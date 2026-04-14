Care este Sectorul din București cu cei mai bogați pensionari acum, în 2026

În anumite județe din țară, pensionarii încasează pensii cu 1.300 lei peste media națională. Diferențele sunt considerabile între orașe. În București, de pildă, pensia medie este peste media națională de 2.818 lei. Iată mai jos, în articol, care este Sectorul cu cei mai bogați pensionari acum, în 2026.

Pensia medie este mai mare în București. Spre deosebire de majoritatea județelor țării, în Capitală, salariul mediu este mai mare și cu 1.000 – 1.500 de lei. De altfel, pensia medie este cu mult mai mare, în anumite sectoare, față de media națională.

Pensionarii cărui sector din București încasează pensii peste media națională

În Sectorul 1 din București, de exemplu, pensia medie a ajuns la 4.126 de lei. Practic, este cu 1.308 lei mai mare față de pensia medie națională. O situație similară există și pentru Sectorul 2. Aici, pensia medie este de 3.614 lei. Spre deosebire de cea națională, pensia este mai mare cu 796 de lei, scrie Newsweek.ro.

În Sectorul 3, pensia medie este de 3.514 lei, iar în Sectorul 4, aceasta a ajuns la 3.488 de lei. De altfel, în Sectorul 5, pensia medie a ajuns la 3.081 de lei, fiind cu 263 de lei mai mare față de cea națională. În Sectorul 6, pensia medie este de 3.664 de lei. Datele arată că aceasta este mai mare cu 846 de lei față de pensia națională.

Altfel, în alte județe din țară, pensia medie poate fi mai mare chiar și cu câteva sute de lei față de pensia medie națională. Iată câteva exemple:

În Cluj, pensia medie este de 2.882 de lei, fiind cu 64 de lei mai mare față de cea națională.

În Gorj, pensia medie este de 3.297 de lei, fiind cu 479 de lei mai mare față de cea națională.

În Sibiu, pensia medie este de 2.869 de lei, fiind cu 51 de lei mai mare față de cea națională.

În Hunedoara, pensia medie este de 3.501 lei, fiind cu 683 de lei mai mare față de cea națională.

Altfel, la polul opus avem județe în care pensia este sub media națională. În Neamț este de 2.503 lei, iar în Ialomița este de 2.470 de lei. De altfel, în Giurgiu, pensia medie este de 2.280 de lei, iar în Teleorman este de 2.469 de lei. În Harghita este de 2.614 lei, în Suceava este de 2.368 de lei, iar la Vaslui este de 2.285 de lei.

