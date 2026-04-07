7 Aprilie, calendarul zilei: Jackie Chan împlinește 72 de ani, Francis Ford Coppola 87. Russell Crowe face 62 de ani

Gândul vă prezintă calendarul zilei de marți, 7 aprilie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată.

Jackie Chan este unul dintre cei mai cunoscuți actori și cascadori din lume, apreciat pentru stilul său unic care combină artele marțiale, comedia și scenele de acțiune spectaculoase. S-a născut pe 7 aprilie 1954 în Hong Kong și a început să studieze artele marțiale încă din copilărie, dezvoltându-și abilități impresionante în kung fu. La început, a lucrat ca figurant și cascador în filme, inclusiv în producții cu legenda artelor marțiale Bruce Lee. Succesul internațional a venit odată cu filme precum Rush Hour, Police Story și Drunken Master. Spre deosebire de alți actori de acțiune, Jackie Chan își realizează singur majoritatea cascadoriilor, ceea ce i-a adus atât admirația publicului, cât și numeroase accidentări de-a lungul anilor. Este și cântăreț (mai ales pe piața asiatică), regizor și producător. De asemenea, este implicat activ în acțiuni caritabile prin Jackie Chan Charitable Foundation, sprijinind educația, sănătatea și ajutorarea persoanelor defavorizate. A primit numeroase premii, inclusiv un Oscar onorific în 2016 pentru contribuția sa la cinematografie.

Francis Ford Coppola este unul dintre cei mai influenți regizori din istoria cinematografiei americane. S-a născut pe 7 aprilie 1939, în Detroit, și a devenit cunoscut pentru stilul său inovator și pentru influența sa asupra filmului modern în anii ‘70. Coppola este apreciat în special pentru trilogia The Godfather, considerată una dintre cele mai mari realizări cinematografice din toate timpurile, precum și pentru filmul Apocalypse Now, inspirat de războiul din Vietnam. Prin aceste opere, el a explorat teme complexe precum puterea, corupția și natura umană. De-a lungul carierei, a câștigat numeroase premii, inclusiv mai multe Oscar-uri, și a avut un rol esențial în mișcarea “New Hollywood”, alături de regizori celebri precum Martin Scorsese și Steven Spielberg. Pe lângă activitatea sa în film, Coppola este și producător, scenarist și antreprenor, implicându-se în domenii precum vinificația și ospitalitatea. Moștenirea sa rămâne una fundamentală pentru evoluția cinematografiei moderne.

Russell Crowe este unul dintre cei mai apreciați actori ai generației sale, remarcat pentru intensitatea interpretărilor și capacitatea de a aborda roluri foarte diverse. Născut pe 7 aprilie 1964 în Wellington, și-a construit cariera în Australia și la Hollywood. A devenit celebru la nivel internațional datorită rolului din filmul Gladiator, pentru care a câștigat premiul Oscar pentru cel mai bun actor. De-a lungul timpului, a jucat în numeroase producții apreciate, precum A Beautiful Mind, The Insider și Les Misérables. A interpretat personaje istorice, figuri reale și eroi fictivi, reușind să transmită emoție și autenticitate. Pe lângă actorie, este pasionat de muzică, fiind membru al trupei 30 Odd Foot of Grunts. De asemenea, a lucrat ca regizor și producător și este implicat în diverse activități caritabile.

Alte evenimente semnificative petrecute în decursul anilor în această zi:

Nașteri 🎂

🎂1930: Yves Rocher 🇫🇷💄 om de afaceri francez care a înființat compania de cosmetice vegetale care-i poartă numele

🎂1931: Amza Pelea 🇷🇴🎬 Casa lui va deveni muzeu, comemorat printr-un eveniment inaugural care va avea loc la Băilești, în prezența actriței Oana Pellea

🎂1933: Wayne Rogers 🇺🇸🎬 Trapper John’ McIntyre din serialul M*A*S*H

🎂1939: Francis Ford Coppola 🇺🇸📽 Filmele produse de el au 63 de nominalizări și 15 premii Oscar primite

🎂1943: Mircea Daneliuc 🇷🇴📽

🎂1944: Gerhard Schröder 🇩🇪🗣

🎂1948: Ecaterina Andronescu 🇷🇴🗣

🎂1949: Radu Timofte 🇷🇴🗣 director al SRI între anii 2001 – 2006.

