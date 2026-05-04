Prima pagină » Magazin » Petele dificile vor „dispărea" de pe hainele albe dacă folosești acest produs banal

Poți folosi un produs aparent banal pentru curățarea petelor dificile, scrie express.co.uk.

Nimic nu este mai rău decât să verși un lichid pe o haină albă sau pe prosoapele imaculate.

Lynsee Queen of Clean împărtășește însă secretul hainelor curate, într-o clipită.

„Eroul neașteptat” care face obiectele vestimentare ca noi nici nu costă foarte mult.

„Tableta micuță care funcționează ca prin minune”, spune influencerița Lynsey.

„Tablete efervescente pentru curatarea si igienizarea protezei dentare curăță eficient petele de pe hainele albe”.

„Recent, am curățat petele de pe acest tricou, machiajul, noroiul, crema de bronzat, s-au dus imediat”.

„Un produs atât de simplu, ușor de folosit”, laudă Lynsee tabletele dentare.

Cum funcționează tabletele-„minune”

Tabletele destinate, de fapt, protejării protezelor dentare, pot scoate petele în mod miraculos.

Multe tablete conțin un înălbitor pe bază de oxigen, adesea percarbonat de sodiu.

Când se dizolvă în apă, eliberează oxigen, care ajută la oxidarea și desprinderea compușilor de pete colorate.

De regulă, au în compoziție ingrediente care generează un efect efervescent (un acid sau un carbonat). Acest fenomen ajută la curățarea țesăturii în profunzime.

Există însă și avertismente. Aceste tablete sunt mai ineficiente cu grăsimea și rufele albe pătate după ce au fost spălate cu cele colorate.

Nu sunt potrivite pentru țesături delicate, precum lâna sau mătasea.

De asemenea, tabletele dentare nu trebuie combinate cu un înălbitor menajer sau alte produse puternice de curățare.

