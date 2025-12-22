Prima pagină » Actualitate » Cea mai bogată familie din lume are o avere de peste 500 de miliarde de dolari. Top 10, împărțit între dinastii vechi și imperii recent construite

Cea mai bogată familie din lume are o avere de peste 500 de miliarde de dolari. Top 10, împărțit între dinastii vechi și imperii recent construite

22 dec. 2025, 15:32, Actualitate
Cea mai bogată familie din lume are o avere de peste 500 de miliarde de dolari. Top 10, împărțit între dinastii vechi și imperii recent construite
Cea mai bogată familie din lume are o avere de peste 500 de miliarde de dolari / Sursa FOTO: Shutterstock

Cel mai recent raport dat publicității de Bloomberg arată că, în continuare, cele mai bogate familii din lume rămân un reper al concentrării puterii economice globale. Clasamentul evidențiază modul în care dinastiile vechi, dar și imperiile de afaceri mai recente continuă să controleze sectoare-cheie precum retail, energie, modă de lux, tehnologie IT și mass-media.

Pe lista celor mai dominante 10 familii din lume regăsim un singur nume din India, cel al miliardarului Ambani.

Cine este cea mai bogată familie din lume

Pe primul loc în topul celor mai bogate familii din lume se află familia Walton, cu o avere estimată la 513,4 miliarde de dolari. Majoritari în gigantul Walmart, cea mai mare companie de retail din lume, membrii familiei au depășit pentru prima dată pragul de jumătate de trilion de dolari, consolidându-și poziția de lider global al averilor private.

Familia Al Nahyan, din Abu Dhabi, ocupă locul al doilea, cu o avere de aproximativ 335,9 miliarde de dolari. Controlând o parte semnificativă din rezervele de petrol ale Emiratelor Arabe Unite, dinastia și-a extins influența și în domenii precum inteligența artificială, tehnologia și activele digitale. La conducerea familiei se află șeicul Mohamed bin Zayed Al Nahyan.

Familia regală Al Saud, din Arabia Saudită, își bazează averea în principal pe compania petrolieră de stat Saudi Aramco, o mare parte a bogăției fiind concentrată în mâinile membrilor seniori, inclusiv ale prințului moștenitor Mohammed bin Salman (MBS).

În același registru al averilor regale se află și familia Al Thani, una dintre cele mai bogate din lume, cu o avere estimată la peste 200 de miliarde de dolari.

Familia Hermès, cu o avere de 184,5 miliarde de dolari, reprezintă un exemplu de succes multigenerațional. Brandul francez este celebru pentru produsele sale ultra-lux, precum celebra geantă Birkin, menținând o strategie de exclusivitate și control strict al producției.

Ambani, singura familie din India prezentă în Top 10

În Statele Unite, familiile Koch și Mars controlează conglomerate uriașe din energie, industrie chimică, agricultură și bunuri de larg consum, inclusiv branduri iconice precum M&M’s și Snickers.

Familia Ambani este singura reprezentantă a Indiei în clasamentul celor mai bogate familii din lume, cu o avere de 105,6 miliarde de dolari. Sub conducerea lui Mukesh Ambani, Reliance Industries activează în rafinare de petrol, telecomunicații, retail și energie, continuând moștenirea fondatorului Dhirubhai Ambani.

Topul este completat de familiile Wertheimer (Chanel) și Thomson (Thomson Reuters), exemple de discreție, control familial și expansiune globală susținută.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Moștenirile rescriu topul celor mai bogați oameni din lume. Încă 91 de miliardari au apărut într-un singur an

„Este un fel de director general al tuturor lucrurilor”. Cine este Larry Ellison, miliardarul din Silicon Valley, care la 81 de ani a ajuns omul de bază, „arma secretă” și magnatul preferat al lui Donald Trump

Paradisul super-bogaților este aproape de sfârșit. Ce taxă vrea să pună Elveția pe moștenirile mari

TOPUL miliardarilor RUȘI pentru care războiul din Ucraina a fost „mană cerească”. „Nu au fost niciodată atât de bogați ca în 2025”

Recomandarea video

Mediafax
Job-urile și inteligența artificială: De ce recrutările cu AI produc mai puține angajări
Digi24
EXCLUSIV Avertismentul lui Diaconescu, după ce serviciile secrete americane au dezvăluit planul lui Putin în Europa: „Rusia nu neagă”
Cancan.ro
Cutremur în lumea interlopă! Elvis Pian a fost eliberat din închisoare
Prosport.ro
FOTO. Adelina Chivu, pe plajă în Thailanda. Cum arată la 43 de ani
Adevarul
De ce nu a construit România autostrăzi în anii ’90. Planul celor peste o mie de kilometri în primul deceniu după Ceaușescu
Mediafax
Prognoza ANM: Vreme schimbătoare de Crăciun și Anul Nou: încălzire temporară, urmată de răcire accentuată și ninsori
Click
O punte „tradițională” anulată de Guvern sparge vacanța românilor. Cum arată calendarul liberelor în 2026
Digi24
Prima reacție a Rusiei la dezvăluirile serviciilor secrete americane privind planul lui Putin de a ataca alte țări din Europa
Cancan.ro
Doliu în televiziunea din România! Un cunoscut prezentator TV a murit, după o carieră de 22 de ani
Ce se întâmplă doctore
Cum se menține în formă Ricky Martin, la 53 de ani! Zeul latino care sfidează timpul
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Fabrica din România care a produs 1 milion de anvelope în 2025. Este singura din lume cu zero emisii de CO2
Descopera.ro
Ceva s-a prăbușit pe Lună! Momentul a fost înregistrat
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Soțul tău are o amantă tânără! Îmi pare rău!
Descopera.ro
Ce anume din ADN-ul centenarilor îi face să trăiască atât de mult?
ULTIMA ORĂ Predoiu: „România, cea mai sigură țară europeană în materie de protecție a frontierelor naționale”
17:25
Predoiu: „România, cea mai sigură țară europeană în materie de protecție a frontierelor naționale”
METEO România, lovită de un val de aer polar, de Crăciun. Unde sunt așteptate ninsori
17:21
România, lovită de un val de aer polar, de Crăciun. Unde sunt așteptate ninsori
FLASH NEWS Ucraina lovește din nou infrastructura petrolieră rusă: dronele ucrainene au provocat un incendiu masiv la terminalul Tamanneftegaz de la Marea Neagră
17:03
Ucraina lovește din nou infrastructura petrolieră rusă: dronele ucrainene au provocat un incendiu masiv la terminalul Tamanneftegaz de la Marea Neagră
ULTIMA ORĂ Prima reacție a ministrului Justiției după moțiune: Orice analiză rațională asupra justiției să plece de la date și fapte concrete
16:56
Prima reacție a ministrului Justiției după moțiune: Orice analiză rațională asupra justiției să plece de la date și fapte concrete
FLASH NEWS Cei șase oficiali ruși de rang înalt, uciși în condiții suspecte de la începerea războiului din Ucraina
16:50
Cei șase oficiali ruși de rang înalt, uciși în condiții suspecte de la începerea războiului din Ucraina
EXTERNE Spotify fost ținta hackerilor de la Anna’s Archive. Au fost furate 86 mil. de fișiere audio – 99,6% din cele mai ascultate melodii de pe platformă
16:22
Spotify fost ținta hackerilor de la Anna’s Archive. Au fost furate 86 mil. de fișiere audio – 99,6% din cele mai ascultate melodii de pe platformă

Cele mai noi