🎂1954: Ion Aldea-Teodorovici 🇲🇩🎵, compozitor și cântăreț din Republica Moldova

🎂1954: Jackie Chan 🇨🇳🇺🇸🎬

🎂1964: Russell Crowe 🇦🇺🎬 Oscar – Gladiator, 2001

🎂1971: Guillaume Depardieu 🇫🇷🎬 fiul lui Gérard Depardieu. În 1995, a suferit un accident de motocicletă, în urma căruia medicii au fost nevoiți să îi amputeze piciorul drept în 2003, după 17 operații, fiind infectat cu staphylococcus aureus. A murit de pneumonie, la 37 de ani

🎂1990: Sorana Cîrstea 🇷🇴🥎

🎂2002: Laura Bretan 🇷🇴🎵, cântăreață româno-americană de operă

Decese 🕯

🕯️1614: El Greco 🇪🇸🎨 pictor spaniol manierist de origine greacă, personalitate misterioasă

🕯️1947: Henry Ford 🇺🇸🚗 fondator al industriei americane de automobile

Evenimente📋

📋🩺 Ziua mondială a sănătății România este membru al OMS din anul 1948

Calendar 🗒

🗒1795: Prima Republică Franceză adoptă kilogramul și gramul ca unitate principală de masă

🗒1863: Are loc, la Sibiu, un Congres național al românilor, care deleagă zece personalități, în frunte cu mitropolitul Andrei Șaguna, pentru a expune împăratului Franz Joseph I, la Viena, revendicările politice ale românilor.

🗒1927: A fost efectuată cu succes prima transmisie televizată la mare distanță, în SUA

🗒1933: Prohibiția în SUA este abrogată pentru berea cu cel mult 3,2% alcool. În prezent, sărbătorită ca Ziua Națională a Berii în SUA

🗒1939: Mussolini declară un protectorat italian asupra Albaniei

🗒1940: București: deschiderea oficială a „Institutului Cultural German”

🗒1945: Yamoto, cea mai mare navă de război construită vreodată, este scufundată de submarinele americane

🗒1946: Uniunea Sovietică anexează Prusia Răsăriteană – Kaliningrad

🗒1948: ONU înființează Organizația Mondială a Sănătății.

🗒1955: Churchill demisionează din funcția de prim-ministru al Regatului Unit, pe fondul semnelor de sănătate precară.

🗒1963: Iugoslavia este proclamată republică socialistă și Josip Broz Tito este numit președinte pe viață

🗒1964: IBM prezintă primul model din seria S360

🗒1968: Jim Clark, de două ori campion britanic de Formula 1, moare într-un accident în timpul unei curse de Formula 2 la Hockenheim

🗒1988: Ministrul sovietic al apărării, Dmitri Iazov, ordonă retragerea sovietică din Afganistan

🗒1989: Submarinul sovietic Komsomolets se scufundă în Marea Barents în largul coastei Norvegiei, ucigând 42 de marinari.

🗒1990: Un incendiu major a izbucnit pe feribotul danez Scandinavian Star care naviga între Norvegia și Danemarca, ucigând 158 de pasageri.

🗒1994: Extremiștii hutu au declanșat Genocidul din Rwanda, în care au ucis în decurs de o sută de zile peste 500.000 de opozanți.

🗒1995: Primul Război Cecen: trupele paramilitare ruse încep un masacru de civili în Samashki

🗒2001: Nava spațială 2001 Mars Odyssey a NASA, numită după filmul lui Stanley Kubrick 2001: A Space Odyssey, este lansată pentru a explora Marte

🗒2009: Protestele de la Chișinău: simpatizanții opoziției contestă corectitudinea alegerilor din urmă cu două zile

