc, lună de lună, sume suplimentare de câteva sute de lei. Aproximativ 842.773 de persoane beneficiază de astfel de completări pentru a ajunge la nivelul pensiei minime sau sociale.

Este vorba despre oameni care au muncit cel puțin 15 ani și au atins vârsta de pensionare, însă, pe baza contribuțiilor, nu au reușit să atingă pragul minim de 1.281 de lei. În aceste cazuri, statul intervine și completează diferența, astfel încât pensia să ajungă la acest nivel.

În luna martie, 11.941 de pensionari au încasat 480 de lei în plus, iar 212 pensionari din categoria agricultori au beneficiat de 430 de lei în plus.

