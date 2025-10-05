5 OCTOMBRIE, calendarul zilei: Aurora Dan împlinește 70 de ani, Kate Winslet 50/ 25 de ani de la decesul lui Cătălin Hîldan

Gândul vă prezintă calendarul zilei de duminică, 5 octombrie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată.

Aurora Dan este o scrimeră română, specializată pe arma floretă, care a avut rezultate remarcabile în competiţii internaţionale. Născută pe 5 octombrie 1955, în Bucureşti, a reprezentat România la Jocurile Olimpice din 1980 şi 1984. La Los Angeles 1984, a câştigat medalia de argint la proba pe echipe la floreta feminină. Pe parcursul carierei sale, a fost legitimată la cluburi sportive importante, printre care CS Viitorul București, dar și CS Dinamo București, antrenându-se cu tehnicieni cunoscuți în domeniu precum Lucian Glișcă, Andrei Vâlcea, Vasile Chelaru și Ștefan Haukler. După ce și-a încheiat cariera competițională, Aurora Dan a continuat să fie implicată în scrimă, devenind antrenoare la CS Dinamo. În viața personală, este căsătorită cu Dan Marin, fost handbalist cu participări olimpice.

Kate Winslet s-a născut pe 5 octombrie 1975, în Reading, Anglia, într-o familie de actori. Și-a început cariera de actriță jucând în teatru și televiziune, iar primul rol major de film a venit în 1994, în Heavenly Creatures. Popularitatea internațională i-a adus-o rolul Rose din celebrul film Titanic (1997). De-a lungul carierei, s-a remarcat prin interpretarea unor personaje complexe în filme ca Sense and Sensibility, Eternal Sunshine of the Spotless Mind și The Reader, pentru care a câștigat un Premiu Oscar în 2008. A primit numeroase distincții, inclusiv Globuri de Aur și BAFTA. Pe plan personal, Kate a fost căsătorită de trei ori și are trei copii. Este și o activă susținătoare a cauzelor sociale, cofondând Fundația Golden Hat pentru conștientizarea autismului. În 2012, a fost decorată cu ordinul CBE pentru contribuțiile sale în arta dramatică. Kate Winslet rămâne una dintre cele mai apreciate și respectate actrițe ale generației sale.

Cătălin Hîldan s-a născut pe 3 februarie 1976 în Brănești, România. A debutat la nivel profesionist în fotbal la Dinamo București, echipă pentru care a evoluat între 1994 și 2000, acumulând 138 de meciuri și marcând 6 goluri în Liga 1. A fost căpitanul echipei și un simbol al spiritului dinamovist. În cariera sa, a câștigat titlul de campion și Cupa României în sezonul 1999–2000 și a fost convocat la echipa națională, având 8 selecții și un gol marcat. A făcut parte din lotul pentru Euro 2000. Pe 5 octombrie 2000, în timpul unui meci amical între Dinamo și Șantierul Naval Oltenița, Hîldan a suferit un stop cardiac în minutul 74 și a decedat la vârsta de 24 de ani. Tragedia a marcat profund fotbalul românesc și a lăsat un gol imens în inimile suporterilor. În memoria sa, galeria dinamovistă a adoptat numele “Peluza Cătălin Hîldan”, iar clubul și fanii îl comemorează anual.

Alte evenimente semnificative petrecute în decursul anilor în această zi:

Nașteri 🎂

🎂1864: Louis Lumière 🇫🇷🎞 Frații Lumière (Auguste și Louis) sunt considerați inventatorii primului aparat de filmat și a primului aparat de proiecție cinematografică

🎂1882: Robert H. Goddard 🇺🇸🚀 unul dintre pionierii rachetelor moderne. La 16 ani, după ce a citit romanul lui Wells „Războiul lumilor”, a devenit interesat de cercetarea spațială

🎂1936: Václav Havel 🇨🇿🗣 A fost ultimul președinte al Cehoslovaciei (1990-1992) și primul președinte al Republicii Cehe (1993-2003)

🎂1947: Brian Johnson 🇬🇧🎤 În 1980, a devenit cel de-al doilea solist AC/DC, după moartea lui Bon Scott

🎂1955: Aurora Dan 🇷🇴🤺 vicecampioană pe echipe la Jocurile Olimpice de vară din 1984 de la Los Angeles

🎂1958: Neil deGrasse Tyson 🇺🇸🌌 astrofizician și specialist în comunicare științifică

🎂1960: Careca (Antônio de Oliveira Filho) 🇧🇷⚽️

🎂1967: Guy Pearce 🇦🇺🎬

🎂1975: Kate Winslet 🇬🇧🎬 A câștigat un Oscar pentru cea mai bună actriță, în 2009, pentru rolul Hanna Shmitz din The Reader, și a fost nominalizată de alte cinci ori

🎂1983: Jesse Eisenberg 🇺🇸🎬

🎂2003: Eden Golan 🇮🇱🎤 a reprezentat Israelul la Eurovision 2024

Decese 🕯

🕯️1830: Dinicu Golescu 🇷🇴✒️ boier și cărturar

🕯️2000: Cătălin Hîldan 🇷🇴⚽️ atac de cord, la 24 de ani, în timpul unui amical pe stadionul din Oltenița

🕯️2011: Steve Jobs 🇺🇸📱 cofondator și CEO Apple Computer. Cancer pancreatic, 56 de ani

Evenimente📋

📋✍🏻 Ziua profesorului (UNESCO)

Calendar 🗒

🗒1143: Regele Alfonso al VII-lea al Leónului recunoaște Portugalia ca regat

🗒1455: Petru Aron, domn al Moldovei, primește un ultimatum de la sultanul Mehmed al II-lea, prin care i se cere să plătească un tribut de 2.000 de galbeni în termen de trei luni

🗒1795: Insurecție regalistă la Paris: generalii Napoleon Bonaparte și Joachim Murat deschid focul asupra insurgenților. Napoleon devine general de divizie

🗒1864: Calcutta este distrus aproape în întregime de un ciclon; 60 000 de morți

🗒1895: Lângă Londra are loc prima cursă ciclistă contra cronometru pe șosea, pe un traseu de 50 de km

🗒1905: Wilbur Wright realizează cu avionul Wright Flyer III un zbor de peste 38,6 km în 39,5 minute, până atunci cel mai lung zbor cu un avion alimentat

🗒1957: În urma unei lovituri de stat, Portugalia s-a proclamat republică

🗒1969: BBC One emite primul episod din Monty Python’s Flying Circus al trupei de comedie Monty Python

🗒1991: Un Lockheed C-130 al forțelor aeriene indoneziene se prăbușește la Jakarta, Indonezia, din cauza incendiului unui motor. Doar unul dintre cei 135 de pasageri aflați la bord a supraviețuit

🗒2000: Regimul autoritar al lui Slobodan Milošević în Republica Federală Iugoslavia a luat sfârșit prin demisia acestuia în urma demonstrațiilor de pe străzile Belgradului

🗒2021: Moțiunea de cenzură intitulată „Stop sărăciei, scumpirilor și penalilor! Jos Guvernul Cîțu!” inițiată de PSD și susținută de USR și AUR a fost adoptată cu 281 de voturi „pentru”. Guvernul Florin Cîțu a fost demis, după mai puțin de 11 luni de la învestire, și la o lună de la retragerea USR-PLUS de la guvernare. Este cel mai mare număr de voturi înregistrat la o moțiune de cenzură în România post-decembristă

