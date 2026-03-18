6 zile consecutive de ninsoare în România, începând cu 20 martie, potrivit meteorologilor AccuWeather

Meteorologii anunță un nou episod de iarnă în România, chiar la început de primăvară. Conform prognozelor AccuWeather, în zonele montane și submontane, în special în Brașov, Predeal și pe Valea Prahovei, sunt așteptate până la 6 zile consecutive de ninsoare și lapoviță, începând cu data de 20 martie.

Ninsori în zonele muntoase ale României

Începând chiar de joi, 19 martie o masă de aer rece va schimba radical regimul termic, în special în estul, centrul și sud-estul țării.

La munte temperaturile maxime vor fi cuprinse între 0-4°C, iar minimele vor fi de la -6 până la -2°C și sunt anunțate ninsori, lapoviță și vânt puternic.

În stațiunea Predeal, vremea se răcește accentuat, iar în intervalul 20-25 martie sunt prognozate precipitații aproape zilnice, sub formă de ninsoare, lapoviță sau mix de ploaie și ninsoare. De exemplu, între 20 și 25 martie apar „fulguieli”, „ninsoare ocazională” și „averse de ninsoare”, cu temperaturi apropiate de 0°C.

Situația este similară și în zonele montane din jurul Brașovului și pe Valea Prahovei, unde temperaturile rămân scăzute, iar precipitațiile vor fi frecvente, menținând un aspect de iarnă târzie. Temperaturile sunt și aici apropiate de de 0°C. În unele nopți ajungând chiar la -7°C.

Chiar dacă în orașe precum Brașov maximele vor urca ușor peste 7-9°C, cerul rămâne predominant noros, iar condițiile sunt favorabile pentru episoade de precipitații în zonele mai înalte.

După data de 24-25 martie, meteorologii estimează o ușoară încălzire, iar ninsorile vor fi treptat înlocuite de ploi, semn că primăvara începe să își intre în drepturi.

