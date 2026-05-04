Teama unui posibil atentat sau a unei posibile lovituri de stat l-a determinat pe președintele rus, Vladimir Putin, să devină din ce în ce mai izolat. Potrivit unei analize Financial Times, care citează surse din serviciile de informații europene, liderul de la Kremlin petrece tot mai mult timp în buncăre, și-a restrâns drastic aparițiile publice și se ocupă mai mult de detaliile războiului din Ucraina.

Conform datelor FT, izolarea lui Putin s-a accentuat în ultimii ani, în special de la izbucnirea pandemiei de Covid-19. Însă, începând din luna martie a acestui an, îngrijorarea Kremlinului cu privire la o lovitură de stat sau la o tentativă de asasinat, în special prin intermediul dronelor, s-a intensificat brusc, a declarat o sursă apropiată serviciilor de informații europene.

Astfel, în ultimele luni, Serviciul Federal de Protecție al Rusiei (FSO), care asigură paza înalților oficiali, a întărit considerabil măsurile de securitate din jurul președintelui rus. Acesta petrece mai mult timp în buncăre subterane, ocupându-se de detaliile războiului, și s-a detașat tot mai mult de problemele civile, potrivit unor surse FT din Moscova care îl cunosc pe Putin și unei surse apropiate serviciilor de informații europene.

„Șocul provocat de operațiunea ucraineană cu drone «Spiderweb» încă se resimte”, a declarat pentru FT o persoană apropiată lui Putin.

Anul trecut, dronele ucrainene au atacat aerodromuri rusești situate dincolo de Cercul Polar Arctic. Temerile legate de securitate au fost alimentate și mai mult de reținerea liderului venezuelean Nicolás Maduro de către SUA în luna ianuarie, a afirmat o a doua persoană, de asemenea apropiată președintelui.

Putin și-a redus vizitele

Ca răspuns, Serviciul Federal de Securitate (FSO) a înăsprit și mai mult măsurile de securitate deja stricte. Putin și-a redus numărul vizitelor, iar controalele de securitate pentru persoanele care se întâlnesc cu el față în față au fost înăsprite și mai mult, a declarat o sursă apropiată serviciilor de informații europene.

Președintele rus petrece mai mult timp în buncăre

Președintele și familia sa au încetat să mai meargă la reședințele lor din regiunea Moscovei și din nord-vestul regiunii Valdai. Putin petrece mai mult timp în buncăre, inclusiv în zona Krasnodar din sudul Rusiei, și lucrează de acolo timp de câteva săptămâni, în timp ce mass-media de stat folosește imagini înregistrate anterior pentru a da impresia de normalitate.

Camere de filmat în locuințele apropiaților lui Putin

Personalului din anturajul imediat al președintelui, inclusiv bucătari, fotografi și gărzi de corp, li s-a interzis să folosească mijloacele de transport în comun și să utilizeze telefoane mobile sau dispozitive conectate la internet în prezența sa. În locuințele lor au fost instalate sisteme de supraveghere.

Potrivit FT, persoane din Rusia care îl cunosc pe Putin au afirmat că recentele întreruperi ale conexiunii la internet din Moscova sunt legate, cel puțin parțial, de măsurile de securitate ale președintelui și de protecția împotriva dronelor.

Conform informațiilor serviciilor secrete europene, agenții FSO efectuează în prezent controale la scară largă cu ajutorul unităților canine și sunt dislocați de-a lungul malurilor râului Moscova, gata să reacționeze în cazul unor atacuri cu drone.

Preocupările legate de securitate nu se limitează la Putin. Potrivit unei surse apropiate serviciilor de informații europene, reprezentanții serviciilor de securitate, în cadrul unei întâlniri cu președintele de la sfârșitul anului trecut, s-au acuzat reciproc pentru eșecurile în protejarea înalților oficiali militari ruși, inclusiv pentru uciderea lui Fanil Sarvarov, un general-locotenent — cel mai recent dintr-o serie de atacuri legate de Ucraina.

Alexander Bortnikov, șeful FSB, Serviciul Federal de Securitate, a dat vina pe Ministerul Apărării, care, spre deosebire de alte agenții, nu dispune de o unitate specializată în protecția înalților demnitari. Viktor Zolotov, șeful Gărzii Naționale și fostă gardă de corp a lui Putin, a negat orice responsabilitate, invocând resursele limitate.

În cele din urmă, președintele a făcut apel la calm și a însărcinat Serviciul Federal de Securitate (FSO) să asigure protecția a zece generali de rang înalt, printre care trei adjuncți ai lui Valeri Gerașimov, șeful Statului Major General, care până atunci fusese singurul ofițer aflat sub o astfel de protecție.

Președintele rus, tot mai absorbit de războiul din Ucraina

Potrivit FT, în ultima vreme, Putin a lăsat deoparte politicile interne pentru a se concentra asupra războiului, au declarat două surse apropiate lui.

Președintele ține ședințe zilnice cu oficialii militari. În schimb, oficialilor care nu au legătură cu războiul li se acordă o audiență doar o dată la câteva săptămâni sau luni.

„Putin își dedică 70% din timp conducerii războiului, iar restul de 30% întâlnirilor cu [persoane precum] președintele Indoneziei sau problemelor economice”, a declarat o persoană care îl cunoaște, adăugând că singura modalitate de a obține mai multă atenție este „implicarea mai intensă în război”.

RECOMANDĂRILE AUTORULUI:

Volodimir Zelenski amenință parada de 9 mai de la Moscova. Ucraina ar putea viza evenimentul din Piața Roșie cu drone

Trump oprește conducta cu bani către Ucraina. Niciun dolar nu e prevăzut pentru 2027. Câte sute de miliarde de dolari s-au scurs din SUA în 4 ani de război