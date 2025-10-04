4 OCTOMBRIE, calendarul zilei: Christoph Waltz împlinește 69 de ani, Dakota Johnson 36/ Ziua Mondială a Animalelor

Gândul vă prezintă calendarul zilei de sâmbătă, 4 octombrie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată.

Christoph Waltz este un actor austriaco-german recunoscut pentru rafinamentul și intensitatea cu care își interpretează personajele. Născut pe 4 octombrie 1956, la Viena, Waltz a devenit cunoscut la nivel internațional relativ târziu în carieră, odată cu rolul colonelului Hans Landa în filmul Inglourious Basterds (2009), regizat de Quentin Tarantino. Performanța sa i-a adus un Premiu Oscar pentru Cel mai bun actor în rol secundar. A urmat un al doilea Oscar pentru rolul vânătorului de recompense Dr. King Schultz în Django Unchained (2012), tot sub regia lui Tarantino. Waltz este apreciat pentru abilitatea de a da viață unor personaje ambigue moral, cu un amestec de politețe, sarcasm și amenințare subtilă. Pe lângă cariera de succes la Hollywood, actorul are o solidă pregătire teatrală și vorbește fluent mai multe limbi, ceea ce îi oferă o versatilitate rar întâlnită.

Dakota Johnson este o actriță americană cunoscută pentru farmecul natural și pentru rolurile variate care i-au consolidat reputația la Hollywood. Născută pe 4 octombrie 1989, în Austin, Texas, Dakota provine dintr-o familie celebră, este fiica actorilor Don Johnson și Melanie Griffith și nepoata actriței Tippi Hedren. A debutat în filmul Crazy in Alabama (1999), dar notorietatea mondială a venit odată cu rolul Anastasiei Steele în trilogia Fifty Shades of Grey (2015–2018). De atunci, a demonstrat că este mult mai mult decât un star de franciză, alegând proiecte indie și colaborând cu regizori de renume. S-a remarcat în filme precum Suspiria (2018), The Lost Daughter (2021) sau Cha Cha Real Smooth (2022), unde a primit laude pentru subtilitatea jocului actoricesc. Dincolo de cariera în actorie, este apreciată pentru simțul umorului, naturalețe și implicarea în cauze sociale.

Ziua Mondială a Animalelor este celebrată în fiecare an pe 4 octombrie, fiind o zi internațională dedicată drepturilor animalelor și bunăstării acestora. Inițiată în 1931 la o convenție ecologistă în Florența, Italia, această zi își propune să atragă atenția asupra nevoii de a proteja toate speciile de animale, domestice sau sălbatice, și de a promova relația armonioasă dintre oameni și animale. Data nu a fost aleasă întâmplător, coincide cu sărbătoarea religioasă a Sfântului Francisc de Assisi, cunoscut ca patronul spiritual al animalelor și al mediului. Evenimentul este marcat în întreaga lume prin campanii de conștientizare, acțiuni de adopție, strângeri de fonduri pentru adăposturi, marșuri pentru drepturile animalelor și inițiative educaționale. Mesajul principal al acestei zile este clar: toate ființele au dreptul la o viață lipsită de suferință, cruzime și neglijență.

Nașteri 🎂

🎂1873: Gheorghe Țițeica 🇷🇴🧮 matematician și pedagog, profesor la Universitatea din București și la Școala Politehnică din București, membru al Academiei Române și al mai multor academii străine, doctor honoris causa al Universității din Varșovia

🎂1895: Buster Keaton 🇺🇸📽🎬 Celebru pentru filmele sale mute și pentru expresia sa stoică și imperturbabilă, a fost poreclit „Marele Chip de Piatră”, fiind considerat „omul care n-a râs niciodată”

🎂1923: Charlton Heston 🇺🇸🎬 cunoscut în special pentru rolurile sale de dur, succesul său a început odată cu rolul jucat în Ben-Hur, rol pentru care a primit în 1959 Oscarul

🎂1934: Mircea Albulescu 🇷🇴🎭🎬 A jucat în sute de piese pe scenele Teatrului Municipal din București, Teatrului de Comedie și Teatrului Național din București și a avut peste 90 de roluri în film

🎂1941: Anne Rice 🇺🇸✒️ cunoscută în principal pentru seria Cronicile vampirilor, care are ca teme dragostea, moartea, nemurirea, existențialismul și condiția umană. Cărțile ei s-au vândut în aproape 100 de milioane de copii, făcând-o una dintre cele mai citite autoare din istorie

🎂1943: Florian Pittiș 🇷🇴🎤 ucis de cancerul de prostată, la 63 de ani. A fost înmormântat cu onoruri masonice

🎂1946: Susan Sarandon 🇺🇸🎬 Oscar pentru rolul din Dead Man Walking (1995)

🎂1955: Jorge Valdano 🇦🇷⚽️ făcea parte din naționala Argentinei care câștigase Campionatul Mondial din 1986. A marcat patru goluri în turneu, inclusiv cel de-al doilea gol al Argentinei împotriva Germaniei de Vest din finală

🎂1956: Christoph Waltz 🇩🇪🇦🇹🎬 2 Oscaruri rol secundar, pentru Hans Landa din Inglourious Basterds (2009) și King Schultz din Django Unchained (2012)

🎂1967: Liev Schreiber 🇺🇸🎬

🎂1976: Alicia Silverstone 🇺🇸🎬 a devenit rapid un idol al adolescenților după ce a apărut în trei videoclipuri consecutive ale trupei Aerosmith, în anii ’90, iar în 1997 joacă în Batman & Robin, portretizând-o pe Batgirl

🎂1977: Cabral Ibacka 🇷🇴🇨🇲📺🎬 fost vicecampion european la kickboxing (1994), considerat drept unul din primii promotori ai genului de dans sportiv Tae Bo în România (după 1997)

🎂1978: Marius Manole 🇷🇴🎭🎬

🎂1984: Lena Katina 🇷🇺🎤 (t.A.T.u.)

