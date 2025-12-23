Prima pagină » Actualitate » 8000 de candidați pentru 187 de posturi la un singur examen, ținut pe o pistă de aterizare pentru avioane, în India

23 dec. 2025, 12:12, Actualitate
8000 de candidați pentru 187 de posturi la un singur examen, ținut pe o pistă de aterizare pentru avioane / Sursa FOTO: screenshot video X

Mai bine de 8.000 de persoane au participat la un examen de recrutare pentru Garda Națională din statul Odisha, India. Au fost scoase la concurs doar 187 de posturi, iar testarea a avut loc pe pista Aeroportului „Jamadarpali”, din districtul Sambalpur.

A fost aleasă această locație neobișnuită pentru a face față numărului mare de candidați, notează presa din India.

Examen chiar pe pista aeroportului

Astfel, din cauza numărului mare de candidați înscriși la concurs, examenul s-a desfășurat chiar pe suprafața pistei, fără mese sau alte suporturi pentru scris. Zona a fost monitorizată cu ajutorul dronelor, iar forțele de ordine au fost mobilizate pentru menținerea ordinii.

Potrivit postului indian de televiziune NDTV, deși cerința minimă de participare era absolvirea clasei a V-a, printre candidați s-au numărat numeroși absolvenți de studii superioare, inclusiv ingineri, specialiști IT, deținători de diplome MBA și MCA, precum și persoane cu multiple calificări tehnice.

Candidații au fost chemați la fața locului la ora 6.00 dimineața, dar accesul a fost permis abia de la ora 9.00. Subiectele le-au fost distribuite în jurul orei 10.30. Proba la care au fost supuși candidații a inclus redactarea unui paragraf într-un interval de 30 de minute. S-au acordat 20 de puncte, iar pentru un test de cultură generală, cu durata de o oră, au fost 30 de puncte.

Ca să gestioneze cât mai bine examenul, autoritățile indiene au desfășurat un amplu dispozitiv de securitate, format din trei superintendenți-adjuncți de Poliție, 24 de inspectori, 86 de subinspectori și asistenți, peste 100 de membri ai Gărzii Naționale și agenți de circulație.

Imaginile surprinse în timpul examenului, cu mii de candidați scriind pe pista unui aeroport, au generat reacții critice în spațiul public. Astfel, opoziția din India a profitat de situație pentru a pune semnul întrebării politicile guvernamentale privind ocuparea forței de muncă.

De asemenea, pe rețelele de socializare au fost semnalate probleme de organizare și logistică, unii utilizatori apreciind că evenimentul semăna mai degrabă cu o adunare publică decât cu un examen.

Cea mai bogată familie din lume are o avere de peste 500 de miliarde de dolari. Top 10, împărțit între dinastii vechi și imperii recent construite

