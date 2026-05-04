Nicușor Dan, din Armenia Mulțumesc prietenilor europeni pentru participarea la discuția despre dezinformare și amenințǎri hibride

Nicușor Dan a transmis un mesaj din Armenia. În cursul zilei de duminică, 3 mai 2026, președintele României a aterizat la Erevan, însoțit de Maia Sandu. La Erevan a avut loc reuniunea privind Coridorul Vertical de Gaze, organizată de România, la care au asistat lideri europeni din mai multe țări. Astăzi, 4 mai, președintele a transmis mulțumiri „prietenilor europeni pentru participarea la discuția despre dezinformare și amenințări hibride”.

Președintele României a transmis un mesaj cu mulțumiri către „prietenii europeni” care au luat parte la discuții. El a mai menționat că există necesitatea unor „instituții mai puternice”, de „cooperare transfrontalieră”, precum și de” alfabetizare media și de o monitorizare a evoluțiilor tehnologice”, inclusiv în domeniul A.I.

Mesajul lui Nicușor Dan

„Mulțumesc prietenilor europeni pentru participarea la discuția despre dezinformare și amenințări hibride, pe care am co-prezidat-o împreună cu Președintele Muntenegrului, Jakov Milatovic.

Dezinformarea, atacurile cibernetice și ingerințele externe sunt amenințări interconectate care impun un răspuns european coordonat.

Avem nevoie de instituții mai puternice, de cooperare transfrontalieră, de alfabetizare media și de o monitorizare a evoluțiilor tehnologice, inclusiv în domeniul inteligenței artificiale.

Riscurile de astăzi nu trebuie să devină vulnerabilitățile structurale de mâine”, a transmis Nicușor Dan, potrivit postării de pe Facebook.

Totodată, Nicușor Dan s-a arătat „extrem de optimist" că Republica Moldova va intra în UE.

De altfel, tot în cadrul evenimentului, președintele României s-a întâlnit cu Albert al II-lea de Monaco. Nicușor Dan a transmis un mesaj în care a pus accent pe relațiile solide dintre România și Monaco.

Această reuniune privind Coridorul Vertical a fost organizată de România, cu participarea reprezentanţilor mai multor state. Și anume, Bulgaria, Grecia, Republica Moldova, Ucraina, Serbia, Ungaria, Slovacia, Macedonia de Nord, Albania.

Sursă foto: Mediafax Foto