🎂1989: Dakota Johnson 🇺🇸🎬 Succesul ei a venit odată cu rolul principal în 50 Shades of Grey, 2015

Decese 🕯

🕯️1669: Rembrandt van Rijn 🇳🇱🎨 A trăit în perioada denumită „epoca de aur olandeză”, timp în care cultura, știința, comerțul și influența politică a Olandei au atins apogeul. Este autorul a 600 picturi, 300 gravuri și peste 2000 desene

🕯️1747: Amaro Pargo 🇪🇸🏴‍☠️ unul dintre cei mai faimoși corsari din Epoca de aur a pirateriei

🕯️1947: Max Planck 🇩🇪🔬, fizician 🇩🇪, laureat Nobel, fondator al mecanicii cuantice

🕯️1970: Janis Joplin 🇺🇸🎤 considerată unul dintre cele trei superstaruri ale generației flower power, alături de Jimi Hendrix și Jim Morrison. Ca și aceștia, a murit la 27 de ani

🕯️1982: Glenn Gould 🇨🇦🎹 celebru pianist canadian al secolului al XX-lea. Este cunoscut pentru interpretarea caracterizată de rafinament tehnic și mai ales pentru înregistrările muzicii lui Bach

🕯️1989: Graham Chapman 🇬🇧🎬 unul din cei șase membri ai grupului umoristic Monty Python. A murit la 48 de ani, de cancer faringian

🕯️2006: Traian Ionescu 🇷🇴⚽️ a promovat în fotbalul mare viitori jucători celebri precum Mircea Lucescu, Cornel Dinu, Florea Dumitrache, Ion Pîrcălab, Radu Nunweiller și Constantin Frățilă

🕯️2010: Norman Wisdom 🇬🇧🎬 a devenit o celebritate în America de Sud, Iran și în multe țări din Blocul de Est, în special în Albania, unde filmele sale au fost singurele cu actori occidentali care au fost aprobate de dictatorul Enver Hoxha. Charlie Chaplin a menționat că Wisdom este „clovnul său preferat”. A trăit 95 de ani

🕯️2020: Kenzō Takada 🇯🇵🇫🇷⚗️👔 a fondat Kenzo, o marcă globală de parfumuri, vestimentație și produse de îngrijire a pielii. În 1988, linia de parfumuri pentru femei a început cu Kenzo de Kenzo (acum cunoscut sub numele Ça Sent Beau), Parfum d’été, Le monde est beau și L’eau par Kenzo. Kenzo pour Homme a fost primul său parfum pentru bărbați, lansat în 1991. FlowerbyKenzo, lansat în 2000, a fost numit de către Vogue ca fiind unul dintre cele mai bune parfumuri clasice franțuzești dintotdeauna

Evenimente📋

📋🐶🐱🦜 Ziua Mondială a Animalelor – o zi internațională de acțiune pentru drepturile animalelor și bunăstarea lor

📋🚌 Ziua mondială a şoferilor din sectorul transporturi

Calendar 🗒

🗒1332: Scrisoare emisă de Cancelaria papală de la Avignon, care atestă existența claselor sociale în Moldova de S-V, menționând „puternicii acelor locuri”

🗒1824: Mexic adoptă o nouă constituție și devine republică

🗒1830: Crearea statului Belgia după separarea de Olanda

🗒1853: Începe războiul Crimeii (1853-1856). Țările Române devin teatru de ocupație și confruntări militare

🗒1883: Primul tren Orient-Express, având ruta Paris – Varna – Constantinopol (din 1889)

🗒1895: A fost organizat primul turneu de golf, la Newport (Rhode Island) – SUA

🗒1929: Sub directoratul lui Liviu Rebreanu se inaugurează Studioul Teatrului Național din București, cu „Mușcata din fereastră”, piesa lui Victor Ioan Popa

🗒1957: Sputnik 1, primul satelit artificial al Pământului, a fost lansat pe orbită de o rachetă R-7 Semiorka de la cosmodromul Baikonur din RSS Kazahă, URSS

🗒1960: Statele Unite au lansat în spațiu „Courrier IB”, primul satelit folosit în telecomunicații

🗒1965: Papa Paul al VI-lea ajunge la New York, devenind primul suveran pontif care vizitează SUA. Va ține un discurs la ONU, în care va pleda pentru pace, în condițiile escaladării Războiului din Vietnam

🗒2006: După o perioadă de câteva luni de interimat, SRI are un nou director în persoana lui George Maior, un politician român, membru al PSD. Claudiu Săftoiu, fostul consilier al președintelui României Traian Băsescu, este numit director al SIE

🗒2010: Accidentul de la uzina de aluminiu din Ajka (vestul Ungariei) s-a soldat cu cel puțin 9 persoane decedate și 122 rănite. Lichidul toxic a ajuns în Dunăre la 7 octombrie, poluând considerabil apele fluviului

