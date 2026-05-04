Preparatul „fals” care a generat un scandal în Parlamentul European. A fost servit la cantina instituției

Preparatul „fals” care a generat un scandal în Parlamentul European. Un europarlamentar critică preparatul de caracatiță „fals” servit în cantina Parlamentului Europoean.

Europarlamentarul spaniol Adrian Vazquez Lazara s-a înfuriat din cauza unui preparat „fals” de caracatiță, servit chiar la cantina Parlamentului European, scrie Politico.

Oficialul a spus că Galicia reprezintă singura putere piscicolă a Europei și lupta pentru acest titlu nu trebuie ignorată în niciun moment.

Europarlamentarul spaniol găzduiește miercuri seara o cină tradițională galiciană pentru a promova și apăra rolul regiunii de „principală putere piscicolă a Europei”.

Invitațiile au fost transmise după ce cantina PE a servit ceea ce Vazquez a numit o versiune „falsă” a celui mai cunoscut preparat din Galicia: caracatiță fiartă cu ulei de măsline, boia de ardei și sare, așezată în mod tradițional pe lemne și adesea servită cu cartofi.

Scandalul caracatiței „false”

El a susținut că totul era fad în legătură cu această „caracatiță în stil galician” falsă. Preparatul, amestecat cu calamar și broccoli, nu semăna cu cel din Galicia.

„Caracatița aceea era la fel de galiciană pe cât este clădirea Parlamentului pe stil renascentist: adică deloc”, a spus Vazquez.

Printre invitații la cină se numără chiar președintele Galiciei, Alfonso Rueda și Suso Pereira, șeful asociației bucătarilor tradiționali de caracatiță, deci miza este uriașă.

Într-un e-mail din aprilie destinat europarlamentarilor și asistenților, Vazquez a invocat sectorul piscicol din Galicia.

El a condamnat „celebrul fals polbo a feira” pe care l-a descoperit la cantină și a spus că e momentul pentru reluarea luptei pentru piscicultura din Galicia.

„În spiritul acestei misiuni sacre, sunt încântat să vă invit la o adevărată feira galiciană”, a anunțat oficialul.

Burgeri vegetali, după ce au fost…interziși

Cantina PE nu se află la primul „derapaj”. Bucătarii au servit burgari vegetarieni a doua zi după ce deputații europeni au votat pentru interzicerea lor.

Cu altă ocazie, angajații Băncii Centrale Europene au protestat împotriva deprecierii bruște a calității uleiului de măsline din salatele servite la prânz.

