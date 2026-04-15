Cresc pensiile cu 700 lei, de la 1 ianuarie 2027. Cine sunt pensionarii români care se vor bucura de această majorare

Vești noi pentru pensionarii din România. Începând cu data de 1 ianuarie 2027, unii dintre seniori ar putea beneficia de pensii majorate cu 700 de lei. Anunțul majorării pensiilor a fost făcut de Florin Manole, Ministrul Muncii și Solidarității Sociale. Iată cine sunt pensionarii români care se vor bucura de această majorare.

Sunt vești noi pentru pensionarii din România. Peste 8 luni, potrivit declarațiilor făcute de Florin Manole, Ministrul Muncii și Solidarității Sociale, pensionarii ar urma să aibă pensiile majorate. Oficialul susținea că pensiile cetățenilor trebuie să fie „indexate, fără nicio discuție”. Vă reamintim că în ultimii doi ani (2025 / 2026), indexările au fost înghețate.

„Guvernul Bolojan a înghețat creșterea pensiilor. Acest lucru nu se mai poate prelungi, iar de la 1 ianuarie 2027 pensiile trebuie indexate, fără nicio discuție. Vom încerca să avem un procent mai crescut al indexării, dar nu am vorbit. Abia a trecut bugetul pe 2026. Discuția va trebui să aibă loc spre finalul lui 2026. Când zic că va trebui să aibă loc, mă refer la «cât», nu la «dacă»”, a precizat Florin Manole la România TV.

Pensiile care vor fi majorate cu 700 de lei

Procentul majorării va fi stabilit spre finalul anului 2026, după ce va fi aprobat bugetul. Vă reamintim că există în vedere și eliminarea CASS pentru pensiile de peste 3.000 de lei. Ministrul Muncii a precizat că pensiile ar putea fi mărite cu peste 10%, începând cu 1 ianuarie 2027.

În anumite condiții, indexarea de 10% promisă pentru ianuarie 2027 ar putea aduce majorări de sute de lei în cazul anumitor pensionari. De pildă, în cazul unui pensionar care încasează, în prezent, 7.000 de lei, majorarea poate fi de 700 de lei. Ceea ce înseamnaă că de la 1 ianuarie 2027 ar putea încasa 7.700 de lei, scrie Newsweek.ro.

În cazul unui pensionar care încasează 3.000 de lei, în prezent, indexarea din 2027 i-ar mai putea aduce încă 300 de lei la pensie. Ceea ce înseamnaă că de la 1 ianuarie 2027 ar putea încasa 3.300 de lei.

Alte pensii majorate

Majorare de 10% la o pensie de 2.000 de lei înseamnă adăugarea sumei de 200 de lei. În total, ar însemna o pensie de 2.200 de lei.

Majorare de 10% la o pensie de 2.750 de lei înseamnă adăugarea sumei de 250 de lei. În total, ar însemna o pensie de 4.400 de lei.

Majorare de 10% la o pensie de 3.500 de lei înseamnă adăugarea sumei de 350 de lei. În total, ar însemna o pensie de 3.850 de lei.

Majorare de 10% la o pensie de 4.000 de lei înseamnă adăugarea sumei de 400 de lei. În total, ar însemna o pensie de 4.400 de lei.

Majorare de 10% la o pensie de 5.000 de lei înseamnă adăugarea sumei de 500 de lei. În total, ar însemna o pensie de 5.500 de lei.

Majorare de 10% la o pensie de 6.000 de lei înseamnă adăugarea sumei de 600 de lei. În total, ar însemna o pensie de 6.600 de lei.

